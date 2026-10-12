В Украине отменили важное правило для водителей: какие категории теперь будут открывать по-новому

В Украине изменили порядок получения права на управление транспортными средствами с тяжелыми прицепами и полуприцепами – открытие категорий BE, C1E и CE. Так, было отменено обязательное требование о наличии 1 года стажа вождения.

Как сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров. Это означает, что для получения категорий с прицепом массой свыше 750 кг водителям больше не нужно ждать и подтверждать годовой стаж вождения.

Требования для получения квалификации

Иметь водительское удостоверение соответствующей базовой категории (B, C1 или C). Пройти курсы переподготовки по утвержденной учебной программе. Успешно сдать практический экзамен в территориальном сервисном центре МВД.

Какими транспортными средствами разрешается управлять по этим категориям

BE – легковые автомобили с прицепом, допустимая максимальная масса которого превышает 750 кг.

легковые автомобили с прицепом, допустимая максимальная масса которого превышает 750 кг. C1E – средние грузовики (массой от 3,5 до 7,5 тонн) с прицепом массой более 750 кг.

– средние грузовики (массой от 3,5 до 7,5 тонн) с прицепом массой более 750 кг. CE – тяжелые грузовые автомобили и тягачи с прицепом или полуприцепом массой более 750 кг.

"Данное решение призвано обеспечить соответствие системы подготовки водителей современным потребностям рынка труда и международной практике. При этом изменения не отменяют требований к возрасту и базовому праву на управление транспортными средствами, установленных Законом Украины "О дорожном движении". Речь идет исключительно об упрощении процедур подготовки, переподготовки и подтверждения квалификации водителей", – отметили в министерстве.

При этом базовые возрастные ограничения и другие требования Закона Украины "О дорожном движении" остаются без изменений. Упрощенный порядок подготовки и сдачи экзаменов будет действовать в течение всего периода военного положения и еще в течение 6 месяцев после его отмены или прекращения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) выявило ряд коррупционных рисков на всех этапах функционирования системы обязательного технического осмотра автомобилей (ОТК) в Украине. Чтобы их исключить, рекомендуется сделать регистрацию новых участников рынка полностью прозрачной, а результаты диагностики передавать автоматически в госреестры.