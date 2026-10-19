АМУ призвала Зеленского сохранить 64 % НДФЛ и реверсную дотацию в бюджетах громад

Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом сохранить 64 % налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и средства реверсной дотации в местных бюджетах при формировании Государственного бюджета на 2027 год.

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Об этом говорится в обращении правления ассоциации, обнародованном 19 октября.

Обращение подписано от имени 1094 громад – членов Ассоциации городов Украины. В нем представители местного самоуправления обратили внимание на проблемы, угрожающие работе громад в преддверии отопительного сезона: интенсивные российские обстрелы, блокирование бюджетных платежей и необходимость сохранения резервирования работников критической инфраструктуры.

"От имени 1094 громад – членов Ассоциации городов Украины просим Вашей помощи в сохранении потенциала громад для укрепления Украины и общей Победы над врагом", – отмечено в обращении к президенту.

Среди первоочередных потребностей громад ассоциация назвала усиление противовоздушной обороны, в частности обеспечение подразделений боекомплектами и техническими решениями для противодействия интенсивным обстрелам на всей территории Украины. Эти проблемы, а также блокирование платежей местных бюджетов и приостановка работы сотрудников коммунальных, энергетических и транспортных предприятий ранее озвучил в Верховной Раде председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко.

"Заблокированные средства громад и невозможность осуществления платежей, жизненно необходимых для безопасной жизни жителей", – так ассоциация определила одну из ключевых проблем местного самоуправления.

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Муниципалитеты также настаивают на сохранении резервирования работников жилищно-коммунальных, энергетических и транспортных предприятий. Речь идет о специалистах, от которых зависит бесперебойная работа критически важной инфраструктуры, в частности в условиях подготовки к отопительному сезону и ликвидации последствий российских атак.

Ассоциация городов Украины сообщила, что уже обращалась к премьер-министру с вопросом о немедленной разблокировке платежей громад и с предложениями по сохранению системы теплоснабжения до отопительного сезона 2026/2027 годов. Отдельно правление ассоциации обратилось к правительству с просьбой сохранить бронирование работников коммунальных, энергетических и транспортных предприятий.

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В новом обращении к президенту ассоциация подчеркивает необходимость сохранить финансовые ресурсы громад, которые должны обеспечивать работу местного самоуправления и создавать условия для дальнейшего развития Украины.