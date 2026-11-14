Как изменился размер пенсий в Украине в долларах за 20 лет: озвучены цифры

За последние 20 лет средняя пенсия в Украине выросла более чем в 15 раз – с 478 грн в 2006 году до 7288 грн в 2026-м. Однако если пересчитать выплаты в доллары, рост окажется значительно скромнее. За два десятилетия средняя пенсия увеличилась всего с 95 до 161 доллара в месяц, то есть примерно на 70%.

Как свидетельствуют расчеты OBOZ.UA на основании исторических статистических данных и информации Пенсионного фонда, в 2006 году средняя пенсия в конце года составляла 478,40 грн. По тогдашнему официальному курсу доллара (5,05 грн/$) это равнялось примерно 94,7 доллара.

По состоянию на 1 октября 2026 года, по данным Пенсионного фонда, средняя пенсия составляла уже 7287,81 грн. Если пересчитать эту сумму по официальному курсу НБУ на 13 ноября (45,3849 грн/$), получим примерно 160,6 доллара.

Итак, за 20 лет средняя пенсия:

в гривнах выросла в 15,2 раза;

в долларах увеличилась примерно в 1,7 раза;

в долларовом эквиваленте стала больше лишь на 65,9 доллара в месяц.

При этом стоит учитывать, что и сам доллар за последние два десятилетия потерял часть своей покупательной способности из-за инфляции в США. Поэтому номинальный рост пенсий в долларах не означает, что украинские пенсионеры стали на 70% состоятельнее.

Кроме того, за этот период существенно изменились цены на продукты питания, коммунальные услуги, лекарства и другие товары. Именно поэтому сравнение пенсий в долларовом эквиваленте не дает полной картины того, как изменился уровень жизни пожилых украинцев.

В то же время средняя пенсия не отражает выплаты каждому пенсионеру. Часть украинцев получает значительно меньше среднего показателя, тогда как высокие специальные пенсии влияют на общую статистику.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 января 2027 года планируют повысить минимальную пенсию с 2595 до 2878 грн, а максимальную – с 25 950 до 28 780 грн. Кроме того, части пенсионеров увеличат доплаты за сверхнормативный страховой стаж. Перерасчет связан с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.