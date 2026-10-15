За украинские 25 копеек заплатят 20 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета

Некоторые старые украинские монеты в 25 копеек являются настоящим магнитом для коллекционеров. Дело в то, что из-за своих особенностей они считаются редкими и ценными, а потому за них готовы платить большие деньги. К примеру, за экземпляр 1992 года уникальной разновидности 3ГАм можно выручить до 20 000 грн.

Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Распознать же дорогие 25 копеек, по их словам, можно по:

толстому среднему зубу тризуба;

отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.

"Разновидность 3ГАм находили в обращении всего 4 раза. В последний раз монету продавали в июне 2019 года. Стартовая цена составляла 1 000 грн и по результатам торгов достигла 20 000 грн", – говорится в сообщении.

За такие 25 копеек заплатят большие деньги. Источник: "Монеты-ягодки"

НБУ выводит из обращения гривни

В свою очередь, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе этого купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска.

Однако несмотря на это украинцам не придется проходить процедуру специального обмена – ведь замена денег будет происходить постепенно. И одним из способов этого станут обычные расчеты.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, также Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она будет отчеканена из серебра и появится в ноябре. Посвящена же монета будет 25-летию визита Папы Римскомго Ивана Павла II в Украину.