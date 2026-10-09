Заявки будут приниматься только один день: кто из украинцев может получить 12,3 тыс. грн
Иллюстрация на тему выплат в Украине
Украинцы из прифронтовых регионов и временно оккупированных территорий (ВОТ) имеют возможность получить единовременную выплату в размере до 12 300 гривен. Для этого необходимо подать заявку в течение одного дня – 10 октября 2026 года.
Об этом сообщили в Эстонском совете по делам беженцев в Украине (ERC). Организация возобновила прием заявок на получение гуманитарной денежной помощи в пяти регионах.
Кто может получить деньги
Программа гуманитарной помощи ориентирована на жителей и внутренне перемещенных лиц, находящихся в наиболее опасных и труднодоступных районах. Подать заявку могут жители пяти следующих областей:
- Запорожская;
- Херсонская;
- Донецкая;
- Луганская;
- Харьковская.
Регистрация координируется через местные каналы общин, а также доступна онлайн для людей, находящихся в районах с ограниченным доступом к инфраструктуре. Онлайн-регистрация на выплаты будет действовать только 10 октября 2026 года с 10:00 до 19:00.
Какова сумма выплат
- 10 800 грн – для лиц, проживающих вблизи линии фронта.
- 12 300 грн – для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
- 2000 грн/мес – для лиц из наиболее уязвимых категорий среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих за пределами зон активных боевых действий.
- 3000 грн/мес – для детей и лиц с инвалидностью.
Средства выплачиваются заявителю от имени семьи в отделении банка или "Укрпочты" (или путем адресной почтовой доставки – для наиболее уязвимых людей) либо путем перевода на счет IBAN.
Пакет документов (для каждого члена домохозяйства)
- Паспорт гражданина Украины или ID-карта (свидетельство о рождении для детей в возрасте до 14 лет).
- Индивидуальный налоговый номер (ИНН – для всех, кто старше 14 лет).
- Документы, подтверждающие категорию уязвимости (справки ВПЛ, документы об инвалидности, многодетности, статусе одинокого отца/матери, наличии тяжелых заболеваний или официальной безработице).
- Реквизиты банковского счета в формате IBAN (UA + 27 символов) с подтверждением от банка (справка или скриншот из приложения).
Обязательное условие
При переходе к регистрационной форме на смартфоне или компьютере обязательно нужно разрешить браузеру доступ к геоданным устройства. Заявки, поданные без данных о геолокации, могут быть отклонены без рассмотрения.
Фотографическое подтверждение пребывания по указанному адресу (чек из местного магазина, аптеки или почтового отделения вместе с паспортом), датированное не ранее 8 октября 2026 года.
Что еще нужно знать
- Если от одного домохозяйства поступает несколько ответов, система оставляет для рассмотрения только последнюю заявку, а все предыдущие дубликаты автоматически удаляет.
- Информацию следует заполнять максимально внимательно, ведь ошибки или неполные данные приведут к задержке или отказу.
- В случае обращения за помощью к посторонним лицам следует привлекать только тех, кому вы полностью доверяете, чтобы избежать действий мошенников.
Подача заявки через онлайн-форму является первым этапом процедуры и не гарантирует автоматического включения в программу выплат. Гражданам, пострадавшим от войны, рекомендуется заранее проверить готовность документов и настройки устройств к началу регистрации.
Как уже сообщал OBOZ.UA, с 22 октября ВПЛ смогут по месту своего фактического проживания после перемещения регистрировать ФЛП, создавать юридическое лицо с собственным участием, осуществлять независимую профессиональную деятельность, а также прекращать предпринимательскую деятельность. В то же время вступит в силу новая редакция закона о ВПЛ, которая также предусматривает новые правила пребывания переселенцев за рубежом, оценки их потребностей, государственной поддержки и защиты отдельных категорий заемщиков.
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