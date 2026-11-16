Долги на балансирующем рынке блокируют инвестиции в новую генерацию, – "Укренерго"

Накопление долгов на балансирующем рынке электроэнергии сдерживает привлечение инвестиций в новую маневренную генерацию, необходимую для стабильной работы украинской энергосистемы. Для решения проблемы нужно не только погасить имеющуюся задолженность, но и обеспечить своевременные расчеты с участниками рынка.

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Об этом заявил член правления НЭК "Укрэнерго" Иван Юрик.

"Каждая новая атака – это дополнительные потребности в оборудовании и средствах на восстановление. Своевременные поставки дефицитного оборудования от международных партнеров помогают нам быстрее возвращать поврежденные объекты в работу. В то же время для долгосрочной устойчивости энергосистемы нужны инвестиции в новую маневренную генерацию. Привлечь их невозможно без решения проблемы долгов на балансирующем рынке", – подчеркнул Юрик.

По его словам, задолженность потребителей, для которых действует специальный режим отключений, в частности водоканалов, шахт и потребителей на прифронтовых территориях, ограничивает возможность "Укрэнерго" своевременно рассчитываться с участниками балансирующего рынка. В результате накопление неплатежей сдерживает инвестиции в создание новых маневренных мощностей.

Юрик подчеркнул, что такая генерация особенно необходима в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру. С начала полномасштабного вторжения почти все подстанции "Укренерго" получили повреждения, а новые обстрелы ежедневно создают дополнительные потребности в восстановлении оборудования и сетей.

В то же время погашение долгов и прекращение накопления новой задолженности являются важными условиями интеграции Украины в балансирующие сегменты европейского энергорынка. Это позволит расширить возможности обмена резервами с европейскими партнерами и эффективнее балансировать украинскую энергосистему.

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что первоочередной задачей государства должно стать прекращение накопления новых долгов на балансирующем рынке, поскольку направление средств на погашение задолженности не дает результата, пока неплатежи продолжают расти.