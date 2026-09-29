В Украине более пятой части рынка табачной продукции приходится на нелегальный оборот. В июле 2026 года его доля достигла 21,6 %, а годовые потери государственного бюджета из-за неуплаты налогов оцениваются в 36,4 млрд грн. Основным фактором роста стала продажа внутри страны продукции с маркировкой Duty Free или предназначенной для экспорта.

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Об этом свидетельствуют данные проекта "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине", который проводит Kantar Украина.

С начала года показатель последовательно рос: в феврале доля нелегальной продукции составляла 17,6%, в апреле повысилась до 19,8%, а в июле достигла 21,6%. Таким образом, за пять месяцев она увеличилась на 4 процентных пункта. Июльский результат является самым высоким с 2023 года, когда в октябре был зафиксирован исторический максимум в 25,7%.

Наиболее заметные изменения произошли в сегменте продукции, маркированной Duty Free или предназначенной для экспорта, которую незаконно продают в Украине. Ее доля выросла с 7,8% в апреле до 10,9% в июле, что, согласно выводам исследования, и стало основной причиной роста нелегального рынка.

В то же время доля поддельной продукции, в частности с фальшивыми акцизными марками, сократилась с 11,2% до 9,1%. Однако это снижение не компенсировало рост других сегментов незаконного оборота.

По оценке исследователей, при таких масштабах нелегального рынка годовые налоговые потери бюджета составляют рекордные 36,4 млрд грн. Речь идет именно об оценке потерь в годовом исчислении, а не о сумме уже недополученных с начала года поступлений.

География нелегальной торговли существенно не изменилась. Около 68% ее объема приходится на семь регионов: Днепропетровскую область (18%), Харьковскую область (12%), Одесскую область (11%), Киев и Киевскую область вместе (8%), Львовскую область (7%), Кировоградскую и Хмельницкую области (по 6%).

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Основными каналами сбыта остаются киоски и магазины, через которые реализуется около двух третей нелегальной табачной продукции.

Вопрос противодействия незаконному обороту подакцизных товаров остается актуальным и на фоне кадровых изменений в налоговой службе. 25 сентября правительство назначило Юрия Конюшенко первым заместителем руководителя Государственной налоговой службы и временно возложило на него исполнение обязанностей ее главы. Среди задач, определенных премьер-министром: выполнение планов бюджетных поступлений, упрощение администрирования налогов, улучшение взаимодействия с бизнесом и открытый диалог с налогоплательщиками.

Главные истории дня

Согласно отчету Института социально-экономической трансформации, одной из ключевых проблем в работе налоговой службы остается сегмент подакцизных товаров, в частности нелегальный оборот никотиносодержащей продукции.

Особое внимание СМИ уделяют операциям с табачным сырьем. Ранее сообщалось, что ООО "Люкс-Трейд Комерц" ввезло в Украину почти 1000 тонн табака, не заказав ни одной акцизной марки. В публикации это рассматривалось как возможный признак подготовки к нелегальному производству табачных изделий.

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По данным журналистов, компания также импортировала 560 тонн табака в течение второго квартала. В том же сообщении отмечалось, что остатки сырья на складах ООО "Ферментационный завод "ТОБАКО" составляли 5750 тонн при отсутствии заказов на акцизные марки. Приведенные журналистами обстоятельства требуют проверки со стороны контролирующих органов и сами по себе не доказывают факт незаконного производства.

Бизнес-сообщество неоднократно обращалось к налоговикам и правоохранителям с призывом усилить борьбу с незаконным производством и оборотом подакцизных товаров.

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Среди направлений, требующих внимания контролирующих органов, называют импорт табачного сырья в промышленных масштабах через подставные компании, производство немаркированной продукции под видом экспортной или предназначенной для Duty Free, использование поддельных акцизных марок и незаконный оборот жидкостей для электронных сигарет.

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