В Украине ввели новый налог на посылки с Temu и AliExpress: какие покупки подорожают и когда

Верховная Рада Украины (ВРУ) приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий введение 20-процентного НДС (налога на добавленную стоимость) на коммерческие онлайн-покупки из-за рубежа стоимостью до 150 евро, в частности, через маркетплейсы Temu и AliExpress. Начислять и уплачивать налог должны продавцы или электронные платформы, а новые правила планируется ввести не ранее 1 июля 2027 года.

Соответствующие изменения закреплены в законопроекте №16051-1, за него проголосовали 252 народных депутата (именное голосование – по ссылке). Принятие соответствующих изменений является одним из структурных ориентиров в рамках международных обязательств Украины перед МВФ и ЕС, выполнение которых связано с получением около 4 млрд евро финансовой помощи.

Депутаты проголосовали за изменения. Источник: ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ

Что изменится для посылок стоимостью до 150 евро

В настоящее время в Украине действует льготный режим налогообложения международных почтовых и экспресс-отправлений, если их стоимость не превышает установленного законодательством порога в 150 евро. Отмечается, что это позволяет украинцам заказывать относительно недорогие товары из-за рубежа без уплаты НДС при ввозе при условии соблюдения других законодательных требований.

Однако предлагаемая реформа меняет подход к коммерческим дистанционным покупкам. Основная нововведение – введение НДС на товары, приобретенные через иностранные электронные платформы, даже если их стоимость составляет менее 150 евро.

Стандартная ставка НДС в Украине составляет 20%. Соответственно, налоговая нагрузка может распространиться на значительную часть небольших онлайн-заказов, которые ранее пользовались льготой.

Например, если товар стоит 1000 гривен без НДС, то при применении стандартной ставки налог составит 200 гривен. Общая стоимость покупки в таком случае будет равна 1200 гривен без учета возможных дополнительных расходов на доставку.

Аналогично, товар за 2000 гривен будет облагаться НДС в размере 400 гривен, а покупка за 5000 гривен – 1000 гривен. Однако это лишь условные расчеты. Фактическое изменение цены будет зависеть от того, как конкретный продавец или маркетплейс учтет налог в стоимости продукции.

Кто будет платить налог на международные покупки

Одной из главных особенностей реформы является изменение механизма администрирования НДС. Согласно предложенной модели, ответственность за начисление и перечисление налога будет возлагаться на продавцов или электронные платформы, через которые украинцы покупают товары.

Покупателю не придется отдельно обращаться в налоговые органы или самостоятельно рассчитывать сумму НДС для обычного заказа, подпадающего под новый механизм. Например, если украинец заказывает товар на AliExpress или Temu, соответствующий налог должен быть учтен при оформлении покупки. После этого продавец или платформа должны обеспечить его перечисление в соответствии с установленной процедурой.

Такой подход близок к европейской модели IOSS (Import One Stop Shop), которую используют для администрирования НДС при дистанционной торговле импортными товарами. Для покупателей главное отличие будет заключаться в том, что налоговые платежи должны быть включены в процесс онлайн-оплаты, а не становиться неожиданными дополнительными расходами после получения посылки.

В то же время для полноценного запуска такой системы необходимо обеспечить соответствующие механизмы учета, взаимодействия электронных платформ с налоговыми органами и подтверждения уплаты НДС. Именно техническая сложность внедрения нового порядка является одной из причин, по которой его запуск не планируется осуществлять сразу.

Какие международные посылки могут остаться без налога

Важно, что изменения не предусматривают одинакового налогообложения всех без исключения отправлений из-за рубежа. Законодательная инициатива проводит разграничение между коммерческими дистанционными покупками и некоммерческими отправлениями между физическими лицами. В частности, предусматривается сохранение льготы для бесплатных посылок стоимостью до 45 евро, которые одно физическое лицо отправляет другому для личного или семейного использования.

Например, если родственник из-за рубежа отправляет в Украину подарок, который соответствует установленным условиям и не превышает соответствующий стоимостной порог, такая посылка может оставаться освобожденной от НДС. В то же время, если человек заказывает аналогичный товар через иностранный маркетплейс, такая операция будет считаться коммерческой покупкой и подпадать под новые правила.

Кроме того, отдельные налоговые льготы планируется сохранить для товаров, ввоз которых уже освобожден от НДС в соответствии с законодательством. В частности, речь идет об определенных категориях продукции, необходимой для обороны, безопасности и энергетики.

Налоги для арендодателей снизят: какие еще изменения поддержали

Помимо новых правил налогообложения международных посылок, Верховная Рада поддержала еще одно важное изменение, касающееся украинцев, сдающих жилье в аренду. В законопроект №16051-1 включили поправку народного депутата Елены Шуляк, которая предусматривает снижение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от сдачи жилья в аренду с 18% до 5%.

В то же время ставка военного сбора останется неизменной – 5%. Таким образом, общая налоговая нагрузка для физических лиц, получающих доходы от сдачи жилья в аренду, должна сократиться с 23% до 10%.

Например, если владелец квартиры получает от арендатора 15 тыс. грн ежемесячно, по действующим ставкам он должен уплатить 3450 грн налогов и сборов. После введения новых правил эта сумма составит 1500 грн, то есть на 1950 грн меньше ежемесячно, или на 23 400 грн меньше в год при неизменном доходе.

Инициаторы изменений объясняют их необходимостью стимулировать владельцев недвижимости официально декларировать доходы от аренды. Ожидается , что снижение налоговой нагрузки создаст больше возможностей для вывода рынка арендного жилья из тени.

Почему государство решило изменить налогообложение посылок

Одной из причин реформы является значительный рост объемов международной электронной торговли. По данным Министерства финансов, в 2025 году общая стоимость международных посылок составила 167,3 млрд грн, из которых около 92,9 млрд грн пришлось на отправления, не облагавшиеся налогом.

За первые семь месяцев 2026 года в Украину было ввезено международных посылок на сумму 136,3 млрд грн, в том числе на 56,8 млрд грн без уплаты НДС. Правительство считает, что действующая система создает неравные условия конкуренции.

Украинские предприятия уплачивают налоги при официальном импорте и реализации продукции, тогда как иностранные продавцы могут доставлять недорогие товары напрямую покупателям, используя льготный порог. Еще одна проблема – возможность дробления крупных коммерческих партий на отдельные отправления стоимостью до 150 евро.

Отмечается, что это позволяет использовать режим, предназначенный для небольших покупок, для систематического ввоза товаров. Новый механизм должен ограничить возможности такого использования льготы.

Сколько денег планируют получить в бюджет

По оценкам Министерства финансов, введение нового порядка налогообложения может обеспечить около 10 млрд грн дополнительных поступлений ежегодно. Предполагается , что эти средства будут направляться в специальный фонд государственного бюджета на нужды Вооруженных сил Украины.

Кроме того, изменения связаны с международными финансовыми обязательствами Украины. Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что задержка с принятием необходимых законодательных решений создает риски для получения около 4 млрд евро международной поддержки.

По словам председателя налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, целью реформы также является обеспечение более равных условий конкуренции между украинскими предприятиями и иностранными торговыми платформами.

Когда заработают новые налоги

Предварительно среди возможных сроков запуска новой системы называли 2027 год. Впоследствии народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что отмена льготы может произойти не ранее 1 июля 2027 года, после обеспечения технической готовности.

В то же время депутат выражал сомнения относительно возможности полноценного запуска системы даже в 2028 году. Таким образом, фактическая дата начала налогообложения будет зависеть не только от законодательных решений, но и от готовности механизма администрирования НДС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы могут заказывать из-за рубежа определенные законодательством генераторы, солнечные панели, аккумуляторы и другое энергетическое оборудование без уплаты ввозной пошлины и НДС при условии соответствия товаров действующим требованиям. Для льготного оформления через "Укрпочту" необходимо правильно указать характеристики, стоимость и код товара, а в случае запроса оператора – своевременно предоставить дополнительные сведения.