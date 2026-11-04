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Без ввода данных карты вручную: Unex Bank развивает онлайн-платежи с Mastercard Click to Pay

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
840
Без ввода данных карты вручную: Unex Bank развивает онлайн-платежи с Mastercard Click to Pay
Click to Pay – это глобальное решение для онлайн-оплат. Источник: Unex Bank

Киев, 4 ноября 2026 – Unex Bank внедрил автоматическое подключение к сервису Mastercard Click to Pay для всех своих карт Mastercard, обеспечивая пользователям удобную и безопасную онлайн-оплату. Отныне клиентам Unex Bank не нужно отдельно регистрировать свои карты в сервисе: оплата через Click to Pay сразу доступна как для уже активных, так и для новых карт банка – на платформах торговых партнеров, поддерживающих сервис, достаточно указать номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты.

Click to Pay – это глобальное решение для онлайн-оплаты, которое позволяет пользователям удобно совершать покупки картой без необходимости вручную вводить данные карты – номер карты, срок ее действия и CVC-код – и обеспечивает простой и удобный процесс оплаты. В основе решения лежит технология токенизации Mastercard, заменяющая платежные реквизиты карты уникальным цифровым токеном и помогающая защитить данные карты при онлайн-оплате.

"Безопасность, удобство и скорость – ключевые направления, в которых развиваются прогрессивные платежные услуги и UnexBank. Мы всегда двигались в сторону новых технологий, внедряли ноу-хау после проверки и адаптации и продолжим имплементировать лучшие решения для удобства клиентов. Цифровизация платежей, международные переводы нового поколения, применение искусственного интеллекта в развитии безналичных технологий – все это в ближайшее время останется в фарватере развития", – отметила Алина Компанець, директор по маркетингу Unex Bank.

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Click to Pay работает на разных устройствах и в разных браузерах и доступен у все большего числа торговых партнеров. Дополнительный уровень защиты обеспечивает сервис Mastercard Payment Passkey, который сочетает используемую на устройстве биометрическую аутентификацию – например, по отпечатку пальца или распознаванию лица – с технологией токенизации для безопасного подтверждения транзакций. Payment Passkey устраняет необходимость использовать пароли или одноразовые коды, что делает процесс оплаты быстрее и безопаснее. При этом конфиденциальные платежные данные не передаются третьим сторонам, и даже в случае перехвата информации злоумышленники не могут ею воспользоваться.

Сеть Click to Pay продолжает расширяться в мире. В Украине решение уже доступно на gerc.ua, komunalka.ua, portmone.com.ua, easypay.ua и у других торговых партнеров, поддерживающих Click to Pay.

О UnexBank

Unex Bank – современный европейский банк, работающий в Украине с 1993 года. С 2021 года развивается как финтех-компания с банковской лицензией. Принадлежит гражданам Чехии Томашу Фиале, владеющему 75,01% акций, и Ивану Свитеку, владеющему 24,99% акций.

О Mastercard

Mastercard способствует развитию экономик и расширяет возможности людей более чем в 200 странах и территориях мира. Вместе с партнерами компания создает устойчивую экономику, в которой у каждого есть перспективы для роста. Mastercard предлагает широкий спектр цифровых платежных решений, делая транзакции безопасными, простыми, удобными и доступными. Сочетание технологий и инноваций, партнерств и разветвленной сети создает уникальную экосистему продуктов и сервисов, которые помогают людям, бизнесу и государственным учреждениям реализовать свой наибольший потенциал.

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