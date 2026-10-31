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Долги на балансирующем рынке оставляют энергетиков без денег на восстановление – Институт будущего

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read1 мин
117
Долги на балансирующем рынке оставляют энергетиков без денег на восстановление – Институт будущего
Иллюстрация. Линии электропередачи. Источник: depositphotos.com

Рост долгов перед участниками балансирующего рынка лишает энергетические компании средств, необходимых для восстановления после российских обстрелов, и сдерживает строительство новых электростанций.

Об этом заявил руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип.

По его словам, за последний год проблема долгов только обострилась, а задолженность значительно превышает показатели начала 2026 года.

"Другая проблема – это долги балансирующего рынка. Это проблема, которая только усугубляется за последний год. Новые цифры по долгам уже значительно превышают показатели на начало 2026 года", – отметил Прокип.

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Эксперт подчеркнул, что из-за неплатежей энергетические компании не получают необходимых средств именно тогда, когда им приходится тратить значительные ресурсы на ремонт поврежденных объектов. В то же время долги удерживают инвесторов от строительства новых мощностей, которые могли бы укрепить энергосистему.

"С одной стороны, это барьер для строительства новой генерации; с другой стороны, это проблема ликвидности для компаний, которым в условиях обстрелов нужны средства на восстановление", – пояснил Прокип.

Ранее вице-президент по вопросам энергетики ICC Ukraine Александр Трохимец заявлял, что долги "Укренерго" перед участниками балансирующего рынка оставляют компании без средств для нормальной работы и отпугивают инвесторов. По его словам, накопление задолженности свидетельствует о несовершенстве государственного регулирования, которое необходимо пересмотреть.

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Энергосистема УкраиныэкономикаэлектроэнергияУкраинадолги
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