ЕС готовит новые правила для украинских беженцев после 2028 года: заставят ли вернуться домой

Механизм временной защиты для более чем 4,4 млн украинских беженцев в Европейском Союзе будет действовать до 4 марта 2028 года. Поскольку этот инструмент с самого начала создавался как временная мера реагирования на массовое перемещение людей, в ЕС уже сейчас разрабатывают концепцию постепенного перехода украинцев на постоянные миграционные статусы.

Соответствующий документ под названием "От временной защиты к постоянным решениям для перемещенных украинцев в ЕС – роль городов и регионов" принял Европейский комитет регионов во время своей 173-й пленарной сессии. Главная цель инициативы – избежать правовой неопределенности и заблаговременно создать прозрачные условия для дальнейшего пребывания украинцев в Европе или их добровольного возвращения домой. Об этом говорится в публикации OBOZ.UA.

Почему возник вопрос об изменении статуса?

Временная защита, введенная в марте 2022 года, предоставила украинцам упрощенный доступ к рынку труда, образованию, медицинским услугам и социальной поддержке без прохождения стандартных процедур предоставления убежища. По данным Евростата, по состоянию на 31 августа 2026 года этим механизмом в странах ЕС пользовались около 4,43 млн человек (больше всего – в Германии, Польше и Чехии).

За несколько лет жизни за границей многие украинцы устроились на работу, выучили местные языки, основали бизнес, арендуют жилье и отдают детей в местные школы. Как подчеркнула докладчик Комитета, председатель парламента Бремена Антье Гротейер, временная защита была необходимым решением в чрезвычайной ситуации, однако она не может бесконечно заменять обычные миграционные процедуры.

Какие виды на жительство предлагают предоставлять после 2028 года?

Европейский комитет регионов считает, что вместо разработки единого нового статуса государствам-членам ЕС стоит адаптировать имеющиеся миграционные механизмы. Среди основных вариантов легализации после марта 2028 года называют:

Разрешение на основании трудоустройства: для лиц, отвечающих национальным требованиям к официальной работе, уровню дохода и квалификации.

Студенческое разрешение: для молодых людей, которые учатся в учебных заведениях Евросоюза и подтверждают свой статус учащегося.

Разрешение на основании бизнеса: для украинцев, зарегистрировавших предпринимательскую деятельность и отвечающих экономическим критериям страны пребывания.

Воссоединение семьи: при наличии соответствующих семейных связей с лицами, уже имеющими право на проживание.

В отдельных странах также есть собственные специальные виды на жительство – например, для высококвалифицированных специалистов, ученых или исследователей.

Отмечается, что переход не будет автоматическим: заявителям придется подтверждать соответствие требованиям национального законодательства конкретной страны (наличие работы, дохода, жилья или учебы).

Придется ли украинцам возвращаться домой?

Официальных решений о массовом или принудительном возвращении украинцев после 4 марта 2028 года нет. Окончание срока действия временной защиты не является автоматическим приказом покинуть территорию ЕС.

В то же время после этой даты пребывание за границей потребует наличия другого законного основания. Европейский комитет регионов призывает разработать переходные правила, чтобы избежать ситуации, когда срок временной защиты уже истек, а решение о новом миграционном статусе еще не принято.

Параллельно ЕС подчеркивает необходимость поддержки механизмов добровольного и безопасного возвращения в Украину, когда для этого наступят соответствующие условия безопасности.

Важно: В настоящее время принятый документ Европейского комитета регионов носит рекомендательный характер. Окончательные миграционные правила, переходные процедуры и требования к документам будут утверждать институты ЕС и правительства отдельных стран на уровне национального законодательства.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за последние 10 лет количество сделок по покупке жилья иностранными гражданами в Польше выросло почти в 5 раз, в 2025 году этот показатель достиг отметки в 17,7 тыс. Более половины всех сделок заключили граждане Украины – они приобрели около 9,3 тыс. квартир.