За такие украинские 50 копеек заплатят больше 10 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета

Определенные старые украинские монеты в 50 копеек являются настоящим магнитом для коллекционеров. Дело в то, что из-за своих особенностей они считаются редкими и ценными, а потому за них готовы платить большие деньги. К примеру, за монету 1992 года разновидности 3ВАг, можно получить от 4 000 до 11 000 грн.

По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", отличить такие монеты от обычных можно по ряду признаков. В частности:

среднему зубу тризуба – толстый;

рисунку – 17,7 мм;

грозди №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурту – гладкий.

За такие 50 копеек заплатят больщие деньги. Источник: "Монеты-ягодки"

"50 копеек с гладким гуртом – это одни из самых первых монет, которые чеканились на Луганском станкостроительном заводе. Их чеканили в матрицах без рифлений, потому у монет нет насечек", – отметили нумизматы.

Как отличить дорогие 50 копеек от обычных. Источник: "Монеты-ягодки"

Что будет с монетами 1 и 2 грн

Вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Однако в будущем такая возможность не исключается. Дело в том, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен и по ожиданиям, после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят. Как рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан:

Причиной рассмотрения изменения дизайна монет стали жалобы украинцев на то, что монеты очень похожи.

В связи с этим, по его словам, была сформирована соответствующая рабочая группа.

Кроме того, стартовало обсуждение возможных изменений в дизайне – одной из этих монет или двух.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.