За украинскую 1 копейку заплатят 14 тысяч: какого года должна быть монета

Украинцы могут дорого продать некоторые монеты номиналом 1 копейка. К примеру, за экземпляр 1992 года разновидности 1.11 АЕ можно получить от 8 000 до 14 000 грн.

Как объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", узнать такую монету можно по ряду признаков. В частности:

округлой верхушке правого верхнего листа;

большим ягодам.

В то же время, обращают внимание специалисты, в обращении чаще всего встречается разновидность 1.11АА, которая ничего не стоит. Распознать же эту монету, по их словам, можно по маленьким ягодам на реверсе.

За такую 1 копейку заплатят большие деньги. Источник: "Монеты-ягодки"

НБУ выводит из обращения гривни

Тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

Дело в том, рассказали в самом НБУ, что сама замена денег будет происходить постепенно. И одним из способов этого станут обычные расчеты в магазинах, аптеках, на АЗС и т.д.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она появится в декабре и будет отчеканена из золота. Посвящена же монета будет архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость.