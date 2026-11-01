Вакансий меньше, зарплаты выше: сколько теперь платят в прифронтовых областях и где не хватает работников

Что нужно знать о ситуации в Украине.

В прифронтовых областях Украины за год стало меньше вакансий в большинстве отраслей, однако зарплаты в основном выросли – сильнее всего в HoReCa в Херсонской области, где медианный показатель подскочил на 40%. Самые высокие зарплаты среди указанных направлений предлагают в логистике Харьковской области, Запорожья и Херсонской области – около 30-30,5 тыс. грн.

По данным OLX Робота, в сентябре 2026 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года общее количество предложений в большинстве основных сфер сократилось. В то же время бизнесу приходится конкурировать за работников, а дефицит кадров становится одним из факторов роста оплаты труда.

На рынке труда стало меньше вакансий и откликов

Ситуация в отдельных областях и профессиональных направлениях различается, однако общая тенденция довольно очевидна: работодатели не везде могут нанимать столько людей, сколько раньше, а соискатели не всегда готовы или имеют возможность откликаться на предложения.

Самые большие изменения в активности кандидатов зафиксировали на Херсонщине. В производстве и среди рабочих специальностей количество откликов за год сократилось в несколько раз. В логистике и розничной торговле падение превысило половину. Работодателям в регионе становится сложнее находить людей даже тогда, когда потребность в персонале сохраняется.

Заметно меньше откликов стало и в розничной торговле Николаевской и Запорожской областей – показатель почти вдвое ниже, чем в прошлом году. При этом в некоторых направлениях активность кандидатов остается относительно стабильной.

Например, в транспортно-логистической сфере Запорожской области количество откликов уменьшилось лишь на 3%, а на Сумщине – на 5%. То есть в этих регионах ситуация среди соискателей работы изменилась не так существенно, как в ряде других отраслей.

Есть и направления, где кандидатов стало больше. На Харьковщине количество откликов на вакансии в розничной торговле за год выросло на 20%, а в строительстве – на 17%. На Николаевщине строительные вакансии также привлекли больше внимания: количество откликов увеличилось на 14%.

Где бизнес продолжает искать работников

Несмотря на общее сокращение количества вакансий, отдельные отрасли демонстрируют противоположную динамику. Самый заметный рост предложений работы зафиксировали в логистике Херсонской области. За год количество вакансий в этом направлении увеличилось на 28%.

Отмечается, что это особенно показательно на фоне сокращения количества откликов от кандидатов. Работодатели продолжают искать персонал, но людей, готовых претендовать на такие должности, становится меньше. Подобный дисбаланс может свидетельствовать о кадровом дефиците, когда потребность предприятий в работниках превышает доступное предложение на местном рынке.

Рост вакансий в логистике зафиксировали также в Харьковской области – на 5%. Еще одно направление, где предложений стало больше, – строительство в Николаевской области: здесь количество объявлений выросло на 5%.

В отдельных сферах работодателям удалось сохранить прошлогодние показатели. В частности, на Херсонщине количество вакансий в розничной торговле практически не изменилось. На Николаевщине почти без изменений осталась ситуация в HoReCa – гостинично-ресторанном бизнесе, где сокращение составило около 1%.

В то же время в большинстве других направлений вакансий стало меньше. Заметнее всего это отразилось на производстве в Херсонской и Сумской областях, а также на гостинично-ресторанном бизнесе и розничной торговле Запорожья. На Харьковщине сокращение предложений работы было более умеренным.

В каких областях зарплаты выросли больше всего

Уменьшение количества вакансий не означает, что работодатели начали предлагать меньше денег. Наоборот, в большинстве исследуемых отраслей медианные зарплаты за год повысились. Особенно заметно это в тех направлениях, где бизнесу сложно находить работников.

В Харьковской области сильнее всего выросла оплата труда в производстве и среди рабочих специальностей. Медианная зарплата в этой категории достигла 27 500 грн – на 22% больше, чем в сентябре 2025 года. В розничной торговле показатель поднялся до 20 500 грн (+17%), а в логистике – до 30 500 грн (+11%).

В Сумской области наиболее динамично росли выплаты в транспортно-логистической сфере. Медианная зарплата здесь составляла 27 500 грн, что на 22% больше прошлогоднего уровня. В строительстве она достигла 28 750 грн (+15%), в производстве – 22 000 грн (+5%). В то же время в гостинично-ресторанном бизнесе показатель остался почти неизменным – около 15 500 грн.

В Николаевской области наибольшее повышение зафиксировали в производстве: медианная зарплата выросла на 14% и составила 22 815 грн. В логистике она достигла 26 550 грн (+13%), а в розничной торговле – 19 700 грн (+9%). Строительство остается одним из наиболее оплачиваемых направлений региона, медианный показатель составлял около 29 900 грн, почти не изменившись за год.

В Запорожской области самую высокую медианную зарплату среди указанных отраслей предлагали в логистике – 30 000 грн. За год она увеличилась на 20%. В розничной торговле показатель составил 20 000 грн (+11%), а в производстве – 26 000 грн (+8%). В строительстве и HoReCa повышение было значительно скромнее – примерно 2-3%.

Отдельно выделяется Херсонщина, где наибольший относительный рост зарплаты пришелся на гостинично-ресторанный бизнес. Медианная оплата труда в этой сфере выросла на 40% – до 17 500 грн. В производстве показатель составил 24 000 грн (+19%), а в логистике – 30 000 грн (+17%). В розничной торговле медианная зарплата осталась примерно на уровне 17 500 грн.

Почему зарплаты растут, даже когда вакансий меньше

Одним из главных объяснений таких изменений является нехватка работников. На рынок одновременно влияют вынужденная миграция, демографическая ситуация, риски безопасности и разрушение предприятий. В результате в отдельных регионах работодатели вынуждены активнее конкурировать за людей, которые могут и готовы работать.

Руководитель направления OLX Робота Мария Абдуллина отмечает, что рынок труда напрямую отражает события, происходящие в стране. В частности, рост числа вакансий в логистике на Херсонщине происходит на фоне сокращения числа кандидатов. Из-за этого компаниям приходится прилагать больше усилий, чтобы найти персонал и удержать команды.

Дополнительный спрос на работников транспортной сферы формируют проблемы с логистической инфраструктурой. Товары нужно перевозить даже в сложных условиях, а нарушение привычных маршрутов и повреждение объектов инфраструктуры повышают потребность в транспортных услугах и водителях.

Иная картина наблюдается в производстве. Удары по промышленным объектам могут приводить не только к временному прекращению работы предприятий, но и к потере рабочих мест. Особенно ощутимы такие последствия для регионов, где промышленность играет важную роль в экономике.

По словам Абдуллиной, разрушение производственных мощностей, в частности в Запорожье, приводит к сокращению рабочих мест и высвобождению персонала. Подобные проблемы влияют и на торговлю, когда из-за повреждения складов и других объектов бизнеса предприятия вынуждены менять работу или сокращать деятельность.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, средняя зарплата в Украине в октябре 2026 года составляет 31 тыс. грн. В то же время в отдельных профессиях работодатели предлагают более 60 тыс. грн в месяц. Больше всего за год выросли зарплаты альпинистов, авторов и режиссеров.