Какие доллары недействительны в 2026 году: эти купюры не примут на обмен

В 2026 году в Украине нет недействительных долларов только из-за года выпуска – обменники и банки должны принимать даже старые 100-долларовые купюры без синей защитной ленты. Отказать в обычном обмене могут из-за подделки или значительных повреждений, а на отказ только из-за "старого" дизайна или занижения курса можно пожаловаться в Национальный банк Украины (НБУ).

Об этом говорится в сообщении одного из государственных банков. Сейчас в Украине нет запрета на обмен американских долларов определенного года выпуска. Все банкноты Федеральной резервной системы США, выпущенные с 1914 года, остаются законным платежным средством.

Отмечается, что это касается как современных купюр с новыми элементами защиты, так и старых банкнот, дизайн которых заметно отличается от нынешнего. В частности, законными остаются:

доллары, выпущенные до 1996 года;

банкноты образца 1996 года;

старые 100-долларовые купюры без синей защитной 3D-ленты, которые выпускались до 2013 года;

банкноты других предыдущих серий, которые соответствуют требованиям Федеральной резервной системы США.

То есть само по себе отсутствие современных элементов дизайна не означает, что деньги утратили силу. Например, старая 100-долларовая купюра без синей ленты не становится недействительной только потому, что ее сложнее отличить от подделки без проверки защитных элементов.

В ПриватБанке также подчеркивали, что в США старые доллары не изымали из обращения, а юридической разницы между подлинными банкнотами разных годов выпуска нет. Поэтому паника вокруг так называемых "старых" долларов может быть выгодна тем, кто пытается обменять их по заниженному курсу.

Могут ли отказать в обмене старых долларов

Национальный банк Украины неоднократно объяснял, что финансовые учреждения не имеют права устанавливать ограничения по номиналу или году выпуска иностранных банкнот, если они остаются законным платежным средством в стране происхождения. Соответственно, банк или обменный пункт не может отказать клиенту только потому, что он принес доллары старого образца. Также не допускается установление менее выгодного курса исключительно из-за года выпуска купюры.

Однако важно различать действительность банкноты и ее физическое состояние. Даже настоящие доллары могут иметь настолько серьезные повреждения, что их не удастся принять при обычной валютно-обменной операции. Именно состояние купюры, а не ее возраст, может стать основанием для отказа в стандартном обмене.

Какие доллары могут не принять в 2026 году

Больше всего проблем возникает с банкнотами, имеющими существенные физические повреждения или признаки подделки. В таких случаях кассир имеет основания не проводить обычную операцию. В частности, отказать в обмене могут, если купюра:

разорвана на части или имеет значительные надрывы;

потеряла часть своих изображений, надписей или других элементов дизайна;

имеет поврежденные или отсутствующие элементы защиты;

изменила первоначальный цвет под воздействием химических веществ;

имеет значительные пятна, сильные загрязнения или следы гниения;

обгорела или существенно повреждена в результате контакта с влагой;

имеет другие дефекты, из-за которых невозможно должным образом установить ее подлинность.

Отдельно проверяют банкноты с признаками подделки. Если возникают сомнения в подлинности доллара, его могут направить на соответствующую проверку. В таком случае вопрос решается не по году выпуска, а по результатам исследования банкноты.

При этом небольшие следы использования не означают, что купюра непригодна. Потертости, небольшие надрывы, мелкие надписи или штампы сами по себе не должны становиться причиной отказа в обмене настоящих долларов.

В 2023 году Национальный банк отменил отдельный перечень признаков незначительного износа иностранных банкнот. Отмечается, что это было сделано, в частности, чтобы прекратить практику произвольных отказов в приеме валюты из-за незначительных дефектов. Поэтому кассиры не могут самостоятельно придумывать дополнительные критерии и отказывать клиентам из-за обычных следов обращения.

Что делать с поврежденными долларами

Если американская банкнота подлинная, но имеет значительные повреждения, ее не обязательно считать полностью утраченной. В некоторых случаях для таких купюр предусмотрена процедура инкассо.

Отмечается, что это специальная услуга, при которой банк или финансовое учреждение принимает поврежденную иностранную валюту и передает ее иностранному банку-корреспонденту для дальнейшего обмена. Такая операция отличается от обычного обмена наличных: она может длиться дольше, а за ее проведение финансовое учреждение может взимать комиссию.

Условия приема, сроки и стоимость инкассо стоит уточнять заранее в конкретном банке. Важно также учитывать, что не каждую поврежденную банкноту обязательно удастся обменять, окончательное решение зависит от ее состояния и возможности подтвердить подлинность.

Куда жаловаться, если не принимают старые доллары

Если банк или обменник отказывается принимать подлинную купюру только из-за года ее выпуска, клиент может обратиться с жалобой в Национальный банк Украины. То же касается ситуаций, когда за старые доллары предлагают худший курс исключительно из-за их дизайна или серии.

Сначала можно попросить сотрудника объяснить причину отказа и обратиться к руководству учреждения. Если вопрос не решается, жалобу в НБУ можно подать через официальный сайт регулятора в разделе защиты прав потребителей финансовых услуг.

Таким образом, в 2026 году украинцам не нужно спешить избавляться от долларов старого образца или соглашаться на невыгодный курс только из-за их внешнего вида. Подлинные банкноты остаются действительными независимо от года выпуска, а основанием для особого порядка обмена могут быть прежде всего значительные повреждения или сомнения в подлинности купюры.

В Украине нет запрета на обмен американских долларов определенного года выпуска. Все банкноты Федеральной резервной системы США, выпущенные с 1914 года, остаются законным платежным средством. Это касается как современных купюр с новыми элементами защиты, так и старых банкнот, дизайн которых заметно отличается от нынешнего. В частности, законными остаются:

доллары, выпущенные до 1996 года;

банкноты образца 1996 года;

старые 100-долларовые купюры без синей защитной 3D-ленты, которые выпускались до 2013 года;

банкноты других предыдущих серий, соответствующие требованиям Федеральной резервной системы США.

То есть само по себе отсутствие современных элементов дизайна не означает, что деньги утратили силу. Например, старая 100-долларовая купюра без синей ленты не становится недействительной лишь потому, что ее сложнее отличить от подделки без проверки защитных элементов.

В ПриватБанке также подчеркивали, что в США старые доллары не изымали из обращения, а юридической разницы между подлинными банкнотами разных годов выпуска нет. Поэтому паника вокруг так называемых "старых" долларов может быть выгодна тем, кто пытается обменять их по заниженному курсу.

Могут ли отказать в обмене старых долларов

НБУ неоднократно объяснял, что финансовые учреждения не имеют права устанавливать ограничения по номиналу или году выпуска иностранных банкнот, если они остаются законным платежным средством в стране происхождения. Соответственно, банк или обменный пункт не может отказать клиенту только из-за того, что он принес доллары старого образца. Так же не допускается установление менее выгодного курса исключительно из-за года выпуска купюры.

Однако важно различать действительность банкноты и ее физическое состояние. Даже настоящие доллары могут иметь настолько значительные повреждения, что их не удастся принять при обычной валютно-обменной операции. Именно состояние купюры, а не ее возраст, может стать основанием для отказа в стандартном обмене.

Какие доллары могут не принять в 2026 году

Больше всего проблем возникает с банкнотами, имеющими существенные физические повреждения или признаки подделки. В таких случаях кассир имеет основания не проводить обычную операцию. В частности, отказать в обмене могут, если купюра:

разорвана на части или имеет значительные надрывы;

утратила часть изображений, надписей или других элементов дизайна;

имеет поврежденные или отсутствующие элементы защиты;

изменила первоначальный цвет под воздействием химических веществ;

имеет значительные пятна, сильные загрязнения или следы гниения;

обгорела или существенно повреждена в результате контакта с влагой;

имеет другие дефекты, из-за которых невозможно надлежащим образом установить ее подлинность.

Отдельно проверяют банкноты с признаками подделки. Если возникают сомнения в подлинности доллара, его могут направить на соответствующую проверку. В таком случае вопрос решается не по году выпуска, а по результатам исследования банкноты.

В то же время небольшие следы использования не означают, что купюра непригодна. Потертости, незначительные надрывы, небольшие надписи или штампы сами по себе не должны становиться причиной отказа в обмене подлинных долларов.

В 2023 году Национальный банк отменил отдельный перечень признаков незначительного износа иностранных банкнот. Отмечается, что это было сделано, в частности, чтобы прекратить практику произвольных отказов в приеме валюты из-за незначительных дефектов. Поэтому кассиры не могут самостоятельно придумывать дополнительные критерии и отказывать клиентам из-за обычных следов обращения.

Что делать с поврежденными долларами

Если американская банкнота подлинная, но имеет значительные повреждения, ее не обязательно считать полностью потерянной. В некоторых случаях для таких купюр предусмотрена процедура инкассо. Это специальная услуга, при которой банк или финансовое учреждение принимает поврежденную иностранную валюту и передает ее иностранному банку-корреспонденту для дальнейшего обмена.

Такая операция отличается от обычного обмена наличных: она может длиться дольше, а за ее проведение финансовое учреждение может взимать комиссию. Условия приема, сроки и стоимость инкассо стоит заранее уточнять в конкретном банке. Важно также учитывать, что не каждую поврежденную банкноту обязательно удастся обменять: окончательное решение зависит от ее состояния и возможности подтвердить подлинность.

Если банк или обменник отказывается принимать подлинную купюру только из-за года ее выпуска, клиент может обратиться с жалобой в Национальный банк Украины. То же касается ситуаций, когда за старые доллары предлагают менее выгодный курс исключительно из-за их дизайна или серии.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 8 ноября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,85-45,7 грн. Вечером же 2 ноября 2026 года там покупали валюту в среднем по 45,42 грн, а продавали по 46,18 грн. Таким образом, до конца недели не исключен рост доллара при покупке на фоне снижения при продаже.