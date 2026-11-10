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Блокада портов обойдется Украине в $6,6 млрд до конца 2026 года – прогноз НБУ

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
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НБУ. Иллюстрация
Прогноз НБУ. Иллюстрация. Источник: создано с помощью ИИ

Российские обстрелы инфраструктуры и блокада морских портов во втором полугодии 2026 года снизят темпы роста реального ВВП Украины на 1,9 пункта. Потери внешнеторгового баланса достигнут $6,6 млрд, говорится в октябрьском инфляционном отчете Национального банка Украины.

Самым крупным отдельным фактором потерь станет остановка крупнейших металлургических предприятий. По оценке НБУ, только этот фактор снизит темпы роста ВВП на 0,7 п. п. по итогам 2026 года. При этом значительная часть потерь придется не только непосредственно на металлургию, но и на связанные секторы из-за сокращения спроса на их продукцию и услуги.

"Интенсификация атак РФ на предприятия и инфраструктуру вместе с блокадой портов привели к резкому замедлению экономической активности и одновременно усилению ценового давления", – отмечает НБУ. По оценкам регулятора, в III квартале потери ВВП из-за этих факторов составят 0,7 п. п., а в IV квартале – еще 1,2 п. п.

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Отдельно Нацбанк предупреждает о значительном сокращении производства и экспорта металлопродукции из-за разрушения промышленных мощностей и длительных простоев предприятий.

В базовом сценарии НБУ исходит из того, что блокада портов Большой Одессы продлится до середины 2027 года. Это и дальше будет ограничивать экспортные возможности как горно-металлургического комплекса, так и аграрного сектора. "Разрушение производственных мощностей и длительные простои металлургических предприятий приведут к значительному сокращению производства и снижению экспорта металлопродукции", – говорится в отчете.

Для ГМК дополнительным риском останется дорогая альтернативная логистика. В НБУ отмечают, что высокие транспортные расходы будут снижать рентабельность добычи железной руды, а ограничения морского экспорта будут приводить к накоплению продукции. Параллельно значительные потери понесет аграрный сектор. Сокращение экспорта сельскохозяйственной продукции станет причиной ухудшения внешнеторгового баланса на $6,6 млрд.

В Нацбанке предупреждают, что негативный эффект российских атак и проблем с экспортной логистикой не ограничится 2026 годом. "Негативные последствия обстрелов для экономической активности и ценовой динамики будут ощущаться и в 2027 году", – подчеркивает регулятор.

Таким образом, остановка металлургических предприятий, разрушение инфраструктуры и длительная блокада портов уже формируют системные потери для украинской экономики – из-за сокращения ВВП, экспорта, производства и финансовых возможностей предприятий.

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