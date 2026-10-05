Бизнес призвал сохранить нулевую квоту на экспорт металлолома в 2027 году

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыВ РФ готовят ракету, которая достанет до Львова, но катастрофы не будет. Интервью с генералом РоманенкоВ РФ готовят ракету, которая достанет до Львова, но катастрофы не будет. Интервью с генералом РоманенкоИллюстрация. ГороскопВ октябре судьба подарит новый шанс трем знакам зодиака: начнется удачный период"Пехота противника пытается проникать": в Силах обороны назвали самое горячее направление фронта. Карта"Пехота противника пытается проникать": в Силах обороны назвали самое горячее направление фронта. Карта"Россия занимается возмездием": в Кремле сделали циничное заявление об ударах по Украине"Россия занимается возмездием": в Кремле сделали циничное заявление об ударах по УкраинеНародная артистка Смородина раскрыла секрет своей "дешевой" квартиры рядом с Офисом ПрезидентаНародная артистка Смородина раскрыла секрет своей "дешевой" квартиры рядом с Офисом ПрезидентаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояВ Черном море атаковано турецкое судно с зерном из Украины: есть погибшие. Фото и видеоВ Черном море атаковано турецкое судно с зерном из Украины: есть погибшие. Фото и видеоИдеальные для тонких волос: какие короткие прически создают объемИдеальные для тонких волос: какие короткие прически создают объемИллюстрация — пограничник Польши проверяет документыУкраинку, которая ехала из ЕС, не пустили в Украину: что она нарушила и как следует поступать

Бизнес призвал сохранить нулевую квоту на экспорт металлолома в 2027 году

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read2 мин
icon 42
Бизнес призвал сохранить нулевую квоту на экспорт металлолома в 2027 году
Внутренняя переработка металлолома создает добавленную стоимость в Украине. Источник: shutterstock.com

Представители крупного бизнеса призвали правительство сохранить в 2027 году нулевую квоту на экспорт лома черных металлов. В случае же отмены такого ограничения необходимо установить экспортную пошлину в размере 180 евро за тонну для всех направлений экспорта с учетом международных обязательств Украины.

Об этом заявили компании-члены Европейской бизнес-ассоциации. Соответствующее обращение они направили Кабинету министров и Министерству экономики.

Внутренняя переработка металлолома создает добавленную стоимость в Украине, поддерживает занятость и налоговые поступления, а также обеспечивает сырьем производство стали и готовой металлопродукции, отмечают в ЕБА.

"Внутренняя переработка металлолома в Украине позволяет формировать добавленную стоимость, поддерживать рабочие места и налоговые поступления, а также обеспечивать сырьем производство стали и готовой металлопродукции. Использование металлолома также способствует снижению энергозатрат и выбросов CO₂ при производстве стали, что приобретает дополнительное значение в условиях применения CBAM в ЕС", – говорится в сообщении.

Читайте также
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 30,4 т.
Осталось несколько дней: "Киевстар" принудительно повысит абонентам тарифы
icon 30,4 т.
Осталось несколько дней: "Киевстар" принудительно повысит абонентам тарифы
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
icon 5,3 т.
В платежках за коммуналку выявлены массовые нарушения: украинцам вернут 92,6 млн грн
icon 5,3 т.
В платежках за коммуналку выявлены массовые нарушения: украинцам вернут 92,6 млн грн
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 4,8 т.
Река в конце огорода и 23 сотки земли: украинец купил дом за цену нового iPhone
icon 4,8 т.
Река в конце огорода и 23 сотки земли: украинец купил дом за цену нового iPhone

Как известно, дискуссия по поводу экспорта металлолома активизировалась после того, как компании-экспортеры металлолома призвали правительство пересмотреть действующие ограничения. Они даже организовали протесты у Офиса президента.

Напомним, нулевую квоту на экспорт металлолома Кабинет министров ввел с 1 января 2026 года, объясняя это необходимостью обеспечить украинские металлургические предприятия сырьем. Кроме того, это было необходимо для предотвращения убытков бюджета: по данным народных депутатов, украинский металлолом вывозили через ЕС в третьи страны, пользуясь преимуществами беспошлинной торговли и таким образом обходя необходимость уплаты пошлин. Из-за этого украинский бюджет потерял минимум 3 млрд грн в 2025 году. В случае открытия экспорта сумма убытков может вырасти уже до 5 млрд грн.

Похожие темы
металлоломметаллургияЭкспортбизнес
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться