Бездействие Украины в вопросах защиты собственной промышленности может стоить тысяч рабочих мест, – Зинченко

Украина систематически запаздывает с применением антидемпинговых мер в металлургии, из-за чего отечественные производители теряют внутренний рынок, доходы и ресурсы для восстановления.

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Об этом заявил директор GMK Center Станислав Зинченко.

В качестве примера он приводит импорт сварных труб из Турции. Его объем вырос с 10 тыс. тонн в 2021 году до 50 тыс. тонн в 2024-м – в пять раз. Антидемпинговое расследование начали в январе 2026 года, однако оно до сих пор не завершено, а предварительные меры не были введены. Итоговое решение ожидается лишь в январе 2027 года.

При этом украинское законодательство позволяет применять предварительные антидемпинговые меры уже через 60 дней после начала расследования при наличии соответствующих признаков демпинга. "Это означает, что уже более полугода рынок мог быть под защитой. Инструмент есть, но им не воспользовались", – подчеркнул Зинченко.

Проблема обостряется на фоне остановки части украинских металлургических предприятий. Среди причин – российские обстрелы, экспортные ограничения, высокие тарифы и рост импорта. При этом низкая прибыльность на внутреннем рынке в предыдущие годы также лишила предприятия финансового запаса, который сейчас мог бы быть направлен на ремонт оборудования, восстановление производства и оплату более дорогих энергоресурсов и логистики.

Это уже третий подобный случай на рынке стали, уточняет эксперт: первым примером стали российские прутки. Несмотря на торговые ограничения РФ против украинской металлопродукции после 2014 года, соответствующее украинское расследование завершилось лишь в 2018-м.

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Второй случай касался китайских нефтегазовых труб. Их импорт вырос примерно с 15 тыс. тонн в 2016 году до 30 тыс. тонн в 2018-м. Антидемпинговое расследование было начато лишь в 2019 году, а пошлину в 51,5% ввели в мае 2020 года – уже после существенного сокращения самого рынка.

"Три кейса с одним сценарием дают основания говорить о системной проблеме", – подчеркнул Зинченко.

Он также подчеркнул, что торговая защита приобретает особое значение сейчас, когда предприятиям нужно возобновлять работу после российских атак. Ведь для перезапуска производства компаниям нужен не только технически исправный завод, но и гарантированный рынок сбыта и достаточная маржа, чтобы покрывать высокие тарифы "Укрзалізниці", расходы на энергию и восстановление поврежденного оборудования.

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Если внутренний рынок будет заполнен дешевым импортом, даже готовые к запуску предприятия могут не иметь экономических оснований для возобновления производства. В таком случае Украина рискует потерять собственных производителей, а потребители – стать зависимыми от цен и условий поставщиков из Турции, Китая или других стран.

Среди необходимых шагов, по мнению Зинченко, – ускорить завершение текущих антидемпинговых расследований, пересмотреть внутренние процедуры и активнее применять предварительные меры до того, как украинские производители потеряют рынок. Также нужно максимально приблизить украинские правила к европейской практике, в частности учитывать происхождение сырья при таможенном контроле.

На фоне глобального роста протекционизма, избыточных сталелитейных мощностей и значительного разрыва мировых цен для Украины своевременная торговая защита становится одним из инструментов сохранения собственной промышленности, рабочих мест и возможностей для послевоенного восстановления, резюмировал эксперт.