"В пентхаусе с крокодилами водителя грузовика били битами, он умер": OBOZ.UA узнал новые подробности о фигуранте дела о хищениях в энергетике

Днепровский бизнесмен Владислав Соколов, который фигурирует в деле о возможном хищении бюджетных средств, выделенных на защиту энергетических объектов, также является обвиняемым по делу о смертельном избиении человека. По версии следствия, он вместе со своим заместителем Александром Пискуном избил водителя грузовика Сергея Мигая, который требовал выплатить ему заработную плату. Инцидент произошел в офисе на восьмом этаже здания (пентхаус) в Днепре – именно там, где находится террариум с крокодилами, фотографии и видео которого недавно облетели украинские медиа. От полученных травм водитель умер.

В редакцию OBOZ.UA обратилась бывшая жена погибшего Татьяна Мигай. Она рассказала об обстоятельствах гибели мужа и заявила, что Соколов даже не пытался перед ней извиниться. Информацию об уголовном производстве редакция проверила в судебных реестрах. Кроме того, Татьяна предоставила сведения о деле и судебные повестки, которые позволяют идентифицировать обвиняемых.

Сейчас дело рассматривает Соборный районный суд Днепра. Соколова и Пискуна обвиняют по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего. О том, что произошло в офисе бизнесмена, почему семья погибшего возмущена размером залога и как эта история связана с громкими обысками по делу о защите энергетики, читайте в материале OBOZ.UA.

Водитель пришел за зарплатой, а получил смертельные травмы

События, ставшие основанием для уголовного производства, произошли 2 июня 2025 года. Сергей Мигай работал водителем грузового автомобиля DAF и перевозил металлопродукцию. По словам его бывшей жены, у мужчины возникли финансовые трудности из-за невыплаченной заработной платы.

Накануне гибели Сергей вернулся из рейса. Он позвонил Татьяне и попросил одолжить денег на такси, поскольку планировал поехать в центр города.

"Он мне позвонил и говорит: "Я еду домой, одолжи мне денег на такси". Я спрашиваю: "Зачем тебе такси? У тебя же рядом гараж". А он отвечает: "Мне нужно поехать в центр". Я перевела ему деньги на карту. А в понедельник вечером мне звонит полиция и говорит, что мой муж умер. Я спрашиваю: "Как это умер? Где?" – рассказала OBOZ.UA Татьяна Мигай.

Женщина объясняет, что они с Сергеем были разведены, однако продолжали поддерживать связь. Она помогала бывшему мужу, следила за тем, все ли с ним в порядке, а когда не могла дозвониться – даже просила соседку проверить его дома.

Портал судебная власть

Согласно изложенной в обращении Татьяны фабуле обвинительного акта, 2 июня 2025 года Сергей Мигай находился в офисе на восьмом этаже здания по адресу: Днепр, проспект Дмитрия Яворницкого, 1А. Там также были Владислав Соколов и Александр Пискун.

Между мужчинами возник словесный конфликт из-за невыплаченной Сергею заработной платы. По версии обвинения, после этого Соколов и Пискун решили нанести водителю телесные повреждения.

Особое внимание привлекает описание предмета, которым, согласно материалам следствия, могли избить потерпевшего. В судебных материалах указано:

"Используя тупой твердый предмет с цилиндрической контактирующей поверхностью прямолинейной формы, длиной не более 44 мм. в пределах контакта, которым, вероятно, могла быть бита или предмет с аналогичными свойствами, нанесли ОСОБА_8 неустановленное досудебным расследованием количество ударов в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей, причинив потерпевшему ОСОБА_8 телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, которая по своему характеру является тяжким телесным повреждением, а также повреждения в виде многочисленных синяков на конечностях, левой ягодице и грудной клетке, колото-резаного ранения правой голени, которые по своему характеру являются легкими телесными повреждениями".

Итак, речь идет не просто о драке. Согласно выводам, изложенным в материалах производства, потерпевшему нанесли многочисленные удары, в том числе предметом, который мог быть битой. От полученных травм мужчина умер.

При этом место происшествия имеет особое значение. Именно офис на проспекте Дмитрия Яворницкого, 1А, оказался в центре внимания после публикации фотографий обысков в рамках другого уголовного производства – о возможном хищении бюджетных средств, выделенных на защиту энергетики.

Офис фигуранта дела

Как выглядит офис

"Он даже не выразил соболезнования": что рассказала бывшая жена погибшего

Татьяна Мигай утверждает, что после смерти Сергея ей пришлось самостоятельно заниматься документами и организацией похорон. По ее словам, от обвиняемого бизнесмена она не получила ни помощи, ни даже обычных слов соболезнования.

"Я, бывшая жена, собирала документы на похороны. А Соколов даже не пожелал хотя бы в здании суда извиниться. Человеку было абсолютно безразлично. Ни помощи, ничего. Он даже не сказал: "Примите мои соболезнования". Вообще ничего", – рассказывает Татьяна.

Женщина подчеркивает, что Соколов присутствовал в суде, когда она давала показания, однако, по ее словам, никаких попыток поговорить с ней не предпринял.

Отдельно она вспоминает о финансовых проблемах, с которыми столкнулся Сергей перед смертью. По словам Татьяны, муж иногда звонил ей из-за отсутствия денег. "Он мне звонил и говорил: "Таня, у меня дома денег нет, есть нечего". Он плакал в трубку. Человеку нечего было есть. Ему за долги отключили свет. Ну как это?" – вспоминает она.

Татьяна также утверждает, что свидетели, которые работают или работали на предприятиях Соколова, боятся давать показания. Вто же время OBOZ.UA не удалось проверить это утверждение.

"Ко мне приходят свидетели. Они либо вообще не появляются, либо приходят напуганными. Я уверена, что есть люди, которые просто молчат, потому что боятся", – заявила женщина.

Она также через OBOZ.UA обратилась к другим людям, которые могли пострадать от действий бизнесмена, с просьбой не молчать и рассказывать о своем опыте. Свои истории можно отправлять по адресу obozrevatelfeedback@gmail.com.

Семья погибшего добивается компенсации

Помимо уголовного преследования, Татьяна Мигай поднимает вопрос о возмещении ущерба, причиненного смертью бывшего мужа. В разговоре с OBOZ.UA она сообщила, что подала исковое заявление. Женщина объясняет, что для нее это не только вопрос денег, но и дополнительный способ добиваться ответственности обвиняемых.

"Мой иск – это, грубо говоря, для того, чтобы вы даже не думали увильнуть от суда. У вас не получится. Я вам этого не позволю", – пересказывает свою позицию Татьяна.

Она отмечает, что, несмотря на развод, оставалась близким человеком для Сергея и была указана в его завещании.

В то же время наличие гражданского иска, его точную сумму и процессуальный статус необходимо уточнять по судебным документам. Сам факт обращения с требованием о компенсации еще не означает, что суд его удовлетворил.

Уголовное дело №201/13632/25 находится на рассмотрении Соборного районного суда Днепра. Согласно открытым данным, обвиняемыми по нему являются Владислав Соколов и Александр Пискун, а потерпевшая – Татьяна Мигай. Дело рассматривает судья Алексей Конопленко.

Залог всего 242 тыс. грн: почему семья погибшего возмущена

Соколову определили залог в размере 242 240 грн. По мнению Татьяны, такая сумма слишком мала с учетом тяжести обвинения и имущественного положения бизнесмена. При этом прокурор, по ее словам, настаивала на содержании под стражей без определения залога, поскольку уголовное правонарушение связано с применением насилия.

Вопрос о мере пресечения в отношении Соколова рассматривался, в частности, в Днепровском апелляционном суде в рамках дела №201/10505/25. При определении суммы залога суд должен учитывать как риски нарушения подозреваемым процессуальных обязанностей, так и его имущественное положение. Залог должен быть достаточным, чтобы удерживать человека от нарушений, но не заведомо непомерным.

Однако бывшая жена погибшего считает, что в этом случае суд недостаточно учел финансовые возможности Соколова.

Кроме того, женщина утверждает, что бизнесмена не обязали сдать документы для выезда за границу. Она также заявляет о возможных контактах обвиняемого со свидетелями по уголовному делу.

Были ли судом установлены нарушения условий меры пресечения, из доступных материалов пока не следует.

Важно, что дело уже находится на стадии судебного разбирательства, а значит, Соколов и Пискун имеют процессуальный статус обвиняемых. Их виновность должна быть установлена обвинительным приговором суда.

Крокодилы, роскошный офис и квартира с бассейном: что известно о другом деле Соколова

Имя Владислава Соколова оказалось в центре общественного внимания после того, как в сети опубликовали фотографии роскошных интерьеров, сделанные, по сообщениям СМИ, во время обысков по делу о возможном хищении средств, предназначенных для защиты энергетических объектов.

На фотографиях можно было увидеть крытый бассейн, джакузи, массивную мебель, многочисленные статуэтки, позолоченные элементы декора и даже живых крокодилов в террариуме. Сначала эти помещения воспринимали как один огромный пентхаус. Однако, как ранее выяснил OBOZ.UA, на самом деле фотографии сделаны как минимум в двух разных объектах недвижимости в Днепре.

Первый – квартира в доме на улице Бригадной, 11. Именно там расположены бассейн, джакузи и часть роскошных интерьеров. По полученным редакцией данным, эта недвижимость принадлежит Наталье Соколовой – матери Владислава Соколова.

Второй объект – офисные помещения на седьмом и восьмом этажах здания на проспекте Дмитрия Яворницкого, 1А. Там расположены террариум с крокодилами, большой портрет Соколова и двери с декоративной лепниной. По информации OBOZ.UA, владелицей этой недвижимости является Лариса Прокопенко.

Именно второй адрес фигурирует и в уголовном производстве по делу о гибели водителя Сергея Мигая. Согласно версии обвинения, смертельные травмы мужчине нанесли на восьмом этаже этого офиса.

Что касается дела о защите энергетики, правоохранители проверяют возможные злоупотребления при выполнении государственных контрактов на строительство защитных сооружений для энергообъектов Киевской области.

В публикациях об этом расследовании говорится о 25 контрактах общей стоимостью около 1,89 млрд грн. Следствие, в частности, проверяет возможное завышение стоимости металлопродукции. Среди предприятий, которые связывают с орбитой бизнесмена, называют "Сталь Плюс" и "ТД Тризуб".

Отдельно правоохранители расследуют возможное завладение 129 млн грн при выполнении работ по защите энергетических объектов. По этому делу сообщалось о подозрении руководителю компании-подрядчика.

В то же время причастность самого Соколова к хищению средств на энергетике еще не установлена обвинительным приговором. Открытые материалы также не позволяют автоматически отождествлять его статус в уголовном деле об избиении со статусом в расследовании возможных финансовых злоупотреблений.