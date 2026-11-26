Зарплаты воспитателей могут вырасти до 25 тыс. грн, но есть нюанс: кого коснется повышение

С 1 января 2027 года около 800 громад планируют перейти на новую систему оплаты труда воспитателей, при которой средняя зарплата педагогов дошкольного образования может составить 21-25 тысяч гривен. Однако повышение не является автоматическим для всех, поскольку решение об изменении системы принимают местные органы власти, а зарплаты детских садов финансируются из бюджетов громад.

Об этом заявила заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова в комментарии СМИ. По ее словам, сейчас сотни громад уже перешли на новую систему оплаты труда, а еще значительная часть планирует сделать это в начале следующего года.

Когда воспитателям могут повысить зарплаты

В Министерстве образования и науки рассчитывают, что большинство громад введут новую систему оплаты труда педагогов дошкольного образования с 1 января 2027 года. По предварительным оценкам ведомства, после изменений средняя зарплата воспитателей может составить 21-25 тысяч гривен.

Как объяснила Коновалова, около 400 громад уже перешли на новую модель начисления выплат. Еще примерно 800 территориальных громад планируют ввести ее с начала 2027 года. В то же время окончательное решение зависит от местных властей.

Министерство образования рекомендует громадам пересмотреть систему оплаты труда педагогов, однако именно они определяют, внедрять ли новые условия и хватит ли для этого средств в бюджете. То есть ожидаемое повышение не означает, что с 1 января все воспитатели страны автоматически будут получать одинаковую зарплату.

Как изменится система оплаты труда воспитателей

Ранее должностные оклады педагогов дошкольного образования были низкими и в отдельных случаях не дотягивали до уровня минимальной зарплаты. Из-за этого работникам приходилось получать дополнительные доплаты, которые фактически не обеспечивали существенного увеличения заработка.

Новая система предусматривает изменение базового должностного оклада. По словам представительницы МОН, теперь он составляет около 14 тысяч гривен, а к этой сумме могут добавляться различные надбавки и доплаты. Именно благодаря обновленному окладу и дополнительным выплатам зарплата педагогов дошкольного образования, имеющих опыт работы, по расчетам Министерства образования, может достигать 21-25 тысяч гривен.

Таким образом, изменения должны не только увеличить фактический заработок воспитателей, но и пересмотреть сам принцип начисления выплат, чтобы должностной оклад составлял более значительную часть зарплаты, а не был формальной базой для доплат.

Почему зарплаты воспитателей повышают не централизованно

В отличие от школьных учителей, для которых правительство определяет общие условия повышения оплаты труда, зарплаты работников дошкольных учреждений в значительной степени зависят от финансовых возможностей местных бюджетов. Детские сады преимущественно финансируются за счет громад, поэтому именно местная власть должна определить, хватает ли ресурсов для перехода на новую систему.

Министерство образования и науки, со своей стороны, проводит работу с громадами и рекомендует сделать повышение оплаты труда педагогов одним из приоритетных направлений. Даже при наличии рекомендаций МОН сроки внедрения изменений могут различаться.

На сколько уже выросли зарплаты учителей

Повышение зарплат воспитателей происходит на фоне пересмотра оплаты труда и других педагогических работников. С 1 сентября 2026 года зарплаты учителей выросли еще на 20%, а в целом по сравнению с 2025 годом их заработок увеличился на 50%.

По актуальным оценкам, молодые учителя могут получать от 12,8 до 17,7 тысячи гривен в месяц, тогда как педагоги с опытом – от 16,9 до 28,5 тысячи гривен. На этом фоне Министерство образования рекомендует распространять аналогичные подходы к пересмотру оплаты труда на учреждения дошкольного и профессионального образования. Ожидается, что это поможет сократить разницу в оплате труда между педагогами разных типов учреждений и сделать профессию воспитателя более привлекательной для работников.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в 2026 году самыми высокооплачиваемыми профессиями в Украине стали преимущественно рабочие и строительные специальности, штукатурам в октябре предлагали до 90 тыс. грн, а дальнобойщикам, каменщикам и фасадчикам – по 70 тыс. грн. Наибольший годовой прирост зарплат зафиксировали у электриков, сантехников и монтажников.