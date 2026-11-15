ВПЛ незаконно лишают выплат: омбудсман назвал причины и объяснил, как вернуть деньги

ВПЛ (внутренне перемещенные лица) могут незаконно лишать государственной помощи из-за ошибок в реестрах, формального подхода к оценке имущества, сбережений, трудоустройства и обучения детей. Если выплаты прекратили или отказали в их назначении, переселенцам стоит требовать от Пенсионного фонда письменного решения с конкретными основаниями и обжаловать его в случае нарушения своих прав.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, переселенцы обращаются с жалобами на решения органов социальной защиты и Пенсионного фонда, которые могут оставлять людей без необходимой финансовой поддержки даже при наличии объективных оснований для ее получения.

От чего зависит право ВПЛ на государственную помощь

Одним из ключевых критериев для назначения или продления выплат внутренне перемещенным лицам остается уровень доходов семьи. В частности, среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи не должен превышать 10 380 гривен. Для отдельных уязвимых категорий переселенцев предусмотрены исключения, при которых помощь могут продолжать выплачивать независимо от размера дохода.

Однако при принятии решения государственные органы учитывают не только заработки и другие поступления семьи. Значение имеют также ее имущественное положение, занятость трудоспособных членов семьи и определенные обстоятельства, связанные с обучением детей. В частности, основанием для отказа в помощи или ее прекращения при установленных законодательством условиях могут стать:

сбережения на банковских депозитах – проверяется наличие средств на депозитных счетах, если их общая сумма превышает 100 тысяч гривен;

крупные покупки и платежи – учитываются приобретения товаров, работ или услуг на сумму свыше 100 тысяч гривен;

покупка автомобиля или недвижимости – значение может иметь приобретение транспортного средства возрастом до пяти лет с года выпуска, а также другой недвижимости;

наличие собственного жилья – проверяют, есть ли у семьи в собственности жилье на подконтрольной Украине территории, пригодное для проживания;

трудоустройство трудоспособных членов семьи – учитывается, работают ли они или принимают ли предусмотренные меры для содействия собственной занятости. В то же время законодательство предусматривает исключения для отдельных категорий людей;

обучение детей – в определенных случаях значение имеют место и форма получения образования, в частности обучение не по месту проживания семьи.

В то же время сам факт наличия определенного имущества, сбережений или других обстоятельств не означает, что человека можно автоматически лишить помощи без проверки всех необходимых условий. Как подчеркивает омбудсмен, государственные органы должны учитывать конкретную ситуацию семьи, а также предусмотренные законодательством исключения.

Из-за чего переселенцы чаще всего теряют выплаты

По словам Лубинца, к нему регулярно обращаются внутренне перемещенные лица, которые считают решения об отказе или прекращении помощи несправедливыми. Среди самых распространенных проблем – длительное рассмотрение заявлений, неправильное толкование имущественных критериев и недостаточная проверка информации о заявителях.

Одна из таких ситуаций – задержки с рассмотрением документов. Пенсионный фонд Украины может рассматривать заявление о назначении помощи в течение двух-трех месяцев, но человек при этом не получает понятной информации об окончательном решении. Для семей, которые из-за войны потеряли жилье и стабильные источники дохода, такие задержки создают дополнительные финансовые трудности.

Еще одна распространенная причина отказа – наличие недвижимости. Проблема возникает тогда, когда при проверке учитывают факт владения жильем, но не выясняют, можно ли там фактически проживать. Например, жилье может быть повреждено, непригодно для использования или расположено в местности, где нет безопасных условий для жизни.

Отдельные жалобы касаются прекращения выплат из-за отсутствия официального трудоустройства. При этом, по словам омбудсмена, не всегда выясняют, почему именно человек не работает, есть ли у него возможность трудоустроиться и какие жизненные обстоятельства мешают поиску работы.

Особенно остро этот вопрос может стоять для людей, потерявших работу из-за перемещения, ухаживающих за детьми или имеющих другие объективные препятствия для трудоустройства. Формальное отсутствие дохода само по себе не объясняет всех обстоятельств жизни семьи.

Основанием для прекращения помощи также могут стать сбережения на депозите или отдельная покупка на сумму более 100 тысяч гривен. Однако в таких случаях, как отмечает Лубинец, важно выяснить происхождение средств. Ведь для одной семьи это могут быть недавно полученные значительные доходы, а для другой – накопления за много лет, которые остались после потери жилья и привычного образа жизни.

Почему выплаты могут прекратить из-за обучения детей

Отдельную категорию жалоб составляют случаи, когда переселенцы теряют право на помощь из-за обстоятельств, связанных с обучением в семье. В частности, проблемы возникают, если ребенок учится не в том населенном пункте, где проживает семья. Также омбудсмен обращает внимание на ситуации, когда помощь перестают выплачивать молодым людям после достижения 18 лет, хотя они продолжают учиться в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования.

Такие случаи требуют отдельной проверки, поскольку сам факт совершеннолетия не всегда означает окончание учебы или появление у молодого человека возможности самостоятельно себя обеспечивать. По словам уполномоченного, при принятии решений необходимо учитывать фактические обстоятельства и условия, предусмотренные для продолжения выплат. Автоматическое применение формальных критериев без надлежащего анализа документов может приводить к нарушению прав переселенцев.

Ошибки в реестрах также оставляют ВПЛ без помощи

Еще одна проблема, на которую обратил внимание Лубинец, связана с обменом информацией между государственными органами и техническими ошибками в информационных системах. В частности, бывают случаи, когда во время проверки сведений о пребывании человека за границей система фиксирует факт его выезда из Украины, но не отображает возвращение.

В результате государственные органы могут получать неполную информацию и принимать решения, которые негативно влияют на право переселенца получать помощь. В таких ситуациях необходимо проверять данные о пересечении государственной границы и исправлять неточности. Ведь человек не должен терять государственную поддержку из-за ошибки в реестре или ненадлежащей передачи информации между учреждениями.

Омбудсмен подчеркивает, что технические сбои и недостатки государственных систем не могут быть оправданием для незаконного лишения граждан положенных им выплат. Он также заявил, что продолжает работать над пересмотром таких решений и возобновлением помощи тем, чьи права были нарушены.

Что делать, если ВПЛ отказали в выплатах

Если внутренне перемещенному лицу отказали в назначении помощи или прекратили уже имеющиеся выплаты, прежде всего необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, который принял соответствующее решение. Важно попросить предоставить официальное решение с указанием конкретных причин отказа или прекращения помощи.

Отмечается, что это позволит выяснить, какие именно обстоятельства стали основанием для такого шага и правильно ли государственный орган применил соответствующие критерии. Если человек считает, что решение приняли на основании ошибочных или неполных сведений, стоит предоставить документы, подтверждающие фактические обстоятельства.

Например, это могут быть подтверждения непригодности жилья для проживания, документы об обучении ребенка, сведения о возвращении в Украину или другие материалы в зависимости от причины прекращения выплат. Если после обращения проблема не решается или права переселенца продолжают нарушать, можно обратиться с жалобой к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинские семьи могут оформить базовую социальную помощь. Она позволяет объединить несколько отдельных видов государственной поддержки в одну выплату. Сделать это можно через Дію. При этом следует учитывать, что единого размера помощи нет – сумму рассчитывают индивидуально в зависимости от состава семьи и ее среднемесячного совокупного дохода.