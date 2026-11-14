В Украине проведут масштабный перерасчет пенсий: кому и как повысят

В Украине в марте 2027 года должна состояться очередная индексация пенсий. По предварительным расчетам OBOZ.UA, выплаты могут пересчитать с использованием коэффициента около 16,5%. Однако окончательный размер повышения станет известен только в феврале следующего года, когда появятся все необходимые статистические данные.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Размер индексации зависит от двух показателей – инфляции за предыдущий год и роста средней зарплаты. Согласно законодательству, при расчете учитывают 50% годовой инфляции и 50% показателя роста средней зарплаты за три календарных года по сравнению с предыдущим трехлетним периодом.

Национальный банк в октябрьском инфляционном отчете ухудшил прогноз роста потребительских цен в 2026 году. Если раньше ожидали инфляцию на уровне 10%, то теперь прогноз составляет 12,5%. Таким образом, инфляционная составляющая будущей индексации может составить 6,25 процентного пункта.

Второй показатель – динамика зарплат. По данным Пенсионного фонда, средняя зарплата, которую учитывают при расчете пенсий, составляла:

в 2023 году – 14 308 грн;

в 2024 году – 17 487 грн;

в 2025 году – 20 654 грн;

за первое полугодие 2026 года – около 24,4 тыс. грн.

Если по итогам 2026 года средняя зарплата составит примерно 25 тыс. грн, показатель ее роста, который учитывают для индексации, достигнет около 20,4%.

Таким образом, предварительный расчет индексации составляет 16,45%, или примерно 16,5%. В зависимости от фактической инфляции и динамики зарплат этот показатель может колебаться ориентировочно от 13,75% до 18,75%.

В то же время это не означает, что все пенсионеры получат повышение выплат именно на 16,5%. Индексация применяется прежде всего к расчетному размеру пенсии, а не обязательно ко всей сумме, которую человек получает на карту с учетом надбавок и доплат.

Кроме того, для отдельных категорий пенсионеров могут действовать специальные правила перерасчета. Поэтому фактическая сумма повышения будет зависеть от индивидуальных обстоятельств. Окончательный коэффициент индексации определят после обнародования статистической информации.

Также OBOZ.UA сообщал, что Министерство внутренних дел и администрации Польши разработало поправки к Закону о гражданстве, которые усложнят процедуру натурализации граждан из Украины. В частности, им нужно будет непрерывно проживать в этой стране 8 лет, владеть польским языком на уровне В2 и подписать декларацию о верности Польше.