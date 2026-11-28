В Украине резко сократилось количество пенсионеров: сколько осталось

В Украине за десять лет количество пенсионеров сократилось более чем на 2 млн. Если в начале 2016 года на учете Пенсионного фонда было 12,3 млн пенсионеров, то в начале 2026-го – 10,17 млн. По состоянию на 1 октября 2026 года их осталось 10 млн 3 тыс., из них 7 млн 227 тыс. получали пенсию по возрасту.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины. В этом году количество пенсионеров уже опускалось ниже 10 млн. Як ранее сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 1 июля пенсии получали 9 976 619 человек. К октябрю показатель вырос примерно на 26 тыс. человек, однако был почти на 197 тыс. ниже, чем в октябре 2025 года.

В 2028 году для выхода на пе... Развернуть

Как изменилось число пенсионеров

По состоянию на 1 октября каждого года Пенсионный фонд учитывал такое количество получателей пенсий.

За три года общее число пенсионеров сократилось почти на 537 тыс. человек, или на 5,1%. Число получателей пенсии по возрасту уменьшилось быстрее – на 523 тыс., или на 6,8%. Эта категория составляет около 72% всех пенсионеров.

Число получателей пенсии по инвалидности за последний год выросло почти на 30 тыс. – до 1,51 млн. В то же время оно оставалось ниже, чем в октябре 2023 года, когда такую пенсию получали 1,52 млн человек. В общую статистику также входят получатели пенсий за выслугу лет и в связи с потерей кормильца. Пенсионный фонд Украины

Почему пенсионеров становится меньше

Резкое сокращение Пенсионный фонд Украины зафиксировал после начала российской агрессии в 2014 году. За год количество пенсионеров на учете уменьшилось на 1,39 млн. Статистика фонда не охватывает оккупированные Крым и Севастополь, а также неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей. Сокращение продолжалось и до полномасштабного вторжения. В частности, с января 2020-го по январь 2021-го количество пенсионеров уменьшилось почти на 204 тыс.

Один из факторов, влияющих на выход на пенсию по возрасту, – повышение требований к страховому стажу. Тем, кому исполняется 60 лет в 2026 году, нужно иметь не менее 33 лет стажа. Для тех, кто достигнет этого возраста в 2027-м, требование вырастет до 34 лет.

Требования к стажу повышают постепенно. В 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет понадобится уже 35 лет страхового стажа. Если стажа не хватает, право на пенсию может возникнуть позже. Например, в 2027 году для назначения пенсии в 63 года нужно иметь не менее 24 лет стажа, а в 65 лет – не менее 15 лет. Для каждого человека требование определяют на дату достижения соответствующего пенсионного возраста.

Если количество пенсионеров и дальше будет сокращаться в среднем на 179 тыс. в год, как в течение последних трех лет, в октябре 2027-го их будет около 9,8 млн, а осенью 2036-го – около 8,2 млн. Это расчет при нынешних темпах сокращения.

Как сообщил в ответе на запрос OBOZ.UA министр социальной политики Денис Улютин, в проекте госбюджета на 2027 год на пенсионные выплаты по бюджетным программам и покрытие дефицита Пенсионного фонда предусмотрели 292,8 млрд грн. Это на 25,1 млрд грн, или примерно на 9,4%, больше, чем в 2026 году. Эти средства также покрывают надбавки и другие пенсионные обязательства государства.