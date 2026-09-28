13 стран ЕС по инициативе Австрии предлагают Еврокомиссии ввести годичную паузу в принятии новых актов, в частности касающихся бизнеса, с целью восстановления конкурентоспособности экономики. Об этом сообщает Euronews.

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Инициативу поддержали Австрия, Германия, Польша, Италия, Чехия, Словакия, Словения, Дания, Литва, Эстония, Латвия, Венгрия и Португалия.

Регулирование не должно обременять предприятия неоправданной административной работой, дублированием процедур и чрезмерной отчетностью. Правила должны упрощать их реализацию, применение, исполнение и судебный контроль, отмечается в письме.

Избыточность бюрократии признавали в Брюсселе и ранее. Министр Австрии по вопросам ЕС Клаудия Бауэр назвала это предложение "годом упрощения процедур". Нельзя постоянно выдвигать новые инициативы, пока уже принятые правила остаются нереализованными, заявила она. По ее мнению, сначала умножать регулирование, а затем упрощать его – стратегическая ошибка.

Помимо паузы, государства предлагают провести жесткую предварительную экспертизу каждого нового проекта: целесообразен ли он и как повлияет на конкурентоспособность. По словам Бауэр, речь идет даже не столько о дерегулировании, сколько о плане глубокой законодательной очистки. Акцент предлагают перенести с подготовки очередных норм на внедрение уже принятых и устранение лишних процедур.

В последнем рейтинге Doing Business Всемирного банка в десятку стран с лучшими условиями ведения бизнеса вошли лишь два государства ЕС: Дания, занявшая четвертое место, и Швеция, десятое. Германия заняла 22-е место, Польша – 40-е, Украина – 64-е. В последние годы рейтинг не проводился, поэтому он не учитывает изменения, произошедшие во время полномасштабной войны. Приведенные позиции характеризуют прежние условия ведения бизнеса, а не нынешнюю ситуацию.

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Среди наиболее зарегулированных секторов ЕС называют финансы с требованиями по противодействию отмыванию средств, агросектор с экологическими условиями субсидирования, ИТ с защитой данных и ограничениями в отношении ИИ, энергетику с контролем выбросов, фармацевтику с требованиями к исследованиям и табачную отрасль с акцизами и ограничениями на упаковку и рекламу.

Дискуссию о табачных и никотиновых изделиях сопровождают призывы оценивать не только влияние ограничений на общественное здоровье, но и экономические последствия, а также риски расширения теневого рынка. Бюрократические препятствия, которыми Еврокомиссия сдерживает европейскую экономику, на протяжении многих лет подвергаются критике со стороны Европейского союза налогоплательщиков. Инициатива 13 государств поднимает вопрос о балансе между новыми требованиями и способностью предприятий выполнять их без потери конкурентоспособности.

Главные истории дня

Украина в рамках евроинтеграции также вводила дополнительные нормативные требования. Однако для предприятий, подвергающихся разрушениям из-за российских обстрелов, новые требования становятся чрезмерным бременем. Это усиливает аргументы в пользу по крайней мере временной "регуляторной паузы" для украинского бизнеса. В условиях войны предприятия вынуждены одновременно преодолевать последствия разрушений, поддерживать работу и тратить ресурсы на выполнение дополнительных требований.

Аграрии, помимо ограничений на экспорт и подорожания топлива, должны соблюдать обременительные стандарты содержания животных и обращения со средствами защиты растений. Металлургия, которая понесла значительные разрушения в последние месяцы, сталкивается с CBAM – механизмом углеродной корректировки на границе ЕС.

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Табачная отрасль, в которой все четыре крупнейшие компании понесли ущерб на производстве или складах, должна адаптироваться к повышению акцизов до уровня ЕС и требованиям Директивы 2014/40. В то же время парламент готовит новое регулирование никотиновых пакетиков, которое может привести к 1,2 млрд грн налоговых потерь ежегодно.

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