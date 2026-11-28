В Украине проведут масштабный перерасчет всех пенсий: как изменится размер выплат

В Украине очередную индексацию пенсий ожидают с 1 марта 2027 года. По предварительным расчетам OBOZ.UA, показатель, по которому пересчитывают пенсии, может вырасти примерно на 16,5%. В зависимости от инфляции и роста зарплат оценка колеблется от 13,75% до 18,75%. Окончательный коэффициент Кабмин должен определить после того, как появятся итоговые данные за 2026 год. Решение ожидают ориентировочно в феврале.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Ежегодная индексация учитывает два показателя. Первый – рост потребительских цен за предыдущий год. Второй – рост средней зарплаты, с которой уплачивали страховые взносы. Каждый из этих показателей имеет одинаковый вес. Для индексации 2027 года сравнят среднюю зарплату за 2024–2026 годы со средней за 2023–2025 годы.

В базовом сценарии OBOZ.UA заложил инфляцию на уровне 12,5% и предположил, что средняя зарплата, которую Пенсионный фонд использует для расчета пенсий, по итогам 2026 года составит около 25 тыс. грн. При таком сценарии показатель зарплаты между двумя трехлетними периодами вырастет примерно на 20,4%. Половина от 12,5% и половина от 20,4% вместе дают 16,45%, или около 16,5%.

Для окончательного расчета используют фактические данные. Например, если инфляция окажется на 2 процентных пункта ниже прогноза, а показатель зарплаты совпадет с ожиданиями, расчетный процент индексации будет ниже на 1 процентный пункт.

Насколько могут повысить пенсию

При условной индексации на 16,5% повышение будет зависеть от расчетного размера пенсии. Если к нему применят полный коэффициент, суммы будут такими.

3 000 грн – повышение на 495 грн, до 3 495 грн.

4 000 грн – повышение на 660 грн, до 4 660 грн.

5 000 грн – повышение на 825 грн, до 5 825 грн.

6 000 грн – повышение на 990 грн, до 6 990 грн.

8 000 грн – повышение на 1 320 грн, до 9 320 грн.

Во время индексации пенсий по возрасту повышают зарплатный показатель в формуле. Сумма, которую пенсионер получает ежемесячно, может также включать доплаты и надбавки. Если после перерасчета основной размер пенсии вырастет, а доплата до гарантированного уровня уменьшится, общая выплата может увеличиться меньше, чем в примерах. На результат также могут повлиять год назначения пенсии и правила, которые утвердит правительство. Пенсионный фонд Украины

Для сравнения, в марте 2026 года правительство установило основной коэффициент индексации на уровне 1,121. По оперативным данным Пенсионного фонда, тогда выплаты повысили 9,5 млн человек. Постановление Кабмин принял 25 февраля, а перерасчет провели с 1 марта. Пенсионный фонд Украины

Сколько денег предусматривали на пенсионные выплаты

Как сообщил министр социальной политики Денис Улютин в ответе на запрос OBOZ.UA, в проекте госбюджета, который издание анализировало 16 ноября, на соответствующую пенсионную программу предусматривали 292,8 млрд грн против 267,7 млрд грн в 2026 году. Эта программа охватывает финансирование пенсий, надбавок и повышений, а также покрытие дефицита Пенсионного фонда. 27 ноября правительство одобрило доработанный проект бюджета ко второму чтению. Параметры мартовской индексации Кабмин определит отдельным решением.

Как сообщал OBOZ.UA, украинским подросткам готовят новые правила работы. Часть ограничений хотят отменить.