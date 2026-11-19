В этих странах пенсионеры живут лучше всего: какие пенсионные системы признали лучшими в мире

Пенсионные системы Дании и Исландии признали одними из самых эффективных в мире. Но лучшая модель – в Нидерландах, благодаря эффективному сочетанию почти универсальной государственной пенсии, массового охвата работников профессиональными программами и добровольных частных накоплений.

Об этом свидетельствует рейтинг Marsh CFA Institute Global Pension Index 2026. Исследование охватило 55 стран, где проживает 66% населения планеты, однако из-за нехватки сопоставимых статистических показателей в него не включили Украину.

Страны с лучшими пенсионными системами

При составлении индекса эксперты оценивали не только размер выплат, но и три ключевых критерия: достаточность обеспечения (40% общей оценки), финансовую устойчивость системы (35%) и надежность управления (25%). Средний балл среди всех исследованных государств составил 65,3, а последнее место заняла Аргентина (43,7 балла).

Топ 10 стран

Нидерланды – 85,8 балла (оценка A); Дания – 84,1 балла (A); Исландия – 84,0 балла (A); Сингапур – 82,0 балла (A); Израиль – 81,9 балла (A); Австралия – 80,6 балла (A, высший класс получен впервые); Чили – 79,2 балла (B+); Швеция – 78,8 балла (B+); Финляндия – 77,6 балла (B+); Норвегия – 77,0 балла (B+).

Нидерланды возглавили рейтинг благодаря эффективному сочетанию почти универсальной государственной пенсии, массового охвата работников профессиональными программами и добровольных частных сбережений. В то же время страна продолжает масштабную реформу перехода от коллективной системы с установленными выплатами к гибкой индивидуальной модели с установленными взносами, которую планируют завершить до 2028 года.

Соединенные Штаты получили 61,6 балла (оценка C+) и не попали даже в первую тридцатку. Самым слабым местом американской системы эксперты назвали ее финансовую устойчивость (57,1 балла), тогда как надежность управления оценили в 60,2 балла, а достаточность выплат – в 66,5 балла.

Главные вызовы для пенсионных систем в мире

Авторы исследования отмечают, что пенсионные системы во всем мире сталкиваются с серьезным демографическим давлением из-за падения рождаемости и роста продолжительности жизни:

в 43 из 55 исследуемых стран коэффициент рождаемости уже ниже 2,1 ребенка на женщину (порог естественного воспроизводства населения), а в 23 государствах он упал ниже 1,5;

в развитых странах люди в возрасте 65 лет в среднем живут еще около 20 лет , что заставляет фонды финансировать выплаты значительно дольше;

, что заставляет фонды финансировать выплаты значительно дольше; по прогнозам, в течение следующих 30 лет соотношение трудоспособного населения к пожилым людям в развитых экономиках ухудшится – вместо нынешних 4,3 потенциального работника на одного пенсионера будет приходиться лишь 2,7.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2027 году Кабинет министров Украины планирует снова ограничить пенсии, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов (в следующем году это от 28 780 грн). Соответствующую норму традиционно включили в закон о государственном бюджете, хотя Верховный Суд уже сформировал правовую позицию: такой механизм уменьшения выплат незаконен.