Баррель страха: нефть вернулась, а цена – нет

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Недавно командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер сделал почти сенсационное заявление, приведя цифру, которая почему-то прозвучала гораздо тише, чем очередные сообщения об опасности перекрытия Ормуза. "Более одного миллиарда баррелей сырой нефти вышло из залива через Ормузский пролив за последние несколько месяцев", – заявил Купер. По его словам, американские силы за это время помогли провести более 2000 коммерческих судов, основные фарватеры очищены от мин, а за последние две недели объемы перевозок нефти, грузов и СПГ стали самыми большими за шесть месяцев. Если под "couple of months" понимать примерно два месяца, то миллиард баррелей – это около 16,4 млн баррелей в сутки.

Далее текст на языке оригинала.

Для масштабу: до нинішньої війни через Ормуз проходив один із найбільших потоків нафти на планеті. За даними американської EIA (U.S. Energy Information Administration), ще у 2022 році це було приблизно 21 млн. барелів нафти й нафтопродуктів на добу, тобто близько п’ятої частини світового споживання. Звичайно, цифри Купера й EIA не можна механічно накласти одна на одну: в одному випадку йдеться про сиру нафту, в іншому – про ширшу категорію нафтових потоків. Та напрямок очевидний: Ормуз уже далеко не та "закрита кватирка", якою він був кілька місяців тому.

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Танкери пішли, ціни залишилися

Наприкінці вересня Goldman Sachs підрахував: загальний нафтовий експорт із Перської затоки, включно з так званими dark exports, відновився до 23,3 млн. барелів на добу – приблизно середнього рівня 2025 року. Ще красномовніша цифра стосується саме сирої нафти: близько 19 млн. барелів на добу, або 108% середнього рівня 2025 року. За вересень експорт фактично подвоївся. Тобто маємо майже сюрреалістичну картину: барелі повернулися, танкери йдуть, американський флот рапортує про розміновані маршрути, а Brent усе ще танцює біля $100 за барель. Першого жовтня грудневий Brent знову піднімався приблизно до $100.

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Ще 29 вересня Reuters повідомляв, що ознаки відновлення близькосхідного експорту – за один день "приземлили" Brent на 2,5%, до $102,59. Це чудова ілюстрація того, наскільки нинішній барель складається не лише з нафти, а й із заголовків новин. Умовно кажучи, десь у Перській затоці танкер уже вийшов у море, а трейдер у Лондоні ще продовжує продавати апокаліпсис. Це не означає, що на ринку хтось тисне кнопку "дорогий бензин". Реальність цікавіша. Є ф’ючерси, страхування, резерви, алгоритми, хеджування, панічні закупівлі й бажання мати додатковий барель у резервуарі "про всяк випадок". Так і виникає товар, якого немає в жодному танкері – барель страху.

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Яка частка в $100 нафти, а яка – кортизолу

Аналітик Goldman Sachs Юлія Жесткова Грігсбі звернула увагу на парадокс: потоки з Перської затоки повернулися приблизно до довоєнних рівнів, але ціни залишаються високими. Goldman оцінює глобальний нафтовий ринок у вересні як приблизно збалансований і прогнозує зниження Brent приблизно до $85 до кінця року та $80 у 2027-му, якщо не буде нового серйозного загострення. Головне пояснення банку – чималий risk premium – це так звана премія за ризик. Трейдери бояться нових ударів по виробничій інфраструктурі, а світ після кількох місяців кризи має значно меншу подушку запасів. Саме тут і живе механізм нинішніх цін.

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Ринок продає не тільки те, що є сьогодні. Він постійно торгує тим, що, МОЖЛИВО, трапиться завтра. А можливо і не трапиться. Танкер пройшов Ормуз? Добре. А раптом завтра не пройде? Саудівський трубопровід працює? Плюс. А якщо прилетить дрон? НПЗ поки цілий?

Нинішні страхи накладаються на певне виснаження запасів. IEA у вересневому звіті підрахувало, що з лютого спостережувані світові запаси нафти скоротилися приблизно на 507 млн. барелів. Отже, називати всю кризу вигадкою було б перебільшенням. А ось сказати, що нинішня ціна вже значною мірою відображає не сьогоднішній фізичний дефіцит сирої нафти, а знов таки страх наступного дефіциту, – цілком можна.

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Тим паче США зараз видобувають рекордні обсяги. Наприкінці вересня американський видобуток наблизився до 14 млн. барелів на добу, а EIA очікує рекордні середньорічні 13,8 млн. у 2026 році. Приріст поза OPEC+ останніми роками значною мірою забезпечують США, Канада, Бразилія й Гаяна. Тобто світ не сидить біля останньої каністри.

Справжня проблема – не в свердловині, а в переробці

Можна мати океан сирої нафти, але якщо немає заводу з її переробки, то цей океан – лише жирна калюжа. Тут наразі серйозне вузьке місце. IEA повідомляє, що світова переробка цьогоріч має скоротитися приблизно на 2,6 млн. барелів на добу. Переробні потужності постраждали на Близькому Сході, в росії та інших регіонах. На росії рефайнінг в червні впав приблизно до 3,8 млн. барелів на добу – до мінімуму більш ніж за 20 років, а виробництво дизелю, за оцінкою IEA, просіло майже на 30%.

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На Близькому Сході ситуація схожа. На кінець вересня експорт сирої нафти вже практично воскрес, натомість експорт основних нафтопродуктів – бензину, дизелю й авіапального – залишався приблизно на 50% від рівнів 2025 року. Ось звідки береться парадокс: нафти достатньо, а дизель дорогий. Хоча Трамп наполегливо доводить своїй MAGA-аудиторії, що захмарні, як для Америки, цінники на дизель – то все провина України і її дронів, які щотижня відвідують російські НПЗ. Натомість реальні показники – так звані дизельні crack spreads – різниця між ціною дизелю та сирої нафти, фактично маржа переробки – у вересні перевищували $100 на барель у США та Північно-Західній Європі. Тобто сьогодні золотим стає вже не стільки чорне золото, скільки завод, здатний його нормально перегнати.

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Цілком логічно, що держави по світу занервували не лише щодо стратегічних запасів сирої нафти, а й щодо готового пального. ЄС зобов’язаний підтримувати великі аварійні резерви, а лише Франція й Німеччина мають разом приблизно 13,8 млн. тонн дизельних запасів. США наприкінці вересня навіть закликали європейців активніше використовувати ці резерви для охолодження ринку. Бо в кризу барелем сирої нафти танк не заправиш і урожай не збереш.

Україна: залежимо від чужих НПЗ, але не від останньої бочки

Для України ця різниця особливо важлива. Ми купуємо переважно готове пальне, а не нафту для власної переробки. Тому ціна Brent для української АЗС – лише перша серія серіалу. Далі йдуть європейські котирування бензину й дизелю, маржа НПЗ, логістика, курс валют і ризики. У вересні дизель в Україні наблизився до психологічних 100 грн./л. 30 вересня середній роздріб становив приблизно 98,43 грн/л, тоді як А-95 – 89,26 грн/л. Але найважливіше: високі ціни поки не означають фізичної відсутності ресурсу.

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У серпні Україна імпортувала 588 тис. тонн дизпалива, а від початку року – близько 4,2 млн. тонн, на 7% більше, ніж за аналогічний період 2025-го. Причому логістика перебудовується: вже 67% серпневого імпорту прийшло через західний кордон. Навіть у вересні, коли європейські котирування дизелю стрибали до рекордних $1644 за тонну, українські ЗМІ писали не про порожні резервуари, а навпаки – про достатню пропозицію й слабший попит на окремих ділянках ринку. Тому українцям варто розділяти два поняття: дороге пальне і відсутнє пальне – це не одне й те ж. Якщо працюють європейські НПЗ, морські термінали, західні кордони та логістика – ресурс буде. Тільки лиш – за якою ціною.

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Велика нафтова закуліса – нудніша, ніж здається

Хотілося б завершити історію сценою, де в підвалі швейцарського банку сидять дванадцять нафтових магнатів, курять сигари й вирішують, скільки завтра заплатить водій маршрутки в Білій Церкві. Але справжня "закуліса" працює прозаїчніше. Страх створює попит на запаси. Попит піднімає ф’ючерси. Ф’ючерси впливають на фізичні контракти. Дорожчає страхування танкерів. Імпортери страхуються додатковими закупівлями. Держави наповнюють резерви. Трейдери закладають ризик нового удару. НПЗ користуються дефіцитом переробних потужностей. А в кінці цього довгого ланцюжка стоїть людина біля колонки й дивується, чому нафтові танкери ходять в різні боки, а у цінників – зазвичай односторонній рух.

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Саме тому заява Бреда Купера така незручна для звичного пояснення високих цін. Мільярд барелів пройшов. Понад дві тисячі суден пройшли. Основні фарватери розміновані. Наприкінці вересня експорт сирої нафти з Перської затоки фактично повернувся до довоєнних значень. А Brent усе ще близько $100. Отже, сьогодні усі платять не просто за нафту. А за нафту плюс глобальний переляк. За нафту і виснажені резерви, можливі бойові дії поближче до НПЗ. Зрештою танкер минає Ормуз за день. А страх живе там постійно.

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