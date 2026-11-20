Накопление долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников, которые приближаются к 15 млрд грн, подрывает доверие инвесторов и ставит под угрозу планы строительства новых генерирующих мощностей в Украине.

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Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, государство декларирует необходимость строительства новой маневренной генерации, в частности ранее анонсированных 5 ГВт мощностей, однако до сих пор не обеспечило полного расчета с компаниями, которые уже инвестировали в украинскую энергетику.

"Как государство собирается убеждать инвесторов строить новые электростанции, если не может полностью рассчитаться с теми, кто уже вложил деньги в украинскую энергетику?" – отметил Омельченко.

Эксперт подчеркнул, что инвесторы в возобновляемую энергетику строили электростанции, привлекали кредиты и вкладывали собственные средства, рассчитывая на гарантированный государством выкуп электроэнергии по "зеленому" тарифу. Вместо этого сейчас они вынуждены месяцами ждать оплаты уже произведенной электроэнергии.

"Долги НЭК "Укрэнерго" превращаются в долги "Гарантированного покупателя", а затем – в задолженность перед производителями", – объяснил Омельченко.

По его словам, дополнительные риски накопления долгов создает предложенный НКРЭКУ тариф на передачу электроэнергии на 2027 год в размере 914,02 грн/МВт·ч, что на 1,6% ниже действующего уровня. В то же время экономически обоснованная потребность, рассчитанная "Укрэнерго", составляет 964,92 грн/МВт·ч. Эксперт подчеркнул, что для привлечения инвестиций в газовую генерацию, солнечные и ветровые электростанции и системы накопления энергии необходимо прежде всего обеспечить выполнение финансовых обязательств перед действующими инвесторами. "На мой взгляд, лучший сигнал для будущих инвесторов – погашение долгов перед нынешними", – подытожил Омельченко.

Ранее генеральный директор ПАО "Центрэнерго" Сергей Исаченко заявил, что задолженность НЭК "Укрэнерго" перед компанией за работу на балансирующем рынке составляет около 1,5 млрд грн. Из-за несвоевременных расчетов компания вынуждена балансировать между участием в этом сегменте рынка и продажей электроэнергии по двусторонним договорам, которые обеспечивают более предсказуемые поступления.