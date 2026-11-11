Бизнес призвал УЗ искать международное финансирование и проводить оптимизацию вместо повышения грузового тарифа

Промышленные компании и бизнес-ассоциации выступили против запланированного повышения тарифов "Укрзалізниці" на грузовые перевозки еще на 15% с 1 января 2027 года и призвали ввести мораторий на новые повышения до завершения военного положения.

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Об этом говорилось во время дискуссии Центра транспортных стратегий, посвященной ситуации с грузовой базой УЗ и финансовой моделью компании.

По данным ЦТС, объемы грузовых перевозок могут сократиться со 161 млн тонн в 2025 году до 127 млн тонн в 2026-м. На 2027 год прогноз составляет 149 млн тонн. Новое повышение тарифов может еще больше сократить грузовую базу, поскольку многие предприятия уже работают на грани рентабельности или останавливаются.

Исполнительный директор НАДПУ Ксения Оринчак сообщила, что для части предприятий логистика уже составляет 40–60% себестоимости, а из примерно 100 карьеров строительной отрасли сейчас работают лишь 35. В ферросплавной отрасли ситуацию также называют критической. Представитель Запорожского завода ферросплавов Дмитрий Мищенко заявил, что предприятие фактически находится на грани, тогда как его основные потребители – АМКР, "Запоріжсталь" и "Дніпросталь", – не работают.

В "Метінвесте" рассказали, что Северный и Центральный ГОК сейчас загружены примерно на 50%. Дополнительное давление создает падение цен на железную руду примерно на 30% на фоне роста расходов на логистику. Кроме того, из-за блокады морских портов ГОКи Метинвеста потеряли около 1,5 млн тонн экспорта морем ежемесячно – эти объемы ранее также перевозила "Укрзалізниця" в порты.

Участники дискуссии подчеркнули, что проблему финансирования железной дороги нельзя решать только за счет дальнейшего повышения тарифов для промышленности. Среди альтернатив – привлечение международного финансирования, создание партнерских программ со Всемирным банком, ЕБРР и другими международными институтами, а также компенсация части военных потерь за счет внешних источников.

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Отдельное направление – внутренняя оптимизация расходов: речь идет о пересмотре избыточной инфраструктуры и численности персонала, повышении механизации, а также сокращении перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузового сегмента.

Представители бизнеса призвали государство вернуть грузовые тарифы на уровень начала 2026 года и ввести мораторий на их повышение до завершения военного положения. Ведь без восстановления промышленного производства и грузовой базы новые повышения тарифов будут лишь усугублять проблему: предприятия будут сокращать выпуск, объемы перевозок будут падать, а финансовое давление на железную дорогу будет расти.

Главные истории дня

Как известно, "Укрзалізниця" повысила тарифы на грузовые перевозки на 30% – несмотря на то, что ГП "Укрпромзовнішекспертиза" предупреждало, что такое повышение сократит грузовую базу "Укрзалізниці" на 27 млн тонн. Кроме того, это повышение приведет к потере 96 млрд грн ВВП в год, вызовет потерю $2,4 млрд экспортной выручки и 36 млрд грн бюджетных поступлений.