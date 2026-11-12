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Долги на балансирующем рынке растут втрое быстрее, чем их погашают, – Герус

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read1 мин
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Долги на балансирующем рынке растут втрое быстрее, чем их погашают, – Герус
Государство должно прекратить накопление новых долгов. Источник: DepositPhotos.com

Первоочередной задачей государства должно стать прекращение накопления новых долгов на балансирующем рынке электроэнергии, поскольку направление миллиардов гривен на погашение задолженности не дает результата, пока неплатежи продолжают расти.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Мы распределяем условно 5 миллиардов гривен, а долги прирастают на 15 миллиардов. Заливаем деньги, а эффекта нет. Вопрос номер один – остановить прирост", – подчеркнул Герус.

По его словам, среди системных должников на рынке электроэнергии остаются водоканалы, государственные предприятия и шахты. В частности, тарифы для водоканалов не пересматривались с 2021 года, из-за чего разница в расходах фактически ложилась на энергетическую отрасль. В то же время с лета 2026 года ситуация начала улучшаться благодаря разрешению пересматривать тарифы.

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"Не может такого быть, чтобы потребитель брал и не платил", – подчеркнул он.

Герус отметил, что государство ищет средства для погашения задолженности, в частности за счет доходов НЭК "Укрэнерго". Однако без прекращения накопления новых долгов такие меры не решают проблему. По его словам, урегулирование ситуации с неплатежами может стать одним из условий европейской программы Ukraine Facility на следующий год.

Ранее глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Ольга Евстигнеева заявила, что без решения проблемы долгов Украина не сможет полноценно интегрироваться в европейский энергорынок. По ее словам, за накоплением задолженности стоят не только социальные обстоятельства, но и политические интересы. В то же время неоплаченные долги в итоге перекладываются на других потребителей.

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