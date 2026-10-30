Бизнес может получить солнечные электростанции без первоначальных затрат и экономить на электроэнергии, – D.Solutions

Украинские предприятия могут устанавливать солнечные электростанции без собственных инвестиций и сокращать расходы на электроэнергию благодаря модели Power Purchase Agreement (PPA). Она предусматривает, что строительство и обслуживание станции финансирует энергетическая компания, а бизнес оплачивает только произведенную электроэнергию.

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Об этом сообщает D.Solutions.

Отмечается, что при такой модели энергетическая компания берет на себя финансирование, установку и обслуживание солнечной станции. В свою очередь, предприятие покупает произведенную электроэнергию по согласованной цене, которая может быть ниже рыночной.

В D.Solutions объяснили, что такая модель особенно выгодна предприятиям со значительным дневным потреблением электроэнергии. После завершения договора станция может перейти в собственность бизнеса.

В частности, в октябре 2026 года D.Solutions реализовала такой проект для предприятия пищевой промышленности. Компания полностью профинансировала строительство солнечной станции мощностью 375 кВт, инвестировав почти 9 млн грн. По условиям десятилетнего договора предприятие будет покупать электроэнергию по цене ниже стоимости на рынке "на сутки вперед".

Ранее D.Solutions запустила на платформе YASNO Power бесплатную функцию "Автопилот", которая помогает снижать расходы на электроэнергию и сохранять заряд домашней батареи на случай отключений.