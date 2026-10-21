В стран Европы экстренно меняют правила выплат: к чему готовиться беженцам из Украины

В Швейцарии готовятся к существенному пересмотру правил предоставления социальной помощи украинским гражданам со статусом S (временная защита). В следующем году около 46 тыс. беженцев впервые должны получить право на стандартную социальную помощь, кантонам хотят разрешить самостоятельно снижать размер этих выплат.

Изменения планируется принять до конца осени 2026 года. Это даст кантонам время, чтобы внести соответствующие поправки в местные законы до 1 марта 2027 года, пишет Swissinfo.

В чем срочность изменения правил

Отсутствие изменений предоставляет украинцам со статусом S право на такую же социальную помощь, как и гражданам Швейцарии. В Конференции кантональных директоров по социальным вопросам (SODK) предупредили, что это приведет к резкому росту нагрузки на местные бюджеты.

Ситуация осложнилась тем, что ранее федеральный центр отменил фиксированные компенсационные выплаты кантонам за лиц со статусом S, связанным с видом на жительство сроком от пяти лет. После этого кантоны обратились к федеральному правительству с требованием предоставить им право самостоятельно устанавливать размер выплат.

Если инициативу поддержат, местные власти смогут снизить помощь для украинцев до базового уровня, который выплачивается обычным просителям убежища. Швейцарская ассоциация муниципалитетов также приветствовала эти изменения, подчеркнув, что именно на общины ляжет основное финансовое бремя.

"За" или "против": позиции сторон

Что говорят правые

Представители Правой народной партии (SVP) не только полностью поддержали отмену равенства выплат со швейцарцами, но и назвали предложенные меры недостаточными. Они требуют еще большего ужесточения режима экономии в сфере предоставления убежища.

Какие оговорки озвучили

Социал-демократическая партия, "Зеленые" и ведущие благотворительные организации Caritas, Heks и Швейцарская служба помощи беженцам (SFH) резко раскритиковали проект. Они предупреждают, что сокращение выплат приведет к массовой бедности, правовому неравенству и серьезно затруднит интеграцию украинцев в общество.

Юридические риски

Правозащитники и представители Свободной демократической партии (FDP) предостерегают правительство от возможных судебных исков. В случае признания нововведений незаконными кантонам придется задним числом выплачивать беженцам всю разницу в средствах, а также возникает вопрос о соответствии решений Конвенции о статусе беженцев.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Швейцарии готовят существенное упрощение условий для трудоустроенных иностранцев с временной защитой (статус S), которые, в частности, коснутся и украинцев, нашедших в этой стране убежище от войны. В частности, им хотят разрешить менять кантон проживания без бюрократических препятствий, а также ввести ряд других важных изменений на рынке труда.