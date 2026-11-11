Бизнес призвал УЗ искать международное финансирование и проводить оптимизацию вместо повышения грузового тарифа

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Сбор на лекарства для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный, важный сбор средств на медицину для бойцов: пехотинцам нужны средства от простудыВладимир ЗеленскийЗеленский рассказал, когда может состояться испытание европейской системы противобаллистической защитыИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИзвестная телеведущая попала в страшное ДТП и получила перелом шейного отдела позвоночника: в каком она состоянии и что осталось от автомобиляИзвестная телеведущая попала в страшное ДТП и получила перелом шейного отдела позвоночника: в каком она состоянии и что осталось от автомобиля"Приоритет – как можно скорее закончить войну": Зеленский раскрыл детали договоренностей по итогам встреч в Абу-Даби. Видео"Приоритет – как можно скорее закончить войну": Зеленский раскрыл детали договоренностей по итогам встреч в Абу-Даби. ВидеоК концу 2026 года жизнь четырех знаков зодиака станет намного лучше: дела пойдут легко и успешноК концу 2026 года жизнь четырех знаков зодиака станет намного лучше: дела пойдут легко и успешноВместо магазинной колбасы: как приготовить нежную ветчину из куриного филеВместо магазинной колбасы: как приготовить нежную ветчину из куриного филе"Помню маленький белый гроб и как плакал": муж Ирины Федишин показал фото с похорон дочери и обнародовал обещанное "разоблачение""Помню маленький белый гроб и как плакал": муж Ирины Федишин показал фото с похорон дочери и обнародовал обещанное "разоблачение"Лотерея Cash 5. ИллюстрацияВыиграл $1 млн в лотерею и решил исполнить мечту дочерей: как мужчина потратит часть состояния"Не знаю, что сказать": украинцы провели протест против путиниста Овечкина, который сделал вид, что ничего не заметил. Видео"Не знаю, что сказать": украинцы провели протест против путиниста Овечкина, который сделал вид, что ничего не заметил. Видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Бизнес призвал УЗ искать международное финансирование и проводить оптимизацию вместо повышения грузового тарифа

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
164
Бизнес призвал УЗ искать международное финансирование и проводить оптимизацию вместо повышения грузового тарифа
В 2027 году грузовые тарифы планируют повысить еще на 15%. Источник: "Укрзалізниця"

Промышленные компании и бизнес-ассоциации выступили против запланированного повышения тарифов "Укрзалізниці" на грузовые перевозки еще на 15% с 1 января 2027 года и призвали ввести мораторий на новые повышения до завершения военного положения.

Об этом говорилось во время дискуссии Центра транспортных стратегий, посвященной ситуации с грузовой базой УЗ и финансовой моделью компании.

По данным ЦТС, объемы грузовых перевозок могут сократиться со 161 млн тонн в 2025 году до 127 млн тонн в 2026-м. На 2027 год прогноз составляет 149 млн тонн. Новое повышение тарифов может еще больше сократить грузовую базу, поскольку многие предприятия уже работают на грани рентабельности или останавливаются.

Исполнительный директор НАДПУ Ксения Оринчак сообщила, что для части предприятий логистика уже составляет 40–60% себестоимости, а из примерно 100 карьеров строительной отрасли сейчас работают лишь 35. В ферросплавной отрасли ситуацию также называют критической. Представитель Запорожского завода ферросплавов Дмитрий Мищенко заявил, что предприятие фактически находится на грани, тогда как его основные потребители – АМКР, "Запоріжсталь" и "Дніпросталь", – не работают.

Читайте также
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
16,9 т.
Украинцы больше не смогут делать дорогие покупки в Польше: какие важные документы нужны
16,9 т.
Украинцы больше не смогут делать дорогие покупки в Польше: какие важные документы нужны
Василий ФурманВасилий Фурман
18,4 т.
Как будут жить украинцы в 2027 году: цены, зарплаты, курс гривны и перспективы экономики
18,4 т.
Как будут жить украинцы в 2027 году: цены, зарплаты, курс гривны и перспективы экономики
Александр ЛитвинАлександр Литвин
10,4 т.
Тариф на газ с 1 декабря: сколько будет стоить кубометр
10,4 т.
Тариф на газ с 1 декабря: сколько будет стоить кубометр

В "Метінвесте" рассказали, что Северный и Центральный ГОК сейчас загружены примерно на 50%. Дополнительное давление создает падение цен на железную руду примерно на 30% на фоне роста расходов на логистику. Кроме того, из-за блокады морских портов ГОКи Метинвеста потеряли около 1,5 млн тонн экспорта морем ежемесячно – эти объемы ранее также перевозила "Укрзалізниця" в порты.

Участники дискуссии подчеркнули, что проблему финансирования железной дороги нельзя решать только за счет дальнейшего повышения тарифов для промышленности. Среди альтернатив – привлечение международного финансирования, создание партнерских программ со Всемирным банком, ЕБРР и другими международными институтами, а также компенсация части военных потерь за счет внешних источников.

Отдельное направление – внутренняя оптимизация расходов: речь идет о пересмотре избыточной инфраструктуры и численности персонала, повышении механизации, а также сокращении перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузового сегмента.

Представители бизнеса призвали государство вернуть грузовые тарифы на уровень начала 2026 года и ввести мораторий на их повышение до завершения военного положения. Ведь без восстановления промышленного производства и грузовой базы новые повышения тарифов будут лишь усугублять проблему: предприятия будут сокращать выпуск, объемы перевозок будут падать, а финансовое давление на железную дорогу будет расти.

Как известно, "Укрзалізниця" повысила тарифы на грузовые перевозки на 30% – несмотря на то, что ГП "Укрпромзовнішекспертиза" предупреждало, что такое повышение сократит грузовую базу "Укрзалізниці" на 27 млн тонн. Кроме того, это повышение приведет к потере 96 млрд грн ВВП в год, вызовет потерю $2,4 млрд экспортной выручки и 36 млрд грн бюджетных поступлений.

Похожие темы
Укрзалізницягрузовые перевозкитарифыбизнесУкраина
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!