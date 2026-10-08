Вместо чеков украинцам выдают обманки: какой товар могут не принять назад

При покупке смесей для курения электронных сигарет часто украинцам не выдают чеки. Вместо этого покупатели получают либо бумажку с информацией о товаре – однако оформленную с существенными нарушениями, – либо вообще ничего. Что может привести к невозможности, в частности, вернуть товар.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Его авторы отмечают, что при покупке "самозамеса" в киоске на территории супермаркета одной из крупнейших сетей в Украине в Днепровском районе Киева продавец вместе с товаром выдал подобие чека, который, тем не менее, был оформлен с нарушением действующих требований. В частности, на нем:

часть текста представлена на русском языке;

название компании продавца указано некорректно – только логотип, без указания организационно-правовой формы (ИП, ООО и т. д.);

отсутствует адрес торговой точки;

не указаны ни индивидуальный налоговый номер ФЛП, ни код ЕГРПОУ предприятия, ни номер плательщика НДС, и вообще нет никакого упоминания о последнем – как и о подлежащих обложению акцизом товарах;

не указаны реквизиты платежного терминала;

отсутствует фискальный номер и т. д.

"Наличие QR-кода не делает выданный документ фискальным чеком. Он должен содержать предусмотренные законом реквизиты и быть зарегистрирован через РРО или ПРРО. Если продавца невозможно идентифицировать, нет адреса торговой точки, налогового номера и фискального номера документа, такая распечатка не подтверждает надлежащее проведение операции", – отмечают авторы материала.

При покупке смесей для курен... Развернуть

Впрочем, отмечается, отсутствие корректного чека само по себе еще не доказывает, что продавец вообще не платит налоги. Это, в частности, может свидетельствовать "о возможном нарушении правил расчетных операций, которое должно быть проверено ГНС".

В то же время, подчеркивается, в некоторых торговых точках покупатели не получали даже таких бумажек. Что, по словам аналитиков, фактически лишает самих потребителей "возможности защитить свои права в случае возникновения проблем с товаром или услугой".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Более 93% украинского рынка электронных сигарет и жидкостей для них находятся в тени. При этом в вейп-шопах вместо готовых ароматизированных жидкостей покупателям массово предлагают отдельные компоненты для так называемых "самозамесов". Таким образом, торговцы, вероятно, пытаются обойти действующие ограничения – под видом того, что "цельный" продукт не продают.