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Частичный экспорт газа начали в объемах, меньших, чем суточное потребление в один зимний день, – Свищо

Мария ШевчукМария Шевчук
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Иллюстрация - трубопровод
США могут поставлять больше газа. Иллюстрационное изображение. Источник: Freepik

Разрешенные объемы экспорта украинского газа настолько невелики, что даже максимальные поставки до конца года не создадут риска для перезимовки.

Об этом заявил аналитик рынка природного газа ExPro Consulting Михаил Свищо.

По его словам, частным компаниям разрешили экспортировать до 15% собственной добычи. По оценкам ExPro, при нынешних объемах это около 50 млн кубометров газа в месяц.

"Даже если все частные компании будут экспортировать 15% своей добычи, это около 100 млн кубометров газа за два месяца, что меньше, чем Украина потребляет за один холодный день зимой", – пояснил Свищо.

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При этом запасы в подземных хранилищах уже составляют около 15,9 млрд кубометров – более чем на 1 млрд кубометров выше правительственной цели на отопительный сезон. Именно избыток в коммерческом сегменте, падение промышленного потребления и потребность добывающих компаний в средствах на ремонты и новое бурение стали одними из причин частичного открытия экспорта.

"Накопленного газа и текущей добычи хватит для перезимовки даже с учетом такого экспорта", – подчеркнул аналитик.

В то же время механизм остается жестко контролируемым. Объем для каждой компании ежемесячно будет определять Оператор ГТС на основе фактической добычи, а сам газ будет продаваться через биржу.

"В таком случае, да и вообще при возникновении каких-либо угроз, предусмотрен механизм быстрой остановки экспорта газа", – отметил Свищо, комментируя возможные новые российские удары по добыче

Как сообщило Министерство энергетики на своем сайте, экспорт будет осуществляться только с 1 марта по 30 ноября календарного года. В период с 1 декабря по 28 февраля экспорт природного газа осуществляться не будет. Минэнерго отмечает, что средства от экспорта компаниями будут направляться на защиту предприятий газодобывающей отрасли от российских атак и укрепление обороноспособности Украины.

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