В Украине резко упал спрос на ИТ-специалистов: кому сейчас сложнее всего найти работу

В Украине количество IT-вакансий в сентябре сократилось на 11,9 % за год – до 6340, тогда как количество кандидатов, откликнувшихся на предложения о работе, выросло до 27 тыс., а в сфере Front-end конкуренция достигла 275 откликов на одну вакансию. В то же время спрос растет в сферах Hardware, Security и DefTech; последняя в сентябре установила рекорд с 1395 вакансиями, а самая низкая конкуренция наблюдалась в сфере Hardware – всего 3,5 отклика на вакансию.

Об этом говорится в аналитике DOU. В сентябре 2026 года было опубликовано 6340 вакансий; для сравнения, год назад работодатели разместили 7194 предложения. Таким образом, за год количество вакансий сократилось на 11,9%.

Количество вакансий на рынке... Источник: DOU Развернуть

Негативная динамика заметна и в краткосрочной перспективе. В целом в третьем квартале количество вакансий было на 6% меньше, чем в предыдущем квартале. При этом еще весной ситуация выглядела значительно оптимистичнее. В марте на DOU было зафиксировано почти 8 тыс. вакансий, что стало пиковым показателем. После этого количество предложений о работе начало постепенно сокращаться.

Наиболее заметно в течение третьего квартала сократилось количество вакансий в маркетинге, дизайне и Front-end. Для маркетологов компании опубликовали на 351 вакансию меньше, чем в предыдущем квартале, для дизайнеров – на 142, а для Front-end-инженеров – на 140.

Несмотря на это, маркетинг по-прежнему остается одной из крупнейших категорий рынка: в течение квартала работодатели опубликовали 1863 вакансии. Меньше работы стало также для HR-специалистов, специалистов по поддержке, Node.js-разработчиков и проект-менеджеров.

В некоторых направлениях количество вакансий сократилось почти вдвое

Еще более заметно сокращение в отдельных специализациях разработки. Наибольшее падение за третий квартал DOU зафиксировал в Ruby – количество вакансий сократилось на 58%. Для iOS/macOS-специалистов предложений стало меньше на 49%, в React Native – на 33%, а в Android – на 23%.

Отдельно стоит отметить ситуацию с Front-end. Еще в январе 2026 года работодатели предлагали 302 вакансии в этом направлении, а в сентябре их осталось всего 91. То есть за девять месяцев количество предложений сократилось более чем втрое. Именно одновременное сокращение количества вакансий и большое количество кандидатов сделали Front-end одним из самых конкурентных направлений украинского IT-рынка.

На одну вакансию Front-end – 275 откликов

Параллельно с сокращением предложений о работе увеличивается количество кандидатов, претендующих на них. В июне на вакансии на DOU откликались примерно 22 тыс. кандидатов. В июле и августе их было уже около 24 тыс., а в сентябре показатель вырос до 27 тыс.

В среднем на одну вакансию в сентябре приходилось уже 38 откликов. Однако в наиболее конкурентных специализациях показатели в разы выше. Абсолютным лидером среди направлений разработки стал Front-end – 275 откликов на одну вакансию.

В Node.js работодатели в среднем получали 185 откликов, в PHP – 110, столько же – в React Native. Для сравнения, в C++ конкуренция значительно ниже – около 14,5 откликов на одну вакансию.

Тестировщикам и менеджерам также стало сложнее

Высокая конкуренция наблюдается не только среди разработчиков. Одним из самых конкурентных направлений остается QA. В сентябре на одну вакансию тестировщика приходилось в среднем 113 откликов.

Для Project Manager этот показатель составлял 70 откликов на вакансию, для дизайнеров – 63. В сфере HR работодатели получали в среднем 44 отклика, в сфере Product Manager – 42, в сфере DevOps – 38.

Даже в сфере AI/ML, которая активно развивается на фоне глобального бума искусственного интеллекта, конкуренция составляла примерно 34 отклика на одну вакансию. Таким образом, сама по себе принадлежность профессии к технологической или перспективной сфере еще не означает низкой конкуренции за рабочее место.

Есть направления, где на одну вакансию приходится всего 3–8 кандидатов

В то же время на украинском IT-рынке наблюдается и совершенно иная ситуация – специальности, в которых у компаний значительно меньший выбор кандидатов. Самую низкую конкуренцию в сентябре зафиксировали в Hardware. На одну вакансию здесь приходилось в среднем всего 3,5 отклика.

При этом спрос на таких специалистов достаточно высок: за месяц компании опубликовали 274 вакансии. В сфере Embedded конкуренция составляла около шести откликов на вакансию. По данным исследования, это направление также остается в числе тех, где работодатели активно ищут сотрудников.

В сфере Security средняя конкуренция составляла всего восемь кандидатов на одну вакансию, а для системных администраторов – 12. Отмечается, что это резко контрастирует с Front-end, где на одно предложение о работе претендуют в среднем 275 человек. Разница между двумя направлениями фактически составляет почти 80 раз.

Security установил рекорд по количеству вакансий

Общее сокращение IT-вакансий не означает падения спроса во всех сегментах. В течение третьего квартала увеличивалось количество предложений о работе в Legal, Security, Hardware и Architect. Особенно выделяется направление кибербезопасности.

В сентябре работодатели опубликовали 134 вакансии в сфере Security, что стало рекордным показателем для этой категории. При этом конкуренция здесь остается одной из самых низких – в среднем всего восемь откликов на вакансию.

Среди направлений разработки значительное количество предложений также было в Embedded, Python и Java. По данным исследования, в сентябре работодатели активно искали специалистов в этих технологиях, хотя количество вакансий и уровень конкуренции существенно различаются в зависимости от специализации.

DefTech установил новый рекорд

Наиболее заметно вразрез с общим трендом движется украинский сектор оборонных технологий. В сентябре на DOU было опубликовано 1395 вакансий в DefTech – это рекордный показатель.

Кандидаты оставили на эти позиции примерно 12,7 тыс. откликов. В среднем получается около девяти откликов на одну вакансию. Для сравнения: в сфере Front-end этот показатель составляет 275.

Более того, три самых активных работодателя на DOU по количеству вакансий в третьем квартале были связаны с Силами обороны и DefTech. Среди классических IT-компаний больше всего предложений о работе в течение квартала публиковали SKELAR, Boosta и Ciklum.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за год существенно выросли зарплаты по ряду профессий. Больше всего – у альпинистов: средняя зарплата по этой вакансии увеличилась на 80% и достигла 67,5 тыс. грн. Вместе с тем общий показатель средней зарплаты за этот период вырос на 16% до 30,5 тыс. грн.