За такие украинские монеты 1992 года коллекционеры заплатят тысячи: как распознать дорогие копейки

Такой ценой монетой, к примеру, является 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг. По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", за нее могут заплатить от 12 000 до 37 000 грн. Узнать же эту монету можно по гладкому гурту без надписи.

"На монетах номиналом 1 грн 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – отмечают специалисты.

За такую 1 грн заплатят большие деньги. Источник: "Монеты-ягодки"

Стоимость 2 копеек 1992 года может достигать 80 000 грн. Впрочем, объяснили специалисты, шанс найти такой экземпляр очень небольшой. Ведь это:

Пробная монета.

Соответственно, она не была запущена в обращение.

"2 копейки 1992 года никогда не были в обращении, поэтому вряд ли вы их найдете. Цена на 2 копейки 1992 г. стабильно высока и может достигать 80 000 грн. Если монета из немагнитной стали тогда ее стоимость будет выше", – рассказали специалисты.

Стоимость 2 копеек 1992 года... Источник: "Монеты-ягодки" Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска. Тем не менее, украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.