Бюджетный пир во время чумы: Тука раскритиковал бюджетные приоритеты правительства

Правительство планирует изъять 21,95 млрд грн из местных бюджетов в 2027 году, одновременно увеличивая расходы на содержание Кабмина. На этом фоне громады сталкиваются с блокированием критических платежей, проблемами с закупкой лекарств, выплатой зарплат коммунальщикам и подготовкой к отопительному сезону.

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Об этом написал Георгий Тука – бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и основатель волонтерской группы "Народный тил".

"Уже долгое время наблюдаю за ситуацией вокруг так называемой "бюджетной оптимизации"", – отметил Тука.

По его словам, сначала правительство остановило критические выплаты громадам, а теперь предусматривает изъятие 21,95 млрд грн из местных бюджетов в 2027 году.

"И одновременно увеличивает расходы на Кабмин", – подчеркнул он.

В частности, финансирование хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабмина, по данным Туки, растет на 6 млрд грн – почти в полтора раза. В целом на содержание органов государственной власти без учета силовых структур в проекте бюджета предусмотрено 83,3 млрд грн.

Тука также обратил внимание на активность руководства правительства на фоне проблем с финансированием общин.

По его словам, новый премьер ежедневно снимает видеоролики, а также продолжается ремонт его кабинета. Тука противопоставляет эти расходы ситуации в городах, где не хватает средств на критически важные нужды.

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"Получается странная расстановка приоритетов: когда речь идет о выживании городов, государство требует затянуть пояса, а когда о комфорте чиновников и их публичном образе – бюджетные ограничения вдруг отходят на второй план", – отметил он.

Тука утверждает, что последствия финансовых ограничений уже ощущают общины в разных регионах Украины.

"Вдумайтесь – 218 громад. За этими сухими цифрами – повседневная жизнь сотен тысяч людей, которые накануне зимы остаются без воды, лекарств и тепла", – написал он.

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По приведенным им примерам, в Нежине отделения реанимации не могут закупить критически необходимые лекарства из-за заблокированных платежей. В Тернополе и Калуше возникают риски срыва отопительного сезона, а во Львове зависли расчеты за газ для теплоэнерго.

В Ивано-Франковске, Кропивницком и Каменце-Подольском останавливаются автобусы. Работники критической инфраструктуры в Белой Церкви и Львове остаются без зарплат, а Жванецкая громада страдает из-за проблем с вывозом мусора.

"В Конотопе и Львове не хватает ресурсов, чтобы разбирать завалы после ракетных ударов и латать крыши разбомбленных домов", – добавил Тука.

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Он отметил, что правительство объясняет такие решения необходимостью экономить средства ради нужд армии.

"Но как-то странно получается: у общин забирают деньги на самое необходимое, прикрываясь фронтом, а на Грушевского одновременно увеличивают финансирование, обустраивают кабинеты и создают комфортные условия для чиновников. Во время чумы, как известно, тоже не все отказываются от пира", – написал он.

Отдельно Тука поднял вопрос зависимости критических платежей общин от решений чиновников.

"Сначала в стране появился "шлагбаум Минфина", а теперь, похоже, появился "шлагбаум Корецкого". Когда критические платежи общин зависят от ручного решения чиновника, который по собственному усмотрению определяет, что пропустить, а что заблокировать, это уже не просто бюджетная политика", – заявил он.

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По словам Туки, у общин есть собственные обязательства перед жителями: закупать лекарства для больниц, выплачивать зарплаты коммунальщикам, обеспечивать транспорт, готовиться к отопительному сезону и ликвидировать последствия российских ударов.

"И все это не может ждать, пока кто-то в столице решит, разрешить ли провести очередной платеж", – подчеркнул он.

Тука считает, что такая практика создает риски политического давления и лишения громад финансовой самостоятельности.

"Потому что, когда деньги есть, но возможность ими воспользоваться зависит от ручного согласования сверху, местное самоуправление превращается в просителя.

А громады, которые не могут самостоятельно выполнять даже критически важные обязательства, теряют независимость в решениях, за которые отвечают перед своими жителями. Фактически речь идет об уничтожении децентрализации в стране", – подытожил он.

По мнению Туки, ситуация вокруг бюджетных решений существенно отличается от официальных заявлений о необходимости экономии ради фронта.