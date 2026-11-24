"От идеи до собственного дела": как украинцам получить до 2,5 млн грн на бизнес и не потерять грант

Открыть собственную кондитерскую, запустить производство или расширить уже существующее дело – для многих украинцев это не только вопрос предпринимательской идеи, но и поиска стартового капитала. Оборудование, аренда помещения, сырье, наем сотрудников и продвижение требуют значительных вложений, которых на старте часто нет. Один из вариантов получить финансирование – государственная грантовая программа "Собственное дело 2.0", которая дает возможность привлечь от 100 тыс. грн на открытие бизнеса до 2,5 млн грн на его масштабирование с учетом предусмотренных программой надбавок.

Однако между желанием открыть собственное дело и деньгами на счете есть несколько важных этапов. Нужно подготовить бизнес-план, правильно рассчитать расходы, подать заявку, пройти оценивание, открыть специальный счет и в дальнейшем подтверждать целевое использование каждой потраченной гривны.

OBOZ.UA вместе с Sense Bank на примере украинской предпринимательницы, у которой есть небольшая кондитерская и которая планирует расширить производство, разобрал, как работает программа грантовой поддержки бизнеса. Показываем, на какую сумму она может рассчитывать, какие требования нужно выполнить для получения средств, на что разрешено их тратить и как уполномоченный банк сопровождает этот процесс.

От маленькой кондитерской до полноценного производства: с чего начинается путь к гранту

Представим ситуацию: у предпринимательницы уже есть небольшая кондитерская. Сначала она самостоятельно готовила торты и десерты на заказ, но со временем число клиентов увеличилось. Появились корпоративные заказы, постоянные покупатели и возможность сотрудничать с кофейнями. Спрос есть, но для увеличения производства нужны профессиональная конвекционная печь, дополнительные холодильники, производственные столы, инвентарь, больше места и сырья. Кроме того, придется нанять работников.

Условная смета расширения составляет 700 тыс. грн. Собственных сбережений недостаточно, а брать коммерческий кредит на всю сумму предпринимательница не хочет. Поэтому она рассматривает возможность получить государственный грант. Именно для таких ситуаций и работает программа "Власна справа 2.0".

Ее цель – предоставить безвозвратную государственную помощь на открытие или масштабирование бизнеса. При этом грант – не деньги, которые можно потратить на любые личные нужды. Получатель обязан реализовать проект в соответствии с согласованным бизнес-планом и выполнить условия, установленные программой. Важно и то, что программа предусматривает два основных направления финансирования – для тех, кто только планирует открыть бизнес, и для предпринимателей, которые уже работают и хотят развиваться.

Сколько денег можно получить: запуск бизнеса или масштабирование

В 2026 году программа стала инструментом не только для открытия бизнеса, но и для развития уже существующих компаний. Размер помощи зависит от категории заявителя, цели финансирования и выполнения дополнительных условий. Для открытия собственного дела базовый размер гранта составляет от 100 тыс. до 300 тыс. грн. Такой вариант предусмотрен для физических лиц, которые планируют зарегистрировать ФЛП или создать юридическое лицо, а также для определенных категорий ветеранов и членов их семей.

Сколько денег могут получить предприниматели. Источник: Sense Bank

Для масштабирования бизнеса предусмотрено от 500 тыс. до 1,5 млн грн, это направление доступно действующим субъектам хозяйствования, в частности ФЛП и юридическим лицам частного права. Одно из обязательных условий – создание как минимум одного нового рабочего места.

Однако базовыми суммами возможности программы не ограничиваются. В сентябре 2026 года начала действовать обновленная система стимулирующих надбавок, которая позволяет увеличить финансирование в зависимости от характеристик предпринимателя и его бизнеса. В частности, предусмотрены такие надбавки:

+5% – для предпринимателей в возрасте от 18 до 25 лет включительно;

– для предпринимателей в возрасте от 18 до 25 лет включительно; +20% – для ветеранского бизнеса, плательщиков НДС, владельцев патентов на изобретения или полезные модели, непосредственно связанных с грантовым проектом, ВПЛ, имевших бизнес не менее шести месяцев до переезда, релокированных предприятий, а также предпринимателей, создающих два новых рабочих места;

– для ветеранского бизнеса, плательщиков НДС, владельцев патентов на изобретения или полезные модели, непосредственно связанных с грантовым проектом, ВПЛ, имевших бизнес не менее шести месяцев до переезда, релокированных предприятий, а также предпринимателей, создающих два новых рабочих места; +30% – для бизнеса с прифронтовых территорий или города Славутич, а также на восстановление предприятий, уничтоженных или поврежденных из-за войны; "1" – некорректно: boundary phải preserve exactly; use +30% – для бизнеса с прифронтовых территорий или города Славутич, а также на восстановление предприятий, уничтоженных или поврежденных из-за войны;

– для бизнеса с прифронтовых территорий или города Славутич, а также на восстановление предприятий, уничтоженных или поврежденных из-за войны; +50% – для предприятий, работающих в приоритетных секторах экономики.

Проценты могут суммироваться, однако общий размер помощи не должен превышать установленных программой предельных сумм: 500 тыс. грн для начала бизнеса и 2,5 млн грн для масштабирования. Отдельно определены приоритетные направления экономики, для которых предусмотрена наибольшая надбавка.

Какие бизнесы относятся к приоритетным. Источник: Sense Bank

К ним относятся строительство и восстановление, энергетика, оборонно-промышленный комплекс, промышленность и высокотехнологичное производство, транспорт и логистика, агропромышленный комплекс, кибербезопасность и ИТ, циркулярная экономика, здравоохранение и социальная сфера, экономика ухода, образование, а также локальное питание, спорт и креативные индустрии.

Итак, предпринимательнице из нашего примера следует рассматривать именно направление масштабирования, поскольку кондитерская уже работает. Базовая сумма гранта в этом случае составляет от 500 тыс. до 1,5 млн грн. Если ее бизнес соответствует одной или нескольким категориям стимулирования, она может претендовать на увеличение суммы в пределах максимального лимита.

В то же время важно понимать, что соответствие критериям надбавки само по себе не означает автоматического получения максимальной суммы. Заявку и бизнес-проект оценивают в установленном программой порядке.

Кто может подать заявку и кому могут отказать

Участие в программе доступно не только тем, у кого уже есть зарегистрированное предприятие. Получателями гранта могут быть:

граждане Украины, которые планируют начать собственное дело, зарегистрировав ФЛП или создав юридическое лицо;

участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны и члены их семей, которые планируют зарегистрироваться в качестве субъектов ветеранского предпринимательства;

субъекты ветеранского предпринимательства, которые ведут независимую профессиональную деятельность;

действующие ФЛП – граждане Украины;

юридические лица частного права, конечными бенефициарными владельцами которых являются граждане Украины.

Кто из украинцев может подат... Источник: Sense Bank Развернуть

Однако само наличие украинского гражданства или зарегистрированного бизнеса не гарантирует участия в программе. Предусмотрен ряд ограничений.

Участие в программе недоступно заявителям, имеющим связи с Россией и Беларусью, находящимся под санкциями, проходящим процедуру банкротства или ликвидации либо ведущим деятельность на отдельных оккупированных территориях. Гранты также не предоставляют представителям ряда сфер, в частности кредитного, страхового и валютного бизнеса, а также производителям и продавцам оружия, табака и алкоголя.

Полный перечень требований, ограничений и условий участия в программе можно посмотреть по ссылке.

Как подготовить заявку: что происходит до решения о гранте

Вернемся к нашей предпринимательнице: она определила, что для расширения кондитерской ей нужно 700 тыс. грн, но этого недостаточно, чтобы просто подать заявку. Первый серьезный этап – подготовка бизнес-плана. В нем нужно обосновать, зачем нужны средства, какие товары или оборудование планируется приобрести, как будет развиваться предприятие, сколько работников будет привлечено и как бизнес будет выполнять свои обязательства.

В случае кондитерской важно не просто написать, что новая печь увеличит производство. Нужно понимать, насколько вырастут производственные возможности, хватит ли заказов, какие расходы возникнут после расширения и как предпринимательница планирует сохранить новые рабочие места. Заявка подается через портал Дія. После этого она проходит предусмотренную программой процедуру оценки.

Почему банк проверяет каждый... Источник: Sense Bank Развернуть

Именно здесь важно разграничить функции государственных органов и банка, ведь бизнес-план оценивает Государственная служба занятости. Она же проводит соответствующие консультации и определяет, кто станет победителем программы. Sense Bank на этом этапе выполняет другую функцию – проверяет деловую репутацию потенциального получателя и сведения, указанные в заявке. Для этого банк использует программное обеспечение и источники информации, применяемые в его деятельности.

По результатам проверки банк выставляет заявке балльную оценку. На дальнейшее рассмотрение Центром занятости передаются заявления, набравшие 99 и более баллов. "Sense Bank не определяет победителей грантовой программы и не утверждает бизнес-планы. Наша задача на этапе рассмотрения заявки – проверить деловую репутацию получателя и достоверность сведений, указанных в заявлении. Окончательное решение о предоставлении гранта принимает Государственная служба занятости", – поясняет Ирина Руденко, руководитель по развитию кредитных операций (партнерские и грантовые программы) Sense Bank.

На что можно потратить 700 тыс. грн: разбираем бюджет кондитерской

Один из важнейших моментов для будущего грантополучателя – понимание того, какие именно расходы разрешено покрывать государственными средствами. Ведь даже если проект получил положительное решение, тратить деньги по своему усмотрению нельзя. В программе предусмотрена определенная структура бюджета, которая устанавливает предельные доли финансирования для разных категорий расходов. В частности:

На что предприниматель может... Источник: Sense Bank Развернуть

до 100% гранта можно направить на оборудование и производственные активы: мебель, инструменты, машины, коммерческий транспорт и обустройство рабочих мест;

можно направить на оборудование и производственные активы: мебель, инструменты, машины, коммерческий транспорт и обустройство рабочих мест; до 50% – на ремонт помещений и оборудования, материалы, сырье, товары, животных и насаждения, финансовый лизинг оборудования, дизайн, упаковку, брендинг и коммерческую концессию;

– на ремонт помещений и оборудования, материалы, сырье, товары, животных и насаждения, финансовый лизинг оборудования, дизайн, упаковку, брендинг и коммерческую концессию; до 25% – на аренду помещений или земли, лицензионное программное обеспечение и кибербезопасность;

– на аренду помещений или земли, лицензионное программное обеспечение и кибербезопасность; до 20% – на настройку цифровых решений, роялти, авторские права, регистрацию торговых марок и патентов;

– на настройку цифровых решений, роялти, авторские права, регистрацию торговых марок и патентов; до 10% – на аренду оборудования, создание веб-сайтов и интернет-магазинов, маркетинг и рекламу.

В то же время это предельные доли, а не гарантированные суммы, которые можно автоматически направить на каждую категорию. Расходы должны соответствовать условиям программы и утвержденному бизнес-плану. Для нашей условной кондитерской потребности могут выглядеть так:

Статья расходов Сумма Профессиональная конвекционная печь 220 000 грн Холодильное оборудование 140 000 грн Производственные столы и инвентарь 75 000 грн Аренда помещения 100 000 грн Сырье и материалы 90 000 грн Реклама и продвижение 75 000 грн Итого 700 000 грн

Такая смета демонстрирует, насколько разнообразными могут быть потребности малого бизнеса. Наибольшая часть бюджета приходится на оборудование, а остальная – на обеспечение работы производства и его продвижение. Однако важно, что этот пример является лишь редакционной моделью.

Положительное решение принято: что нужно сделать дальше

Предположим, что предпринимательница прошла все этапы оценки и получила положительное решение о предоставлении гранта. Означает ли это, что деньги сразу появятся на ее счете? Нет. Следующий обязательный этап – открытие специального грантового счета в уполномоченном банке.

Именно на этом этапе начинается непосредственное взаимодействие получателя с банком, сроки зависят от категории победителя:

Физические лица, у которых еще нет зарегистрированного бизнеса, должны в течение 20 календарных дней со дня получения положительного решения зарегистрироваться как ФОП или создать юридическое лицо и обратиться для открытия грантового счета;

действующие ФОП должны обратиться в банк для открытия счета в течение 10 рабочих дней;

физические лица – участники боевых действий и люди с инвалидностью вследствие войны должны в течение 20 календарных дней зарегистрироваться в качестве субъектов ветеранского предпринимательства и обратиться для открытия счета.

В Sense Bank рекомендуют сначала открыть обычный текущий счет для бизнеса – это можно сделать дистанционно, без посещения отделения и оформления отдельного пакета документов.

А вот непосредственно грантовый счет открывают в отделении банка. Для этого необходимо подписать бумажный договор об открытии счета и заявление о присоединении к договору о предоставлении гранта на начало или масштабирование собственного дела. Такой порядок предусмотрен действующими требованиями к реализации программы.

"Мы рекомендуем сначала открыть обычный текущий счет. В Sense Bank это можно сделать дистанционно. Грантовый счет открывается в отделении с подписанием необходимых документов. Если текущий счет уже открыт, процедура проходит довольно легко и быстро", – отмечает Руденко.

После открытия счета банк каждый вторник передает Государственному центру занятости информацию о новых грантовых счетах. Центр занятости, в свою очередь, включает победителей с открытыми счетами в список на финансирование. Поэтому скорость получения денег зависит, в частности, от того, насколько оперативно победитель выполнит требования по открытию счета и оформит необходимые документы.

Как работать с грантовыми деньгами: почему банк проверяет каждый платеж

После зачисления средств предпринимательница наконец может переходить к закупкам, но здесь есть еще один принципиальный момент – грантовый счет имеет ограничения на исходящие платежи. Просто перевести деньги поставщику или снять их наличными не получится. Для каждого платежного поручения нужно предоставить документы, подтверждающие назначение расходов.

В зависимости от операции это могут быть счет-фактура, договор купли-продажи, договор аренды и другие подтверждающие документы. Например, если предпринимательница планирует приобрести профессиональную печь за 220 тыс. грн, она должна предоставить документы, подтверждающие покупку и ее стоимость. Если нужно оплатить аренду помещения, основанием для платежа будет соответствующий договор.

Банк проверяет, соответствует ли запланированная операция целевому назначению грантовых средств и бизнес-плану проекта. Если расход не соответствует согласованному назначению, банк не проводит платеж. При этом предпринимателю не обязательно каждый раз приходить в отделение. Платежные инструкции и подтверждающие их документы можно передавать дистанционно.

"Грантовый счет имеет ограничения на исходящие платежи. Для каждой платежной инструкции необходимо предоставить подтверждающие документы. Банк проверяет целевое использование средств в соответствии с бизнес-планом. Если назначение платежа не соответствует согласованным условиям, такая операция не проводится", – пояснила специалист SenseBank.

А что делать, если после получения гранта цена на оборудование выросла? Например, печь, которую предпринимательница планировала приобрести за 220 тыс. грн, теперь стоит 235 тыс. грн. В таком случае, согласно разъяснению банка, разницу можно самостоятельно оплатить с обычного текущего счета. Другой вариант – обратиться в Центр занятости с просьбой внести изменения в статьи расходов бизнес-плана. После соответствующей корректировки предприниматель может оплачивать обновленные расходы.

Получить грант – не значит выполнить все обязательства: что будут проверять дальше

Одна из важнейших особенностей программы заключается в том, что ответственность предпринимателя не заканчивается после зачисления денег. Получатель должен выполнить условия, предусмотренные договором о предоставлении гранта. В частности, есть несколько ключевых обязательств:

целевое использование денег: грантовые средства нужно использовать в течение трех месяцев в соответствии с согласованным бизнес-планом;

грантовые средства нужно использовать в течение трех месяцев в соответствии с согласованным бизнес-планом; создание рабочих мест: если такое требование предусмотрено условиями получения гранта, предприниматель должен не только нанять работников, но и обеспечить сохранение новых рабочих мест в течение установленного срока;

если такое требование предусмотрено условиями получения гранта, предприниматель должен не только нанять работников, но и обеспечить сохранение новых рабочих мест в течение установленного срока; уплата налогов: в течение срока реализации проекта общая сумма уплаченных налогов должна быть не меньше суммы полученного гранта.

Продолжительность реализации проекта может составлять два, три или пять лет в зависимости от условий финансирования.

Условная предпринимательница с кондитерской, например, получает грант на масштабирование с требованием создать новое рабочее место. Она закупает оборудование, расширяет производство и нанимает работника. Но если впоследствии не выполнит обязательство по созданию рабочего места, это повлечет финансовые последствия.

В частности, невыполнение требования о создании рабочих мест предусматривает возврат всей суммы гранта в течение одного месяца. "Получатель гранта берет на себя ряд обязательств с четкими сроками выполнения. Среди основных – целевое использование средств в течение трех месяцев, создание рабочих мест при наличии такого условия и уплата в течение срока реализации проекта налогов в сумме, равной размеру гранта или превышающей его", – отмечает Руденко.

Именно поэтому перед подачей заявки важно оценить не только то, хватит ли денег на приобретение оборудования, но и то, сможет ли предприятие выполнять свои обязательства на протяжении всего срока проекта. Несмотря на то, что обновленная система грантовой поддержки начала действовать только в сентябре 2026 года, предприниматели уже активно пользуются возможностью привлечь государственное финансирование.

По данным Sense Bank, с сентября 2026 года банк предоставил более 3 тыс. оценок заявок на получение гранта. По состоянию на 12 ноября 2026 года Государственная служба занятости определила 260 победителей, которые подавали заявки через Sense Bank. Общий объем грантовой поддержки для них превышает 277 млн грн.

Из этого числа 210 получателей уже открыли грантовые счета. Ожидается, что реализация профинансированных проектов обеспечит создание около 360 новых рабочих мест. Самыми популярными направлениями среди заявителей стали торговля, перерабатывающая промышленность и здравоохранение.