Частичный экспорт газа начали в объемах, меньших, чем суточное потребление в один зимний день, – Свищо

Разрешенные объемы экспорта украинского газа настолько невелики, что даже максимальные поставки до конца года не создадут риска для перезимовки.

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Об этом заявил аналитик рынка природного газа ExPro Consulting Михаил Свищо.

По его словам, частным компаниям разрешили экспортировать до 15% собственной добычи. По оценкам ExPro, при нынешних объемах это около 50 млн кубометров газа в месяц.

"Даже если все частные компании будут экспортировать 15% своей добычи, это около 100 млн кубометров газа за два месяца, что меньше, чем Украина потребляет за один холодный день зимой", – пояснил Свищо.

При этом запасы в подземных хранилищах уже составляют около 15,9 млрд кубометров – более чем на 1 млрд кубометров выше правительственной цели на отопительный сезон. Именно избыток в коммерческом сегменте, падение промышленного потребления и потребность добывающих компаний в средствах на ремонты и новое бурение стали одними из причин частичного открытия экспорта.

"Накопленного газа и текущей добычи хватит для перезимовки даже с учетом такого экспорта", – подчеркнул аналитик.

В то же время механизм остается жестко контролируемым. Объем для каждой компании ежемесячно будет определять Оператор ГТС на основе фактической добычи, а сам газ будет продаваться через биржу.

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"В таком случае, да и вообще при возникновении каких-либо угроз, предусмотрен механизм быстрой остановки экспорта газа", – отметил Свищо, комментируя возможные новые российские удары по добыче

Как сообщило Министерство энергетики на своем сайте, экспорт будет осуществляться только с 1 марта по 30 ноября календарного года. В период с 1 декабря по 28 февраля экспорт природного газа осуществляться не будет. Минэнерго отмечает, что средства от экспорта компаниями будут направляться на защиту предприятий газодобывающей отрасли от российских атак и укрепление обороноспособности Украины.

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