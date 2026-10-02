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АМУ призвала Кабмин немедленно разблокировать средства громад

Мария Шевчук
Мария Шевчук
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АМУ призвала Кабмин немедленно разблокировать средства громад
Стороны обсудили дальнейшие шаги и сотрудничество с партнерами. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Ассоциация городов Украины обратилась к премьер-министру Сергею Корецкому с просьбой, чтобы правительство немедленно разблокировало средства, необходимые, в частности, для подготовки к зиме. Советник председателя АГУ Оксана Продан уже заявляла, что, замораживая выделение средств общинам, Кабмин нарушает закон.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

"При наличии средств на счетах муниципалитетов и при соответствии их платежей постановлению Кабмина № 590, с 9 сентября 2026 года общинам заблокирована возможность закупать топливо для автомобилей, которые выезжают оказывать медицинскую помощь или расчищать завалы после обстрелов. Приостановлена оплата работ и оборудования для медицинских, образовательных и социальных учреждений, подготовки к отопительному сезону и выполнения планов обеспечения устойчивости. Нет возможности готовить "Пункты несокрушимости", ремонтировать поврежденную обстрелами инфраструктуру, энергетические объекты", – отметили в АМУ.

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В обращении к Корецкому Ассоциация городов подчеркнула, что блокировка расчетов общин за вышеуказанные услуги и не только приводит к последствиям, которых "не смог достичь агрессор обстрелами с начала полномасштабного вторжения".

В АГУ подчеркнули для премьер-министра тот факт, что если Кабмин немедленно не разблокирует платежи общин, то это уничтожит условия для работы в Украине государственных и международных институтов, образовательных, медицинских и социальных учреждений.

Правление АМУ призвало Корецкого прекратить начисление штрафов общинам за непогашение кредитов и несвоевременные расчеты из-за отсутствия официального решения о блокировании расчетов. Также премьера призвали инициировать привлечение к ответственности чиновников, из-за которых остановилась работа всех коммунальных служб страны.

Ранее председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщила, что Минфин перенес на декабрь 39 млрд грн капитальных расходов. Это именно те средства, которые должны были пойти на поддержку энергетики перед отопительным сезоном, строительство укрытий в школах и больницах, реконструкцию медицинских учреждений и социальное жилье. По словам Подласы, правительство продолжает финансировать социальные расходы, в частности зарплаты работникам бюджетной сферы. Однако ситуация с бюджетом остается напряженной. Перенос капитальных расходов на конец года, по ее словам, фактически означает, что в этом году их не профинансируют.

Оксана Продан в ответ подчеркнула, что государственный бюджет является законом, по которому работают правительство, все министерства и Министерство финансов. Поэтому, добавила советник председателя АМУ, без решения Верховной Рады в парламентско-президентской республике правительство не может себе позволить: хотеть или не хотеть, платить или не платить.

При этом проблема задолженности непосредственно перед теплоснабжающими предприятиями тянется не первый год. В конце 2025 года АМУ сообщала, что государство не возместило теплоснабжающим предприятиям разницу в тарифах на сумму свыше 64 млрд грн, а счета теплоснабжающих компаний в 14 общинах были заблокированы.

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