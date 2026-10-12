"Лом можно будет продавать, если это будет приносить доход в бюджет": "Укрметаллургпром" призвал сохранить нулевую квоту на экспорт

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояИллюстрация — санкции против РоссииЕС нанес России самый мощный санкционный удар: что вошло в 22-й пакетВ Кремле впервые прокомментировали ситуацию с "новой любовницей Путина" в фигурном катанииВ Кремле впервые прокомментировали ситуацию с "новой любовницей Путина" в фигурном катанииОккупанты убили бывшего чемпиона Украины и детского тренера по баскетболуОккупанты убили бывшего чемпиона Украины и детского тренера по баскетболуРоссия вновь нанесла удар по Киеву: повреждения зафиксированы в шести районах, есть пострадавшие. Все подробности и фотоРоссия вновь нанесла удар по Киеву: повреждения зафиксированы в шести районах, есть пострадавшие. Все подробности и фото"Человек-паук" Тоби Магуайр поженил свою бывшую с сыном миллиардера, который моложе ее на 14 лет: на свадьбе собралась голливудская элита"Человек-паук" Тоби Магуайр поженил свою бывшую с сыном миллиардера, который моложе ее на 14 лет: на свадьбе собралась голливудская элитаЗвезда хора "Гомин" Вадим Яценко во второй раз станет отцом: как выглядит его беременная красавица-жена. ФотоЗвезда хора "Гомин" Вадим Яценко во второй раз станет отцом: как выглядит его беременная красавица-жена. ФотоКаллас ответила на призыв Трампа по поводу выборов в УкраинеКаллас ответила на призыв Трампа по поводу выборов в Украине"Я видела страх в глазах мамы и своего ребенка": жительница Мариуполя Екатерина Колмыкова рассказала свою историю для музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова"Я видела страх в глазах мамы и своего ребенка": жительница Мариуполя Екатерина Колмыкова рассказала свою историю для музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова"Бездарности годами делили страну". Феликс Редька, которого "отменили" в трех украинских городах, анонсировал "разоблачение" звезд-псевдопатриотов"Бездарности годами делили страну". Феликс Редька, которого "отменили" в трех украинских городах, анонсировал "разоблачение" звезд-псевдопатриотов

"Лом можно будет продавать, если это будет приносить доход в бюджет": "Укрметаллургпром" призвал сохранить нулевую квоту на экспорт

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
icon 485
"Лом можно будет продавать, если это будет приносить доход в бюджет": "Укрметаллургпром" призвал сохранить нулевую квоту на экспорт
Вопрос об металлоломе имеет особое значение для восстановления остановленных предприятий. Источник: shutterstock.com

Восстановление украинских металлургических предприятий в значительной степени будет зависеть от того, смогут ли они закупать достаточно металлолома внутри страны, поэтому отрасль будет настаивать на продлении нулевой квоты на его экспорт. Впрочем, продажа сырья возможна, если Украина будет на этом зарабатывать: для этого нужно либо ввести экспортную пошлину в размере 180 евро/тонна во все без исключения страны, либо запустить аукционы на Prozorro, говорит президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По его словам, введение нулевой квоты дало положительный эффект: дефицит лома на внутреннем рынке исчез, а предприятия получили стабильный доступ к сырью.

В 2025 году, когда продажа еще была разрешена, экспорт лома вырос на 53%, до 448,7 тыс. тонн. Но проблема в том, что значительная часть поставок шла транзитом через страны ЕС, что позволяло не платить экспортную пошлину в размере 180 евро за тонну, отметил он.

В то же время Каленков подчеркнул, что сейчас вопрос лома особенно важен для восстановления остановленных предприятий. "Интерпайп" напрямую зависит от этого сырья, а "Запорожсталь" и "Каметсталь" изучают возможность увеличения доли лома в производстве стали и сокращения использования чугуна. На этом фоне эксперт не считает нынешнюю остановку части металлургических мощностей аргументом в пользу открытия экспорта металлолома. Наоборот – по мере того, как работа предприятий будет возобновляться, внутренний спрос на сырье будет расти.

Читайте также
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 42,8 т.
Нацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайне
icon 42,8 т.
Нацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайне
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 27,9 т.
Цены резко выросли: где в Украине аренда 1-комнтаных квартир подорожала почти в 2 раза
icon 27,9 т.
Цены резко выросли: где в Украине аренда 1-комнтаных квартир подорожала почти в 2 раза
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 9,8 т.
В Украине заметно переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар
icon 9,8 т.
В Украине заметно переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

"Весь металлолом, находящийся в Украине, может и должен быть переработан здесь, на украинских металлургических комбинатах", – уверен он.

Если экспорт все же будет возобновлен, Каленков предлагает два возможных механизма: экспортная пошлина в размере 180 евро за тонну для всех направлений, включая ЕС, или продажа ограниченных квот через аукционы Prozorro.

До введения одного из этих механизмов отрасль будет настаивать на сохранении нулевой квоты. По словам Каленкова, это важно как для будущей конкурентоспособности металлургии, так и для скорости восстановления остановленных предприятий.

Похожие темы
металлоломметаллургияЭкспорт
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться