Была причастна к санкциям против Порошенко и уволилась перед обысками НАБУ: что известно о бывшей топ-чиновнице НБУ Дарье Сафиной

За несколько дней до обысков, которые Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело в Национальном банке (НБУ), из финрегулятора уволилась директор департамента лицензирования Дарья Софина. Именно она могла могла подписывать документы о признании пятого президента Петра Порошенко "лицом с небезупречной репутацией" и его влиянии на Международный инвестиционный банк (МИБ).

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Об этом свидетельствуют результаты расследования, опубликованные изданием "Буквы". Журналисты утверждают, что ее профессиональный путь тесно переплетается с проектами и должностными лицами, связанными с бывшим руководством Офиса президента – в частности с уполномоченным президента по вопросам санкционной политики Владиславом Власюком.

Карьерный путь Дарьи Софиной

Софина перешла из НАПК в НБУ в декабре 2022 года, возглавив управление санкционной политики в структуре Департамента финансового мониторинга. В мае 2024 года она пошла на повышение, возглавив Департамент лицензирования НБУ, где контролировала регистрацию, лицензирование и оценку структуры собственности как банковских, так и небанковских финучреждений.

Владислав Власюк в свое время руководил совещанием в Минэкономики, которое легализовало санкционные представления против Петра Порошенко для рассмотрения Советом национальной безопасности и обороны. Причем Софина и Власюк неоднократно выступали совместными спикерами на профильных мероприятиях по санкционной политике, где Софина представляла НАПК.

Дело о "небезупречной репутации" Петра Порошенко

Ключевым эпизодом, в котором лично фигурирует Дарья Софина, стало принятие решения Национального банка о признании Петра Порошенко лицом с "небезупречной репутацией". По данным расследования, она играла в этом непосредственную роль:

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после назначения главой Департамента лицензирования Софина подписала письмо, которое стало основанием для дальнейших ограничений против пятого президента;

28 апреля 2025 года состоялось заседание Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков НБУ, на котором Софина лично обосновывала необходимость применения этих ограничительных мер.

Адвокаты Петра Порошенко назвали это решение элементом политического преследования, подчеркнув, что статус "небезупречной репутации" использован как технический инструмент для установления контроля над банковскими учреждениями, акционером которых он является (в частности, МИБ).

Главные истории дня

Сама же Сафина настаивает, что подала заявление об увольнении по собственному желанию еще 12 октября.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 21 октября НАБУ провело обыски по месту работы главы НБУ Андрея Пышного и по месту жительства одного из представителей НБУ. Сам Пышный уверяет, что обыски не касаются ни его служебной деятельности, ни деятельности самого НБУ, а детективы НАБУ "искали доказательства по делу, связанному с другими обстоятельствами и лицами".