Выплаты военнослужащим в октябре: когда поступят деньги и какие суммы можно получить

В октябре 2026 года украинские военнослужащие должны получить денежное довольствие за сентябрь до 20 октября, а в случае более позднего поступления финансирования в часть — в течение трёх дней после получения средств. Минимальная выплата за выполнение служебных обязанностей составляет от 30 тыс. грн в месяц, тогда как с учетом боевых и зональных надбавок суммы могут быть значительно выше, причем ежемесячные боевые выплаты ограничены уровнем в 460 тыс. грн.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Денежное довольствие военнослужащим начисляется за предыдущий месяц. Соответственно, в октябре военные будут получать выплаты за сентябрь 2026 года.

Согласно правилам, средства должны быть выплачены до 20 числа текущего месяца. То есть основное денежное обеспечение за сентябрь военнослужащие должны получить до 20 октября.

В то же время предусмотрена отдельная норма на случай, если финансирование поступает непосредственно в воинскую часть позже. В такой ситуации выплата должна быть произведена в течение трех дней после поступления средств.

При этом единой одинаковой суммы для всех военнослужащих нет. Размер денежного довольствия определяется индивидуально и зависит от:

штатной должности;

военного звания;

продолжительности службы;

условий прохождения службы;

характера и продолжительности выполнения боевых или специальных задач;

предусмотренных надбавок и премий.

Из чего состоит зарплата военнослужащего

Денежное довольствие военнослужащего состоит из основных и дополнительных выплат. К базовой части относится, прежде всего, должностной оклад – его размер определяется в соответствии со штатной должностью военнослужащего. Отдельно начисляется оклад по воинскому званию.

Еще одна составляющая — надбавка за выслугу лет. Она составляет от 25% до 50% от суммы должностного оклада и оклада по воинскому званию и увеличивается в зависимости от продолжительности службы. В частности, за выслугу от одного до пяти лет предусмотрена надбавка в размере 25%, а от пяти до десяти лет — 30%.

Кроме того, военнослужащим могут начисляться ряд стимулирующих и компенсационных выплат. Среди них — надбавка за особенности прохождения службы. Ее размер составляет не менее 65% от суммы должностного оклада, оклада по званию и надбавки за выслугу лет.

Также предусмотрены надбавки за службу в условиях режимных ограничений, в частности за работу с государственной тайной, за квалификацию и другие установленные законодательством выплаты. В денежное обеспечение входит и ежемесячная премия.

Её размер зависит от личного вклада военнослужащего в результаты службы и соблюдения дисциплины. Если в течение расчётного месяца дисциплинарных взысканий нет, премия устанавливается в максимальном предусмотренном размере.

Минимальная выплата может составлять от 30 тыс. грн

Отдельно в 2026 году действует дополнительное вознаграждение в размере 10 тыс. грн. Она предусмотрена для военнослужащих, которые выполняют обязанности военной службы, но не участвуют в боевых действиях, не выполняют соответствующие задачи на пунктах управления и не получают других дополнительных боевых вознаграждений в размере 30, 50 или 100 тыс. грн.

Эти 10 тыс. грн начисляются пропорционально времени выполнения служебных обязанностей. По данным Минобороны, вместе с базовым денежным обеспечением минимальная выплата за выполнение служебных обязанностей составляет от 30 тыс. грн в месяц.

При этом 10-тысячное вознаграждение не выплачивается во время отпуска, но сохраняется во время лечения. Отдельный порядок действует для лечения после ранения, связанного с защитой Украины, когда при определенных условиях может сохраняться 100-тысячное дополнительное вознаграждение.

Кто может получить 30, 50 и 100 тыс. грн

Для военнослужащих, выполняющих боевые и специальные задачи, предусмотрена отдельная система дополнительных вознаграждений. 30 тыс. грн могут начисляться за выполнение боевых или специальных задач в соответствии с боевыми приказами. Для получения такого вознаграждения военнослужащий не обязательно должен непосредственно находиться на линии соприкосновения — речь идет также об определенных задачах в установленных районах боевых действий, противовоздушной обороне и обеспечении.

50 тыс. грн предусмотрены для определенных категорий руководящего состава органов военного управления и штабов, осуществляющих оперативное управление подразделениями, ведущими боевые действия. Самое известное дополнительное вознаграждение — 100 тыс. грн. Оно предусмотрено, в частности, за непосредственное участие в боевых действиях на линии соприкосновения и выполнение определенных боевых задач.

Важно, что эти суммы не означают автоматическую выплату полных 30, 50 или 100 тыс. грн каждому военнослужащему в месяц. Вознаграждение рассчитывается пропорционально фактическому количеству дней выполнения соответствующих задач.

В 2026 году появились зональные выплаты до 170 тыс. грн

Отдельно с июня 2026 года система денежного обеспечения предусматривает зональные вознаграждения. Их размер зависит от того, на каком расстоянии от линии боевого столкновения военнослужащий выполняет задачи. Предусмотрены, в частности:

170 тыс. грн – за выполнение определенных задач на расстоянии до взводного опорного пункта включительно, в частности на линии соприкосновения, во время наступления, контрнаступления или контратаки, а также на временно оккупированной территории Украины, в так называемой "серой зоне" и на территории противника;

70 тыс. грн – за выполнение задач на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.

Такие вознаграждения также не начисляются автоматически в полном размере. Они зависят от фактического количества дней, в течение которых военнослужащий находился в соответствующей зоне и выполнял определенные задачи. Если в течение одного месяца военнослужащий находился в разных районах, суммы рассчитываются отдельно за каждый период.

За штурмовые действия предусмотрены отдельные суточные

В 2026 году для наиболее рискованных активных боевых операций предусмотрены также отдельные выплаты за каждые сутки выполнения задания. За восстановление позиций в глубине собственной обороны предусмотрено вознаграждение в размере 20 тыс. грн в сутки, а за штурмовые действия на линии соприкосновения или в глубине обороны противника — 40 тыс. грн в сутки.

Кроме того, система предусматривает отдельные бонусы за подтвержденные результаты активных боевых операций. В частности, речь идет о 100 тыс. грн за взятие противника в плен и 15 тыс. грн за ликвидацию противника в контактном бою. В последнем случае результат должен быть подтвержден с помощью видеофиксации.

В то же время общий размер ежемесячных боевых выплат ограничен: максимально он может составлять 460 тыс. грн. Базовое денежное обеспечение, отдельные бонусы за результаты боевых действий и некоторые единовременные выплаты добавляются к этой сумме отдельно.

Какие еще деньги могут получить военные

Помимо ежемесячного обеспечения и боевых вознаграждений, военнослужащие имеют право на ряд единовременных выплат. В частности, при заключении первого контракта в 2026 году предусмотрена единовременная денежная помощь:

26 624 грн – для рядового состава;

29 952 грн – для сержантского состава;

33 280 грн — для офицерского состава.

Сумма привязана к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, который по состоянию на 1 января 2026 года составляет 3 328 грн. Также раз в год военнослужащий имеет право на денежную помощь на оздоровление в размере месячного денежного содержания.

Еще одна возможная выплата – материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов. Ее можно получить раз в год по рапорту при наличии оснований, определенных соответствующим решением Министерства обороны.

Возможны ли задержки выплат в октябре

Денежное обеспечение военных относится к приоритетным расходам государства. Народный депутат Богдан Кицак в конце сентября заявлял, что задержек с такими выплатами пока нет, а средства на денежное обеспечение Сил безопасности и обороны финансируются в первую очередь.

"Зарплаты, в том числе и бюджетникам, а также средства на денежное обеспечение наших военнослужащих, Сил безопасности и обороны — это защищенные статьи расходов. Они идут в первую очередь", — отметил Кицак. По его словам, финансовые средства для выплат военнослужащим предусмотрены до конца года.

В то же время конкретный день зачисления средств может отличаться в зависимости от воинской части и времени поступления финансирования. Общее правило остается таким: денежное довольствие выплачивают до 20 числа за предыдущий месяц, а если средства поступили в часть позже – в течение трех дней после их получения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине военнослужащим гарантируют сохранение денежного довольствия на весь период стационарного лечения и реабилитации, в том числе за рубежом, без прежнего ограничения в 12 месяцев. Нововведения также предусматривают улучшенное питание во время лечения и обеспечение высокофункциональными протезами и ортезами за государственный счет.