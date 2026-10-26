"Вынесешь мусор – дам сотню": Monobank запустил новую необычную функцию для родителей и детей

Monobank запустил для детских карт функцию заданий, благодаря которой родители могут назначать вознаграждение за домашние дела, устанавливать сроки и переводить деньги после проверки результата. Ребенок отмечает работу выполненной, но получает деньги только после подтверждения родителей, а изменить условия задания задним числом уже нельзя.

О нововведении 26 октября 2026 года сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский. Функция должна помочь родителям организовать выполнение домашних обязанностей, а детям – получать вознаграждение за сделанную работу и самостоятельно распоряжаться заработанными деньгами.

Как дети могут получать вознаграждения. Источник: Monobank

Как работают задания для детских карт

Новый сервис построен на простом принципе: родители определяют задание, ребенок выполняет его, а после проверки получает обещанную сумму на свою карту. Взрослые могут самостоятельно решать, какое именно дело нужно сделать, сколько денег ребенок получит за его выполнение и до какого срока нужно справиться.

Например, это может быть уборка комнаты, вынос мусора, мытье посуды или другая домашняя работа. Созданное поручение появляется в приложении ребенка. Он видит, что именно нужно сделать, какое вознаграждение предусмотрели родители и сколько времени осталось до окончания установленного срока.

Когда работа выполнена, ребенок нажимает кнопку "Миссия выполнена". Однако это еще не означает, что деньги сразу поступят на счет. Сначала родители должны проверить результат и подтвердить, что задание действительно выполнено.

Например, если ребенок получил поручение вынести мусор, взрослым нужно убедиться, что пакет оказался в мусорном контейнере, а не просто переместился с кухни в коридор. Если результат соответствует договоренности, родители подтверждают выполнение, после чего вознаграждение зачисляется на детскую карту.

Можно ли изменить условия после выполнения задания

В новой функции предусмотрен механизм, который должен защитить договоренности между родителями и детьми от изменения задним числом. После того как ребенок отметил задание выполненным, изменить его условия уже нельзя. Родители могут либо подтвердить результат и согласовать выплату, либо отклонить выполнение.

Это означает, что взрослые не смогут после завершения работы просто уменьшить обещанное вознаграждение или переписать исходные условия задания. Например, если за вынос мусора договорились заплатить 100 гривен, изменить эту сумму после того, как ребенок сообщил о выполнении, не получится.

При этом возможность отклонить результат позволяет родителям проверить, действительно ли ребенок выполнил поручение в соответствии с установленными требованиями. То есть для получения денег недостаточно просто нажать кнопку – нужно выполнить работу и дождаться подтверждения.

Кто может создавать задания и что будет с просроченными поручениями

Функция предполагает участие обоих родителей. Каждый из них может создавать задания для ребенка, но списки поручений в приложении будут отдельными. Отмечается, что это позволяет обоим взрослым самостоятельно договариваться с ребенком о выполнении разных дел и устанавливать вознаграждение за них. При этом у каждого будет собственный список созданных заданий.

Отдельное внимание уделили срокам выполнения. Если ребенок не успел справиться с заданием до установленного дедлайна, оно не исчезает из приложения. Просроченные поручения остаются видимыми, поэтому о невыполненных делах можно будет вспомнить и позже.

Размер вознаграждения родители определяют самостоятельно. Он может зависеть от сложности задания, потраченного времени или семейных договоренностей. Таким образом, сервис не устанавливает единого тарифа за домашние обязанности – сумма зависит от решения взрослых.

Новая функция позволяет перевести привычные договоренности о карманных деньгах в цифровой формат. Вместо устных обещаний родители могут зафиксировать задание, сумму вознаграждения и конечный срок в приложении.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинские пенсионеры, которые сменят банк для получения пенсии на monobank, могут получить 1000 гривен на карту. Деньги начислят после поступления первой выплаты от государства, а снять их можно будет без комиссии в любом банке.