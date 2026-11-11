Женщину на пешеходном переходе сбил автомобиль: суд установил, на какую сумму моральной компенсации она имеет право

В Харькове суд обязал водительницу, сбившую женщину на пешеходном переходе, выплатить пострадавшей 3 тыс. грн морального ущерба. Потерпевшая требовала в общей сложности 73 тыс. грн компенсации за лечение, другие расходы и перенесенные страдания.

Об этом говорится в решении Киевского районного суда Харькова от 6 ноября 2026 года по делу №953/6391/26. Еще в ноябре 2025 года суд признал водительницу виновной в нарушении правил дорожного движения и оштрафовал на 850 грн.

Водительница не пропустила женщину на переходе

Авария произошла 1 октября 2025 года около 19:20 на улице Академика Павлова. Водительница Suzuki Grand Vitara была недостаточно внимательна, не выбрала безопасную скорость и не пропустила женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану затылка и резаную рану правой голени. После аварии она жаловалась на головную боль, головокружение и тошноту.

Женщину госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где она находилась с 1 по 10 октября.

Пострадавшая требовала компенсации за лечение и моральный ущерб

Пострадавшая обратилась в суд с гражданским иском. Она требовала 23 тыс. грн возмещения материального ущерба, связанного с лечением и другими расходами, а также 50 тыс. грн компенсации морального ущерба.

При этом выяснилось, что ответственность водительницы была застрахована в компании "ПЗУ Україна". Страховщик еще 2 декабря 2025 года выплатил пострадавшей 4130,55 грн. Из этой суммы 3755,05 грн составили расходы на лечение, а остальное – компенсация морального вреда.

Представитель водительницы настаивал, что именно страховая компания должна возмещать причиненный ущерб в пределах страховой суммы. Защита также отмечала, что часть заявленных расходов на лечение не подтверждена надлежащими документами.

Как суд определил сумму дополнительной выплаты

Суд отказал во взыскании с водительницы дополнительных 23 тыс. грн материального ущерба. Однако признал, что пострадавшая имеет право на дополнительную компенсацию морального вреда, несмотря на уже полученную страховую выплату.

Суд учел, что женщина испытывала физическую боль, проходила стационарное лечение и была вынуждена временно изменить привычный образ жизни. При этом истица не предоставила доказательств длительной утраты трудоспособности, инвалидности или других тяжелых последствий для здоровья.

Общий размер морального вреда суд оценил в 3375,50 грн. Поскольку 375,50 грн уже выплатила страховая компания, с виновницы ДТП решили взыскать разницу. Водительница также должна уплатить 54,71 грн судебного сбора в пользу государства.

Решение может быть обжаловано в Харьковском апелляционном суде в течение 30 дней в установленном законом порядке.

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