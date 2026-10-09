Заявки будут приниматься только один день: кто из украинцев может получить 12,3 тыс. грн

Украинцы из прифронтовых регионов и временно оккупированных территорий (ВОТ) имеют возможность получить единовременную выплату в размере до 12 300 гривен. Для этого необходимо подать заявку в течение одного дня – 10 октября 2026 года.

Об этом сообщили в Эстонском совете по делам беженцев в Украине (ERC). Организация возобновила прием заявок на получение гуманитарной денежной помощи в пяти регионах.

Кто может получить деньги

Программа гуманитарной помощи ориентирована на жителей и внутренне перемещенных лиц, находящихся в наиболее опасных и труднодоступных районах. Подать заявку могут жители пяти следующих областей:

Запорожская;

Херсонская;

Донецкая;

Луганская;

Харьковская.

Регистрация координируется через местные каналы общин, а также доступна онлайн для людей, находящихся в районах с ограниченным доступом к инфраструктуре. Онлайн-регистрация на выплаты будет действовать только 10 октября 2026 года с 10:00 до 19:00.

Какова сумма выплат

10 800 грн – для лиц, проживающих вблизи линии фронта.

– для лиц, проживающих вблизи линии фронта. 12 300 грн – для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). 2000 грн/мес – для лиц из наиболее уязвимых категорий среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих за пределами зон активных боевых действий.

для лиц из наиболее уязвимых категорий среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих за пределами зон активных боевых действий. 3000 грн/мес – для детей и лиц с инвалидностью.

Средства выплачиваются заявителю от имени семьи в отделении банка или "Укрпочты" (или путем адресной почтовой доставки – для наиболее уязвимых людей) либо путем перевода на счет IBAN.

Пакет документов (для каждого члена домохозяйства)

Паспорт гражданина Украины или ID-карта (свидетельство о рождении для детей в возрасте до 14 лет).

(свидетельство о рождении для детей в возрасте до 14 лет). Индивидуальный налоговый номер (ИНН – для всех, кто старше 14 лет).

(ИНН – для всех, кто старше 14 лет). Документы, подтверждающие категорию уязвимости (справки ВПЛ, документы об инвалидности, многодетности, статусе одинокого отца/матери, наличии тяжелых заболеваний или официальной безработице).

(справки ВПЛ, документы об инвалидности, многодетности, статусе одинокого отца/матери, наличии тяжелых заболеваний или официальной безработице). Реквизиты банковского счета в формате IBAN (UA + 27 символов) с подтверждением от банка (справка или скриншот из приложения).

Обязательное условие

При переходе к регистрационной форме на смартфоне или компьютере обязательно нужно разрешить браузеру доступ к геоданным устройства. Заявки, поданные без данных о геолокации, могут быть отклонены без рассмотрения.

Фотографическое подтверждение пребывания по указанному адресу (чек из местного магазина, аптеки или почтового отделения вместе с паспортом), датированное не ранее 8 октября 2026 года.

Что еще нужно знать

Если от одного домохозяйства поступает несколько ответов, система оставляет для рассмотрения только последнюю заявку, а все предыдущие дубликаты автоматически удаляет .

. Информацию следует заполнять максимально внимательно, ведь ошибки или неполные данные приведут к задержке или отказу.

В случае обращения за помощью к посторонним лицам следует привлекать только тех, кому вы полностью доверяете, чтобы избежать действий мошенников.

Подача заявки через онлайн-форму является первым этапом процедуры и не гарантирует автоматического включения в программу выплат. Гражданам, пострадавшим от войны, рекомендуется заранее проверить готовность документов и настройки устройств к началу регистрации.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 22 октября ВПЛ смогут по месту своего фактического проживания после перемещения регистрировать ФЛП, создавать юридическое лицо с собственным участием, осуществлять независимую профессиональную деятельность, а также прекращать предпринимательскую деятельность. В то же время вступит в силу новая редакция закона о ВПЛ, которая также предусматривает новые правила пребывания переселенцев за рубежом, оценки их потребностей, государственной поддержки и защиты отдельных категорий заемщиков.