Выплату в размере 2 тыс. грн могут отозвать: в каком случае деньги будут автоматически возвращены в бюджет

Украинцы, получившие 2000 грн в рамках программы "Скрининг здоровья 40+", должны использовать эти средства для прохождения обследования в течение двух месяцев со дня их зачисления. Если за это время деньги не будут использованы, неизрасходованный остаток автоматически будет возвращен в государственный бюджет.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения (МЗ). После поступления средств необходимо выбрать медицинское учреждение, записаться и пройти скрининг в установленный срок.

2000 грн могут быть автоматически возвращены в бюджет

Одно из главных условий программы касается срока использования государственной помощи. После того как 2000 грн поступили на специальную карту, начинается отсчет двух месяцев. Именно в течение этого периода деньги необходимо использовать по их целевому назначению – для прохождения "Скрининга здоровья 40+".

Если человек подал заявку, получил государственную поддержку, но отложил обследование и не использовал средства в течение двух месяцев, оставить их на счете на будущее не получится.

Неиспользованные средства автоматически возвращаются в государственный бюджет. Поэтому участникам программы рекомендуют в первую очередь проверить, когда именно им зачислили деньги. Ориентироваться нужно не просто на месяц подачи заявки, а на дату фактического поступления помощи.

На что идут 2000 грн

"Скрининг здоровья 40+" — национальная программа для украинцев, которым исполнилось 40 лет и больше. Ее основная задача — выявлять риски распространенных заболеваний еще до того, как они могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. В рамках программы внимание уделяется прежде всего трем направлениям:

сердечно-сосудистым заболеваниям;

сахарному диабету 2 типа;

состоянию психического здоровья.

Одна из особенностей программы заключается в том, что предусмотренные ею обследования организованы таким образом, чтобы человек мог пройти их за один визит. Во время скрининга оцениваются риски сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа, а также состояние психического здоровья.

После прохождения обследования человек может получить рекомендации врача относительно дальнейших действий. При этом отсутствие жалоб на самочувствие не означает, что профилактическое обследование не требуется. Часть заболеваний на начальных стадиях может не иметь выраженных симптомов, поэтому целью программы является именно раннее выявление потенциальных рисков.

Где можно пройти скрининг

Сеть учреждений, предоставляющих услуги в рамках программы, охватывает различные регионы Украины. На данный момент "Скрининг здоровья 40+" доступен в 2757 пунктах оказания услуг по всей стране.

С начала 2026 года программой уже воспользовались более 750 тысяч украинцев и украинок. Тем, кому 2000 грн уже зачислены, рекомендуют не ждать окончания двухмесячного срока. Стоит выбрать удобное учреждение, записаться на обследование и пройти его до того, как право на использование выделенных средств будет утрачено.

Как получают средства для прохождения скрининга

Для участия в программе используется специальная карточка. Способ её оформления зависит от того, пользуется ли человек цифровыми сервисами и какой у него телефон. Для тех, у кого есть смартфон с поддержкой NFC, приложение "Дия" и необходимые цифровые документы, доступен цифровой вариант карты. Она может быть как виртуальной, так и физической.

Отсутствие современного смартфона не должно автоматически лишать человека возможности пройти скрининг. Если телефон не поддерживает NFC или человек не пользуется соответствующими цифровыми сервисами, предусмотрена возможность получить физическую карту через "ПриватБанк".

Оформить её можно в отделении банка. Такой вариант, в частности, может быть актуален для людей, которые пользуются кнопочными телефонами или не имеют РНОКПП.

Возрастной порог программы выбран не случайно. После 40 лет возрастает важность профилактического контроля показателей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями обмена веществ. Проблема заключается в том, что на ранних этапах человек может чувствовать себя нормально и не иметь явных жалоб.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине готовятся перейти к новой системе социальной поддержки, при которой несколько видов помощи объединят в одну выплату для семьи, а ее размер будут определять индивидуально с учетом доходов и имущественного положения. Законопроект уже поддержал профильный комитет Рады во втором чтении, однако окончательно закон еще не принят — следующим шагом должно стать голосование народных депутатов в сессионном зале.