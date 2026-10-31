Долги на энергорынке в конечном итоге оплачивают все украинцы через цены на товары и услуги, – Евстигнеева

Накопление долгов на украинском рынке электроэнергии угрожает дальнейшей интеграции с европейским энергорынком. Без решения проблемы неплатежей Украина рискует повторить ситуацию после реформы 2019 года, когда переход к новой модели рынка не остановил рост задолженности.

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Об этом заявила глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Ольга Евстигнеева.

"Да, не решив проблему долгов, мы не сможем нормально интегрироваться в рынок ЕС. Это еще одна сложная задача. Сейчас ее часто объясняют социальными обстоятельствами: кого-то нельзя заставить платить, кого-то нельзя отключить. Но внутри страны все равно придется навести порядок, чтобы долги не накапливались", – подчеркнула Евстигнеева

По ее словам, накопление задолженности связано не только с социальными обстоятельствами, но и с политическими интересами. Практика списания долгов потребителям, которые не оплачивают электроэнергию, не стимулирует их в дальнейшем выполнять свои финансовые обязательства.

"За этими долгами стоят и политические интересы. В какой-то момент нужно сделать выбор: чьи интересы мы обслуживаем и как это отражается на государстве и энергетическом рынке. Если человек или предприятие не платит, а затем долг списывают, это не создает мотивации платить в дальнейшем", – пояснила эксперт.

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Ранее руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип заявлял, что долги на балансирующем рынке оставляют энергетические компании без средств, необходимых для восстановления поврежденных мощностей, и сдерживают развитие новой генерации. По данным ExPro, по состоянию на конец сентября 2026 года задолженность НЭК "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка достигла 36,7 млрд грн.

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