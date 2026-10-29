Зарплаты этих специалистов достигли 85 тыс. грн: какие профессии стали самыми прибыльными в Украине

В Украине в сентябре 2026 года самая высокая медианная зарплата среди проанализированных профессий была у штукатуров – 85 тыс. грн, тогда как среди отраслей лидировала недвижимость с показателем 40 358 грн. В список наиболее оплачиваемых специальностей также вошли стоматологи, фасадчики, технологи, каменщики, дальнобойщики и плиточники, а наибольший годовой рост среди указанных отраслей зафиксировали в медицине и фармацевтике – на 40%.

Об этом свидетельствуют данные аналитического исследования OLX Робота. Согласно информации, самая высокая медианная зарплата среди проанализированных сфер была в недвижимости – 40 358 грн, за год этот показатель вырос на 13%.

Второе место заняли строительство и облицовочные работы. Медианная зарплата в этой категории составила 38 080 грн, что на 11% больше, чем в сентябре 2025 года. Высокие показатели также зафиксировали в сфере обслуживания автомобилей, логистики и агробизнеса. Рейтинг наиболее оплачиваемых отраслей выглядит так:

недвижимость – 40 358 грн в месяц, рост за год на 13%;

строительство и облицовочные работы – 38 080 грн, +11%;

СТО и автомойки – 36 042 грн, +13%;

логистика, склад и доставка – 33 287 грн, +17%;

сельское и лесное хозяйство, агробизнес – 31 150 грн, +12%;

банки, финансы, страхование и юриспруденция – 29 343 грн, +7%;

производство и рабочие специальности – 29 000 грн, +19%;

кол-центры и телекоммуникации – 27 226 грн, +12%;

медицина и фармацевтика – 27 221 грн, +40%.

Таким образом, сразу несколько позиций в верхней части рейтинга занимают отрасли, где нужны специализированные практические навыки. Это строительство, ремонт автомобилей, логистика и производство. В то же время финансовый сектор также остается среди направлений с относительно высокой оплатой труда.

Отдельно выделяются медицина и фармацевтика. Несмотря на то, что медианная зарплата в этой категории не относится к самым высоким в общем списке, именно здесь зафиксировали наибольший годовой рост среди указанных отраслей – на 40%.

Где зарплаты самые низкие

На противоположной стороне рейтинга оказались клининг и домашний персонал, охрана и безопасность, а также образование и перевод. В сентябре 2026 года медианная зарплата в клининге и среди домашнего персонала составила 14 066 грн. За год она выросла на 14%. В охране и безопасности медианный показатель достиг 16 381 грн, что лишь на 4% больше, чем годом ранее.

В образовании и переводе медианная зарплата составила 17 000 грн. При этом эта категория продемонстрировала более заметный годовой рост – на 27%. Таким образом, даже в сферах с относительно низкими зарплатами оплата труда повышается. Однако темпы изменений различаются: если в образовании и переводе прирост достиг 27%, то в охране и безопасности он составил лишь 4%.

Руководитель направления OLX Робота Мария Абдуллина отметила, что высокие зарплаты сегодня сосредоточены не только в офисных или цифровых профессиях. По ее словам, значительную часть рейтинга составляют сферы, где особенно важны практические навыки и опыт, а работодатели сталкиваются с нехваткой квалифицированных специалистов.

Какие профессии приносят самый высокий доход

Если сравнивать не целые отрасли, а конкретные профессии, разница в оплате труда становится еще заметнее. По данным OLX Робота, абсолютными лидерами рейтинга в сентябре 2026 года стали штукатуры, которым предлагают медианную зарплату 85 000 грн в месяц.

За год этот показатель вырос на 33%. Таким образом, профессия возглавила рейтинг не только по уровню оплаты труда, но и по темпам ее повышения среди наиболее оплачиваемых специальностей, представленных в исследовании.

На втором месте оказались стоматологи. Их медианная зарплата составляла 70 375 грн, что на 28% больше, чем в сентябре 2025 года. Почти на том же уровне находятся фасадчики, которым предлагают 70 000 грн в месяц. За год их медианная зарплата увеличилась на 19%. В перечень профессий с самой высокой медианной оплатой труда также вошли:

технологи – 69 022 грн, рост за год на 31%;

каменщики – 66 000 грн, +26%;

дальнобойщики – 65 000 грн, +8%;

плиточники – 65 000 грн, +30%;

рихтовщики – 60 000 грн, +9%.

Итак, сразу несколько профессий предлагают зарплаты на уровне 60-70 тыс. грн и выше. При этом среди лидеров преобладают специальности, связанные со строительством, ремонтом, техническими процессами и перевозками.

Показательна динамика зарплат плиточников, технологов и каменщиков: за год их медианные показатели увеличились соответственно на 30%, 31% и 26%. Отмечается, что это свидетельствует о существенном росте предлагаемой оплаты труда в отдельных квалифицированных профессиях.

В то же время не все специальности демонстрируют одинаковую динамику. Например, у дальнобойщиков зарплата выросла на 8%, а у рихтовщиков – на 9%. Однако даже с таким приростом обе профессии остаются среди самых высокооплачиваемых в исследовании.

Почему рабочие профессии оказались на вершине рейтинга

Результаты исследования показывают, что высокий доход в Украине в 2026 году не обязательно связан с работой в офисе или цифровом секторе. Значительную часть верхних позиций рейтинга занимают профессии, для которых необходимы практические навыки, опыт и специальная подготовка.

Строители, штукатуры, фасадчики, каменщики и плиточники работают с конкретными технологиями и материалами, а качество их работы напрямую влияет на результат строительных проектов. Технологи обеспечивают выполнение производственных процессов, а дальнобойщики отвечают за перевозку грузов.

В таких профессиях важную роль играет наличие квалифицированных работников. Если работодателям сложно найти людей с нужным опытом, это может усиливать конкуренцию за кандидатов и влиять на предлагаемую оплату труда.

Мария Абдуллина обратила внимание, что рейтинг конкретных профессий еще нагляднее демонстрирует значение рабочих специальностей. Для работодателей это означает конкуренцию за специалистов с практическим опытом, а для кандидатов – возможность повышать доходы, выбирая профессии, которые раньше не всегда воспринимались как высокооплачиваемые.

В то же время сами показатели рейтинга не означают, что каждый работник указанной профессии получает именно такую сумму. Медианная зарплата отражает середину распределения предлагаемых оплат: половина соответствующих значений ниже нее, а половина – выше. Фактический доход зависит от опыта, квалификации, региона, работодателя и условий работы.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в 2027 году в Украине предлагают повысить минимальную оплату труда врачам, фармацевтам и другим специалистам в сфере здравоохранения до 30 тыс. грн, а медсестрам и медбратьям – до 20 тыс. грн. Однако эти суммы пока не утверждены, окончательное решение будет зависеть от финансирования в государственном бюджете и соответствующих постановлений Кабинета министров.