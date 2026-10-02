Бизнес требует пересмотреть уровень предельных цен на энергетическом рынке

Европейская бизнес-ассоциация призвала НКРЭКП пересмотреть максимальные цены (прайс-кепы) на рынке электроэнергии и установить их на экономически обоснованном уровне. В Ассоциации считают, что действующий ценовой "потолок" должен позволять привлекать импорт и маневренную генерацию именно тогда, когда в энергосистеме возникает дефицит.

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По мнению Ассоциации, проблема возникает, когда украинский предел становится ниже реальной стоимости электроэнергии или ее производства.

"Если цена электроэнергии на смежных европейских рынках превышает установленную в Украине предельную цену, коммерческий импорт может стать экономически нецелесообразным", – подчеркнули в ЕБА.

По оценке Ассоциации, прайс-кепы также напрямую влияют на экономику газопоршневых, газотурбинных и когенерационных установок. Именно такая генерация способна быстро наращивать производство в часы высокого спроса, однако для ее развития необходимы рыночные условия, при которых работа в часы дефицита остается экономически целесообразной.

"Однако для привлечения частных инвестиций в проекты маневренной и распределенной генерации необходимо, чтобы рыночная модель позволяла генерации экономически целесообразно работать именно в часы дефицита", – отметили в Ассоциации.

В ЕБА также отмечают, что подход к ценовым ограничениям должен постепенно приближаться к европейской модели, чтобы не создавать барьеров для импорта, новой генерации и будущего market coupling.

Ранее руководитель энергетических программ общественной организации "Украинский институт будущего" Андриан Прокип отмечал, что ценовые ограничения на рынке электроэнергии следует повысить как минимум на 25% во всех сегментах рынка, поскольку за последние месяцы ситуация на энергорынках существенно изменилась.

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Европейская бизнес-ассоциация призвала НКРЭКП пересмотреть максимальные цены (прайс-кепы) на рынке электроэнергии и установить их на экономически обоснованном уровне. В Ассоциации считают, что действующий ценовой "потолок" должен позволять привлекать импорт и маневренную генерацию именно тогда, когда в энергосистеме возникает дефицит.

По мнению Ассоциации, проблема возникает, когда украинский предел становится ниже реальной стоимости электроэнергии или ее производства.

"Если цена на электроэнергию на смежных европейских рынках превышает установленную в Украине предельную цену, коммерческий импорт может стать экономически нецелесообразным", – подчеркнули в ЕБА.

Главные истории дня

По оценке Ассоциации, прайс-кепы также напрямую влияют на экономику газопоршневых, газотурбинных и когенерационных установок. Именно такая генерация способна быстро наращивать производство в часы высокого спроса, однако для ее развития необходимы рыночные условия, при которых работа в часы дефицита остается экономически целесообразной.

"Однако для привлечения частных инвестиций в проекты маневренной и распределенной генерации необходимо, чтобы рыночная модель позволяла генерации экономически целесообразно работать именно в часы дефицита", – отметили в Ассоциации.

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В ЕБА также отмечают, что подход к ценовым ограничениям должен постепенно приближаться к европейской модели, чтобы не создавать барьеров для импорта, новой генерации и будущего market coupling.

Ранее руководитель энергетических программ общественной организации "Украинский институт будущего" Андриан Прокип отмечал, что ценовые ограничения на рынке электроэнергии следует повысить как минимум на 25% во всех сегментах рынка, поскольку за последние месяцы ситуация на энергорынках существенно изменилась.

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Европейская бизнес-ассоциация призвала НКРЭКП пересмотреть максимальные цены (прайс-кепы) на рынке электроэнергии и установить их на экономически обоснованном уровне. В Ассоциации считают, что действующий ценовой "потолок" должен позволять привлекать импорт и маневренную генерацию именно тогда, когда в энергосистеме возникает дефицит.

По мнению Ассоциации, проблема возникает, когда украинский предел становится ниже реальной стоимости электроэнергии или ее производства.

"Если цена электроэнергии на смежных европейских рынках превышает установленную в Украине предельную цену, коммерческий импорт может стать экономически нецелесообразным", – подчеркнули в ЕБА.

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По оценке Ассоциации, прайс-кепы также напрямую влияют на экономику газопоршневых, газотурбинных и когенерационных установок. Именно такая генерация способна быстро наращивать производство в часы высокого спроса, однако для ее развития необходимы рыночные условия, при которых работа в часы дефицита остается экономически целесообразной.

"Однако для привлечения частных инвестиций в проекты маневренной и распределенной генерации необходимо, чтобы рыночная модель позволяла генерации экономически целесообразно работать именно в часы дефицита", – отметили в Ассоциации.

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В ЕБА также отмечают, что подход к ценовым ограничениям должен постепенно приближаться к европейской модели, чтобы не создавать барьеров для импорта, новой генерации и будущего market coupling.

Ранее руководитель энергетических программ общественной организации "Украинский институт будущего" Андриан Прокип отмечал, что ценовые ограничения на рынке электроэнергии следует повысить как минимум на 25% во всех сегментах рынка, поскольку за последние месяцы ситуация на энергорынках существенно изменилась.