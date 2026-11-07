Зеленский заявил о декларировании для всех сотрудников СБУ: законопроект должна поддержать Рада

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил законопроект, предусматривающий возвращение обязательного декларирования для всех сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Это позволит проверять их состояние, имущество и образ жизни. Глава государства призвал Верховную Раду безотлагательно принять соответствующий закон.

Об этом Зеленский сообщил в своем обращении. Решение принято на фоне скандала в СБУ, из-за которого уже состоялись кадровые увольнения. Президент анонсировал и дальнейшие кадровые решения.

"Сегодня же я утвердил законопроект о возвращении декларирования для всех сотрудников СБУ, чтобы их образ жизни и все, что у них есть, были доступны для проверок и ответственности. Так же, как и в других органах, и, кстати, не только правоохранительных. Я прошу парламентариев безотлагательно принять этот закон", – заявил Зеленский.

Таким образом, президент предлагает распространить обязательное декларирование на всех сотрудников СБУ. Речь идет о возможности контролировать соответствие их имущественного положения официальным доходам. В то же время конкретные правила декларирования, в частности объем сведений, подлежащих обнародованию, будут зависеть от окончательной редакции законопроекта.

Зеленский также резко раскритиковал ситуацию, сложившуюся в Службе безопасности. По его словам, на этой неделе стали известны факты, абсолютно недопустимые для правоохранительного органа.

"К сожалению, эта неделя принесла совсем другие новости о СБУ – откровенно неприятные, откровенно позорные, абсолютно недопустимые вещи. Из-за этого уже произошли увольнения в Службе безопасности Украины, и будут и другие кадровые решения", – подчеркнул президент.

Отдельно Зеленский упомянул так называемый "Химпром". Он заявил о необходимости установить всех заказчиков преступлений и насилия против людей и привлечь их к ответственности. По словам президента, Украина уже обсуждала этот вопрос с Соединенными Штатами.

Кроме того, глава государства сообщил информацию о деятельности организатора преступной схемы за рубежом. В частности, речь идет о возможных операциях в Польше и попытках наладить распространение синтетических наркотиков в Германии. Украина планирует передать соответствующие материалы международным партнерам.

В то же время Зеленский положительно оценил результаты Центра специальных операций "А" СБУ, известного как "Альфа", в уничтожении российских оккупантов. Президент подчеркнул, что хотел бы видеть такую же эффективность и от других подразделений Службы безопасности.

В настоящее время возвращение обязательного декларирования для всех сотрудников СБУ остается законодательной инициативой. Для вступления в силу новых правил документ должен быть принят Верховной Радой и подписан президентом.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, глава Службы безопасности Украины Александр Поклад 4 ноября уволил с должностей двух высокопоставленных сотрудников СБУ, фигурирующих в расследовании Национального антикоррупционного бюро в рамках масштабной операции "Карфаген". В ведомстве заявили, что содействуют работе антикоррупционных органов и заинтересованы в объективном расследовании.