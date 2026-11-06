Валютный миллионер в Киевском центре занятости: чем владеет и сколько зарабатывает семья Дмитрия Новицкого

Директор Киевского центра занятости Дмитрий Новицкий вместе с женой задекларировал за 2025 год более 839 тыс. евро и 573 тыс. долларов наличными. При этом зараплата Новицкого в 2025 году составила 880,755 тыс. грн, а его жена, кроме зарплаты в ряде компани на общую сумму более 402 тыс. грн, получила 2,5 млн грн от предпринимательской деятельности. Кроме того, семья также владеет недвижимостью, бизнесом в Украине и Венгрии и имеет финансовые связи с вице-президентом "Киевгорстроя" Светланой Новохацкой.

Также в декларации Новицкого указано, что его жена получила 1,2 млн грн от отчуждения движимого имущества. А кроме того:

что на его банковских счетах находится 621,501 тыс. грн и 11 130 долларов;

наличкой Новицкий также держит 70 тыс. грн;

у его жена на счетах лежит, среди прочего, 42,675 тыс. венгерских форинтов.

Впрочем, следует отметить, что значительную часть валютных сбережений Новицкие декларировали еще до назначения Новицкого на государственную службу в 2023 году.

Из недвижимости четы выделяется квартира в Одессе почти на 271 "квадрат" за 6,58 млн грн. Она была приобретена в 2020 году и записана на жену чиновника.

А в 2025 году – когда Новицкий уже работал в центре занятности – его жена получила в пользование новое элитное авто VOLVO XC60. Стоимость єтой машині указана в 1,2 млн грн.

Связи с вице-президентом "Киевгорстроя"

Примечательно, что єта машина принадлежит Светлане Новохацкой. Она, говорится в материале "СтопКора", является вице-президентом "Киевгорстроя" и многолетняя соратницей бывшего руководителя компании Игоря Кушнира.

"Журналисты обнаружили совпадение адресов регистрации женщин и другие признаки возможной родственной связи. В то же время, документального подтверждения их родства в открытых материалах нет. На этом фоне привлекает внимание финансирование "Киевгорстроя": столичные власти согласовали докапитализацию компании на 2,56 млрд грн и возможность привлечения еще до 3 млрд грн", – отмечают аналитики.

Миллионный бизнес семьи чиновника

В то же время, подчеркивается, жена Новицкого владеет 50% ООО "Шумляче", 100% строительной компании "Атлант Сити" и венгерской Mari Invest Development. А самому Новицкому принадлежит половина машиностроительного предприятия "Автоливмаш".

"Особенно показательны финансовые результаты "Атлант Сити". За 2025 год компания со уставным капиталом 5 тыс. грн и одним работником получила 3,08 млн грн дохода, но зафиксировала 10,29 млн грн ущерба и 39,16 млн грн обязательств. В то же время Новицкий в октябре-ноябре 2025 года восемью вкладами пополнил уставный капитал "Автоливмаша" на 4,368 млн грн", – говорится в материале.

В то же время, фирма "Тамако-Инвест", с которой до перехода на госслужбу был связан Новицкий, отмечается, за 2025 год показала 303,09 млн грн дохода и 7,68 млн грн прибыли.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, бывший генпрокурор Руслан Кравченко при увольнении получил более 1 млн гривен зарплаты суммарно за 9 месяцев 2026 года. Также он задекларировал квартиру, приобретение которой было оформлено за день до операции "Карфаген" – 3 сентября 2026 года.